La ejecución de la estrategia es la tarea principal del director de la empresa

La mayoría de los expertos en liderazgo coinciden en que una de las cualidades fundamentales de un líder es la estrategia; sin embargo, esta característica sola no es suficiente, sino que tiene que ir acompañada de otro aspecto que a mi juicio es más importante y que menudo se olvida o se subvalora, que es la capacidad de ejecución.

La ejecución es el gran tema que se descuida, que se deja pasar por alto y que no se discute en el actual mundo de los negocios. La ejecución no es solamente táctica; es una disciplina y un sistema, que debe ser construida como parte de la estrategia, de sus metas y su cultura.

El líder con estrategia y que logra ejecutarla, aun cuando tarde años en tomar conciencia de la trascendencia de esto para efectos de dar resultados, sabe que la ejecución es una de las capacidades más importantes que cualquier persona debe desarrollar, especialmente aquellos que están a cargo de empresas, sin importar su tamaño, giro o tipo. Recordemos que ninguna estrategia rinde sus frutos a menos que sea convertida en acciones.

En una cultura de ejecución, los líderes diseñan estrategias que constituyen mapas de caminos, en vez de senderos rígidos contenidos en libros de planificación. Diseñan las estrategias para ser ejecutadas, pero gran parte de ellas se quedan en el papel.

Uno de los libros que más me han enseñado sobre liderazgo, y que trata de forma absolutamente magistral este tema se llama “El Arte de la Ejecución en los Negocios” de Ram Charam y Larry Bossidy, mismo que leí como parte de un programa de desarrollo empresarial y por recomendación expresa de mi mentor.

Líderes han existido muchos y existirán muchos más, buenos y malos, quienes han transcendido o transcenderán por su aportación a la humanidad, a la ciencia o la tecnología y también aquellos que son y serán recordados por sus atrocidades o fracasos.

Todo líder, debe ser capaz de influir y dirigir a las personas y en la medida o la forma en la que lo logre, es que estará acercándose a cumplir sus objetivos y metas. Se puede llegar a ser líder por asignación, posición o por méritos propios, pero si no se está convencido de serlo y no se es capaz de lograr esta convicción, la influencia que pueda ejercer sobre los colaboradores, poco a poco se irá disminuyendo y estará cada vez más cerca del fracaso que del éxito. Comúnmente en las empresas familiares o las pymes nos encontramos con que el líder no fue elegido, sino que es quien encabeza la organización porque es quien la ideó, y por lo tanto encabeza también el proyecto. En estos casos debe tener la capacidad suficiente para convencer a quienes integren su empresa de que confíen en él y en el proyecto para lograr apoyarse en ellos y ejecutar la estrategia para lograr la visión y objetivos.

La forma en que he logrado entender lo que es un líder, no es con definiciones que se encuentran en libros, conferencias o artículos, sino de la convivencia que me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera profesional con verdaderos líderes, quienes han sido capaces de hacerme sentir comprometido con el trabajo que debo hacer y con la capacidad de dirigirme para ejecutarlo de manera eficiente y efectiva, siendo esto la principal pretensión que deben perseguir los líderes de empresas familiares. Como ya lo mencionamos la ejecución es uno de los elementos que si no tienen lo líderes no pueden esperar que trasciendan a sus colaboradores, por ejemplo, en el caso de empresas familiares con las que eh trabajado, los líderes han sido capaces de despertar en mí, un sentimiento de pertenencia y orgullo por trabajar en sus empresas y a su lado, así como para conocer su manera de ejecutar los acuerdos o decisiones que toman, siendo esto un ejemplo de excelentes líderes. Es decir, el líder no sólo debe saber ejecutar, sino que requiere además de ejecutores, mismos que encontrará a partir de la inspiración que represente para la gente que integra su empresa.

De una forma extraña o inconsciente, siempre estaba motivado a hacer mi trabajo y a hacerlo cada vez mejor, porque sabía y tenía siempre presente que las recompensas y reconocimientos llegaban solos, pero lo mejor de todo, era que nuestro esfuerzo siempre tenía impacto en la empresa y que me hacía sentir útil e importante todo el tiempo.

Muy importante y de lo que más valoro de un líder es su capacidad de ejecución para llevarnos por el camino correcto y la forma en la que evalúa las mejores alternativas para la empresa y en ser el primero en dar la cara y que cuando se presentan problemas con cualquier miembro del equipo es capaz de asumir la responsabilidad por todos y cada uno de sus integrantes.

Así, el líder asume muchas veces el crédito principal del trabajo exitoso, pero no deja de reconocer a todos los involucrados, y en sentido opuesto asume también plena responsabilidad cuando las cosas no salen como deberían. Por lo tanto, el líder de la empresa familiar reconoce que para ejecutar una idea necesita de los miembros del equipo, a los que debe inspirar para que le ayuden a ejecutar la estrategia y materializar su visión y lograr los objetivos tal como los planeó. De lo contrario el trabajo final seguramente será insatisfactorio y no será como lo visualizó el líder y aprobó el concejo de administración.

Pero ¿Por qué la habilidad para ejecutar la estrategia es importante? Porque sin ejecución adecuada, el plan fácilmente puede fracasar, inclusive llevar a la pérdida de la empresa y en ocasiones de personas valiosas para la misma, así como a decisiones erróneas debido a que nunca se ejecutaron o se tomaron las medidas adecuadas para evitar contingencias y corregir el rumbo.

Así que un líder visionario debe tener la capacidad de planear la estrategia, de hacer seguimiento y de ejecutar eficazmente. El liderazgo que no logra resultados no es liderazgo, y sin duda, para lograr resultados no existe mejor herramienta que la habilidad de ejecución. Cierro con esta frase “La verdad es que casi cualquier persona puede gobernar el barco, pero se necesita que un líder trace la ruta y lo más importante quienes ejecuten los pasos o acciones para llegar al destino”.

