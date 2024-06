La electricidad gratuita llega a Texas gracias a un unicornio británico respaldado por Al Gore

Sabes que el futuro de la red eléctrica ha llegado cuando tu proveedor de electricidad quiere pagarte para que uses menos de lo que aparentemente vende. Ésa es efectivamente la propuesta dirigida a los clientes por parte de Octopus Energy de Londres, valorada en 16.600 millones de dólares (revoluciones). “Cuando los operadores de la red están ocupados, pagan una fortuna para encender generadores de reserva. Si usa menos, le pagaremos”, dice el cofundador y director ejecutivo de Octopus, Greg Jackson. Destaca que en el centro de la futura red habrá una nueva relación, basada en empujones incentivados.

Por ejemplo, Octopus inscribió a 1,4 millones de clientes en un programa que les envía un mensaje tres horas antes de un pico esperado en la demanda de energía, instándolos a reducir el uso y ganar tres veces su precio promedio de energía por la electricidad que no usaron. Funciona. El año pasado, dice Jackson, Octopus pagó a sus clientes 10 millones de dólares para evitar que la red del Reino Unido tuviera que quemar 200 millones de dólares en carbón y diésel.

La complejidad no ahuyenta a los clientes. Desde su fundación hace ocho años, Octopus ya ha crecido hasta alcanzar los 8 millones de cuentas, convirtiéndose en el mayor proveedor de electricidad del Reino Unido y el segundo de Europa. Jackson atribuye su popularidad en parte a su gamificación del consumo de energía: piense en una combinación de Shopify, Robinhood y Uber, dice. Y ahora se lanzaron en los Estados Unidos, específicamente en Texas, uno de los pocos estados donde las regulaciones del mercado eléctrico permiten precios de energía variables en ubicaciones específicas.

En la jerga de la industria eléctrica, el término para la dinámica en la que un cliente acepta de antemano reducir el uso de energía en momentos de escasez de suministro se denomina respuesta a la demanda . Si, como Octopus, ha agregado suficientes clientes que voluntariamente le han brindado la capacidad de controlar de forma remota los termostatos de sus hogares y los cargadores de baterías de vehículos eléctricos, entonces tiene lo que se conoce como una planta de energía virtual .

“Incluso si no tienes energía solar o baterías, podemos conectarnos a tu termostato inteligente. Le pagan el precio de la electricidad en tiempo real, para reducir su consumo cuando más se necesita la energía”, dice Jackson. La llamada planta virtual en realidad no produce electrones adicionales para enviarlos a la red, pero al reducir la demanda en las horas pico, cumple el mismo propósito. En el Reino Unido, Octopus gestiona ahora lo que se cree que es el VPP más grande del mundo, con un total de 1 gigavatio: corriente suficiente para alimentar a casi un millón de hogares.

“Estamos en el final de la época en la que simplemente se le paga a su proveedor un precio fijo por la energía”, dice Michael Lee, presidente de las operaciones de Octopus con sede en Estados Unidos. “Nos estamos moviendo hacia una red con precios dinámicos. Donde el 80-90% de todas las horas serán gratuitas y el resto será muy caro”.

En 2020, Lee vendió la empresa que fundó, Evolve Energy, a Octopus por 5 millones de dólares. Ahora se centra en penetrar en el mercado de Texas, que fomenta la competencia entre los proveedores minoristas de electricidad, muchos de los cuales han quebrado después de que las emergencias climáticas provocaran aumentos violentos en los precios de la energía, como durante la tormenta invernal Uri en 2021. Lee espera altas inscripciones para una oferta llamada Zero Bills, donde Octopus promete que no pagará nada por la electricidad, siempre y cuando les dé control sobre todos sus electrodomésticos que consumen mucha energía, el sistema HVAC y la batería del vehículo eléctrico.

El máximo histórico de demanda de energía en el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, que opera la red eléctrica para cubrir el 90% de las necesidades eléctricas del estado, fue de 85 gigavatios, establecido el año pasado. ERCOT ya dice que el sistema no podrá agregar nueva generación lo suficientemente rápido como para satisfacer 60 gw de crecimiento de la demanda en menos de una década, gran parte de ellos provenientes de centros de datos de inteligencia artificial y minería de criptomonedas. Esto respalda la afirmación de Lee de que Texas es un gran lugar para construir una planta de energía virtual.

En 2023, Octopus Energy generó 250 millones de dólares en beneficios sobre la asombrosa cifra de 16.600 millones de dólares en ingresos . Nada mal para una empresa nacida apenas en 2015, inicialmente como filial de Octopus Group, una sociedad de inversión (15 mil millones de dólares bajo gestión) e incubadora de fintech. Desde que se separó del grupo en 2020, Octopus Energy ha recaudado 2.300 millones de dólares en capital de riesgo, más recientemente una ronda de 800 millones de dólares liderada por Generation Investment Management Partners del ex vicepresidente Al Gore. Eso valoró a la empresa en 9.000 millones de dólares.

El director ejecutivo Jackson posee alrededor del 5%, por un valor de unos 400 millones de dólares. Con 8 millones de clientes domésticos y comerciales, Octopus se ha convertido rápidamente en el mayor proveedor de energía del Reino Unido y el segundo mayor distribuidor de gas natural. Jackson insiste en que apenas están comenzando.

Greg Jackson, director ejecutivo de Octopus Energy, que se abrió camino hacia la energía verde con un software empresarial inteligente. LEVON BISS PARA FORBES

Jackson, de 52 años, creció en Yorkshire, al norte de Inglaterra, y abandonó la escuela secundaria a los 16 para crear videojuegos. Más tarde fue a la Universidad de Cambridge y luego comenzó una carrera en capacitación gerencial en Procter & Gamble en 1994 antes de desilusionarse por las cinco rondas de firmas necesarias para modificar el empaque del producto. Así que dejó P&G en 1998 para unirse a la revolución de Internet. Inicialmente, en Tangent Communications en el Reino Unido, ayudó a reinventar la plataforma en línea del Partido Laborista. Desde finales de la década de 2000 ha trabajado en el comercio electrónico, creando plataformas para empresas como SAP y ayudando a crear nuevas empresas como el prestamista de igual a igual Zopa. Teledocs adquirió una empresa, Consultant Connect, por 60 millones de dólares en 2021; su tecnología ahora permite el 40% de las videoconsultas de los médicos en el sistema de atención médica del Reino Unido.

En 2015, Jackson no necesitó mucho para convencer a Simon Rogerson, fundador de Octopus Group, de que la industria energética global (con 3 billones de dólares en ingresos anuales) era el próximo objetivo perfecto para la disrupción del software empresarial. Rogerson, que empezó a gestionar dinero en Mercury Asset Management, se sintió especialmente atraído por el inteligente plan de Jackson: básicamente construiría dos empresas en paralelo.

Octopus Energy es la empresa orientada al consumidor. Pero detrás de escena hay una empresa hermana, llamada Kraken, que también es el nombre (en honor al monstruo mitológico parecido a un cefalópodo) del paquete de software empresarial habilitado para IA con una interfaz fácil de usar y potentes análisis de backend que sustentan todo el negocio de Octopus. .

Pero ¿por qué dos empresas separadas? Porque Jackson no sólo quería utilizar Kraken para hacer crecer Octopus Energy, sino que quería que el éxito de Octopus convenciera a las compañías eléctricas rivales de que necesitaban el mismo tipo de plataforma empresarial. Lo cual Jackson está feliz de otorgarles licencia. (El gigante eléctrico alemán E.on utiliza Kraken para gestionar 10 millones de cuentas). “Ser nuestro propio cliente nos permitió innovar en formas que los titulares no podían”, dice Jackson, uno de los ocho empleados que se encuentran a ambos lados del “muro chino” entre Ese muro está destinado a contener conflictos de intereses que podrían surgir si Kraken otorga licencias de su software a empresas que a Octopus le gustaría absorber algún día.

Jackson describe la plataforma flexible de Kraken como “como en un supermercado, con compre uno y llévese otro gratis, con tantos descuentos y gangas… Lo que Kraken nos ha permitido hacer es probar muchas cosas y consumirlas”, dice Jackson. Su plan eléctrico puede ser tan básico como un precio fijo por kilovatio hora, pero si no le importa correr riesgos en los productos básicos, Octopus le venderá energía bajo tarifas dinámicas, donde usted paga el precio del mercado spot de ese día (dentro de límites establecidos).

Las ofertas se vuelven significativamente más complicadas a partir de ahí. Octopus ofrece a los clientes la oportunidad de reducir sus facturas de electricidad en un 15% si ceden el control de sus termostatos y otros aparatos que consumen energía a un sistema de inteligencia artificial Octopus, que funciona con Kraken. El sistema intenta predecir la demanda de electricidad basándose en las previsiones meteorológicas. Hasta el momento se han registrado 300.000 clientes.

¿Por qué no alquilar su vehículo eléctrico a su compañía eléctrica? Octopus desarrolló un producto llamado Drive Free que combina el arrendamiento de un vehículo eléctrico con una factura de energía. Por 300 dólares al mes obtienes el coche y toda la electricidad que puedas llenar. Naturalmente, Octopus puede aprovechar la batería del automóvil y enviar esa energía de regreso a la red si es necesario (los clientes pueden establecer límites para asegurarse de que su vehículo eléctrico siempre tenga suficiente carga para conducir). Para los verdaderos fanáticos, Octopus está trabajando con constructores de viviendas para desarrollar 1.000 viviendas “Zero Bills”, en las que se integran paneles solares, bombas de calor y sistemas de baterías para que los propietarios nunca tengan que pagar una factura de energía.

El crecimiento de Octopus Energy hasta la fecha ha sido mitad orgánico y mitad fusiones y adquisiciones, impulsado en gran medida por el deseo de ampliar el alcance de su software Kraken. A finales de 2018, Octopus ya había crecido hasta alcanzar unos 250.000 clientes tras adquirir operadores en quiebra y en dificultades. Desde entonces, ha conseguido clientes de la talla de empresas británicas como GB Energy, Flow Energy, Engie, Bulb Energy y M&S Energy. A finales de 2023, Octopus adquirió todo el negocio de electricidad residencial de Shell. En el Reino Unido, Octopus cuenta ahora con más de 7 millones de cuentas y una cuota de mercado de electricidad y gas superior al 20%. A nivel internacional, Octopus y Kraken hacen negocios en Australia, Japón, Alemania, Italia, España y Francia. Kraken tiene el mayor alcance, con licencia hasta ahora para clientes que administran más de 50 millones de cuentas.

A veces a los clientes les gusta tanto lo que ven que quieren invertir. Origin Energy, que cotiza en bolsa en Australia, no solo obtuvo la licencia de Kraken, sino que también invirtió 400 millones de dólares de capital en Octopus para obtener una participación del 20%, lo que convierte a Origin, que cotiza en ASE, en lo más parecido a una acción de seguimiento de Octopus.

Octopus ahora se está integrando verticalmente, extendiendo sus tentáculos más allá del software sofisticado para poseer infraestructura a gran escala. Hasta ahora, la cartera incluye proyectos eólicos marinos en el Reino Unido, Países Bajos, Corea del Sur y Noruega. Con la esperanza de capitalizar el auge de la energía limpia, Octopus firmó un acuerdo en noviembre pasado con Tokyo Gas para recaudar e invertir más de 3 mil millones de dólares en energía eólica marina. Las inversiones en energía crecieron en todo el mundo hasta los 2,8 billones de dólares en 2023, de los cuales más de 1,2 billones de dólares se destinaron a energías limpias, según la Agencia Internacional de Energía.

Al reflexionar sobre la carrera de casi una década de Octopus Energy , Jackson recuerda una noche fría durante la crisis energética de 2022, cuando la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania hizo que los precios del gas y la electricidad se dispararan. Octopus recibía llamadas frenéticas de jubilados nerviosos que habían visto triplicarse sus facturas mensuales de electricidad. Tenían miedo de encender la calefacción. Jackson decidió que si no podían proporcionar energía barata para calentar los hogares de los clientes, al menos podían proporcionar una forma eficiente de calentar sus cuerpos. Entonces Octopus compró una gran cantidad de mantas eléctricas y envió una gratis a cualquier cliente preocupado por pagar su factura. Finalmente enviaron 50.000 mantas, calculando que cada una costaba alrededor de 30 dólares, pero ahorraron 500 dólares en un invierno simplemente manteniendo a la gente abrigada.

La mejor manera de derrocar a los operadores tradicionales y tener éxito en el negocio de la electricidad, dice Jackson, es trabajar dentro de las estructuras de mercado existentes y no tratar de obligar a las burocracias a hacer algo para lo que no están preparadas. Octopus no necesitaba ninguna aprobación regulatoria para distribuir mantas eléctricas.

Le encantan las soluciones creativas, incluso en cosas aparentemente pequeñas como las facturas mensuales enviadas a los clientes. En el Reino Unido, por ley, cada factura de servicios públicos contiene numerosas declaraciones en letra pequeña y, a menudo, tiene al menos tres páginas. La solución Octopus: no se resista, simplemente simplifique las partes importantes de la factura en un correo electrónico bien diseñado, adjunte el PDF requerido de 3 páginas (que nadie se molestará en leer) y asegúrese de que, si el cliente le responde, Obtén una respuesta. Jackson dice: “Si dependes de cambiar la regulación antes de poder generar un negocio real, entonces no tienes el control de tu destino”.

