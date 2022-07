La empresa china Lingong Machinery Group invertirá 140 mdd en planta en NL

La empresa china Lingong Machinery Group planea invertir 140 millones de dólares (mdd) en la construcción de una planta de producción de elevadores eléctricos articulados en el estado de Nuevo León, informó este jueves el gobierno local.

La nueva instalación generará unos 1,400 puestos de trabajo en la región y su producción estará destinada a la exportación y venta en Estados Unidos, detalló la Secretaría de Economía estatal en un comunicado.

Las autoridades de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos, no claro cuándo iniciarían las labores de construcción de la planta.

La nueva planta estará ubicada dentro del parque industrial Roots Aeropuerto en Marín, Nuevo León.

Lingong Machinery Group dio a conocer que, junto con dos de sus principales proveedores, ocuparán un área de alrededor de 30 hectáreas.

La producción de elevadores eléctricos articulados de la firma china estará destinada para la exportación y venta en Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la empresa, Lingong Machinery Group es uno de los principales fabricantes de maquinaria de construcción, una de las 100 empresas principales en la industria de maquinaria y uno de los cuatro grupos más grandes en la industria de maquinaria de construcción en China.

El grupo se conforma de tres empresas: Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. (SDLG), Lingong Group Jinan Heavy Machinery Co., Ltd. (LGMG) y Lingong Special Machinery Co., Ltd. Sus actividades abarcan cinco áreas: maquinaria de construcción, maquinaria de minería, plataformas aéreas de trabajo, maquinaria especial y fabricación de componentes.

