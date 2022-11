La evolución del reporte financiero ESG y su trascendencia

Por Mercedes Fuguet

Estamos en el marco de la COP 27 donde se revisan las acciones a tomar para cumplir con las metas climáticas acordadas en el Pacto de París firmado por más de 196 países para reducir las emisiones de gas invernadero y lograr el Net Zero en el año 2050. Hace un año, en la COP 26, la Fundación IFRS anunció la creación del ISSB, adicional a su otro órgano el IASB que emite las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) utilizadas en más de 167 países. El ISSB se encarga de desarrollar las normas de sostenibilidad de aceptación global, para revelar los riesgos y oportunidades que las empresas tienen relacionadas al clima, la sostenibilidad, biodiversidad, el uso del agua y otros recursos, etc., incorporando revelaciones específicas por industria.

Estas normas permitirán satisfacer la necesidad de información de los mercados de capitales para determinar el valor de las empresas y atender solicitudes de los líderes del G20 y IOSCO, de frente a un nuevo modelo económico sustentable global. En marzo de 2022, se emitieron los borradores de las primeras dos normas que emitirá el ISSB (IFRS S1 “Requerimientos generales a revelar sobre sostenibilidad relacionada con información financiera” e IFRS S2 “Información a revelar sobre el clima”). Estas normas están próximas a emitirse y buscan estandarizar los reportes financieros ESG y que sean relevantes para los inversionistas.

Actualmente, es común que muchas empresas emitan reportes de sostenibilidad de manera voluntaria, basándose en ciertos marcos como el GRI (Global Reporting Initiative), IIRC (International Integrated Reporting Council), TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), SASB, etc. No obstante, el hecho de que existan muchos marcos para los reportes de sostenibilidad dificulta la comparabilidad de las empresas y la medición de su progreso. Adicionalmente, no toda la información reportada resulta de utilidad para los inversionistas y no existe certeza que estos impactos en materia de ESG estén siendo reconocidos en los estados financieros por la desconexión con los reportes de sostenibilidad.

En las normas del ISSB se requerirá revelar impactos, riesgos y oportunidades que tienen las empresas por temas de sostenibilidad y cambio climático, que pueden afectar significativamente los flujos futuros, modelo de negocio, estrategias, el acceso a financiamiento y el costo de capital de las empresas en un corto, mediano y largo plazo, y, adicionalmente, el ISSB exigirá que los estados financieros y el reporte de sostenibilidad sean emitidos al mismo tiempo y se expliquen impactos significativos en los estados financieros. El requerir la conexión con los estados financieros llevará a una mayor transparencia de lo reportado en materia de ESG ya que la información revelada tendría que ser auditable, por lo que será de extrema importancia establecer procesos y controles internos que permitan la confiabilidad de la data de dónde proviene la información de sostenibilidad.

No se estipulará su obligatoriedad, pero los reguladores locales como la CNBV y los inversionistas, bancos, etc., pudieran requerir su adopción en cada jurisdicción. Es de resaltar que cada vez hay más instrumentos financieros ligados al cumplimiento de reducción de emisiones y de otras métricas de ESG, como también impuestos verdes.

La implementación no será fácil, por lo que compañías que aún no presenten reportes de sostenibilidad y no hayan empezado a trabajar en sus estrategias ESG, deberían comenzar a diagnosticar cómo están en estos temas tomando como base, por ejemplo, los borradores actuales de las normas IFRS S1 y S2, o marcos como el TCFD y SASB, definir sus estrategias y priorizar las áreas de acción.

Para su implementación, es importante que las compañías formen equipos multidisciplinarios que reúnan tanto a recursos especializados en materia de ESG como a recursos con experiencia contable y de reportes financieros. El rol de la Alta Dirección en el monitoreo y evaluación de impactos ESG es clave, por lo que es requerido revelar cómo las compensaciones de los ejecutivos consideran el cumplimiento de métricas ESG, y si reúnen las capacidades técnicas en esta materia.

Llegar al cumplimiento de las metas climáticas acordadas en el Pacto de París no concierne únicamente a los Gobiernos y a las grandes corporaciones, sino a todas las compañías y a la sociedad en general porque de no actuar, el impacto en el medio ambiente puede ser irreversible. Cada vez habrá más presión para llegar a la descarbonización de las empresas y al mejor uso de los recursos. Las empresas que no cumplan metas ESG pudieran tener costos muy altos (ej. financiamiento más costoso, menor acceso a proveedores, mayores impuestos, cambios en los patrones de consumo de sus productos, etc.).

Hay muchos retos en la implementación como los requerimientos de revelar las emisiones no solamente del alcance 1 (generadas por la entidad) y alcance 2 (ej. emisiones indirectas para la generación de electricidad que consuma la empresa), sino también las emisiones de alcance 3 (emisiones indirectas producidas en la cadena de valor: proveedores, empleados, clientes). El ISSB está desarrollando provisiones de alivio para su implementación por su complejidad.

Compañías multinacionales pueden tener que cumplir con varias regulaciones como revelaciones de la SEC sobre el clima y regulaciones europeas (EFRAG/CSRD), que, si bien comparten revelaciones similares a las del ISSB, presentan diferencias importantes, lo cual sería otro reto. Sin embargo, hay esfuerzos del ISSB para trabajar junto con el GRI y el EFRAG para crear modelos de reporte financiero ESG donde se consideren primeramente los requerimientos del ISSB y sobre estos se desarrollen requerimientos adicionales para otros stakeholders.

La llegada de un nuevo modelo económico sostenible de Economías Circulares es una realidad y los requerimientos contables y de reporte financiero ESG de la Fundación IFRS, tenderán a impulsarlo más porque para su cumplimiento, las empresas tendrán que repensar sus modelos de negocios, medir los impactos ambientales y sociales, contar la historia de cómo monitorean y miden los riesgos y oportunidades en materia de ESG y serán comparados con sus competidores. La estrategia ESG tendrá que formar parte de nuestro ADN para impulsar un cambio positivo en el planeta y puedan revertirse los efectos negativos de los desastres naturales.

Mercedes Fuguet es Socia líder de Capital Markets & Accounting Advisory Services, Deals, en PwC México.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.