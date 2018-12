EU persigue injustamente a Huawei (por ser demasiado exitosa)

Por John Tamny

Como es bien sabido, las autoridades estadounidenses pidieron a los funcionarios canadienses que arresten a la directora de finanzas de Huawei, Meng Wanzhou, hace dos semanas. Los canadienses cumplieron, y eso debería tener a los lectores un poco aterrorizados. El comentarista financiero Zachary Karabell observó que el arresto fue “como si los chinos arrestaran a la hija de Steve Jobs, si ayudara a dirigir Apple”

Los funcionarios del gobierno de Trump afirman que el presidente no estaba enterado del arresto cuando cenó con el presidente chino Xi Jinping. Seamos serios. Por supuesto que Trump sabía, o al menos lo sabría pronto. Tenía que saberlo simplemente porque el arresto en sí era muy extravagante, y por lo tanto fuera de cualquier norma razonable.

Y como el arresto fue más que extraordinario, es útil declarar enfáticamente que Trump y la administración que dirige están jugando con algo serio. Y los mercados lo comprueban. El proteccionismo en sí mismo es insensato y va en contra de los intereses de los trabajadores y las empresas estadounidenses por igual. El proteccionismo combinado con el arresto de líderes empresariales prominentes en otros países es verdaderamente peligroso. Retomando a Karabell, imagina el arresto de un prominente personaje de negocios de Estados Unidos en China (por ejemplo, el Tim Cook de Apple), especialmente teniendo en cuenta al actual ocupante de la Casa Blanca. La administración de Trump ha cruzado una línea seria, y sí hay que señalar a la actual administración. Algo como esto nunca hubiera sucedido sin la aprobación del más alto de los altos.

Casi tan malo como lo que claramente pidió la administración de Trump ha sido la reacción entre los republicanos que deberían tener una mejor opinión. El normalmente confiable senador de Nebraska, Ben Sasse, dijo al New York Times que “los estadounidenses están agradecidos de que nuestros socios canadienses hayan arrestado al director de finanzas de una compañía de telecomunicaciones gigante china por violar las sanciones de EU contra Irán”. prometió una legislación destinada a prohibir las compañías de telecomunicaciones chinas en los EU Otra probada del deseo de Rubio de vandalizar la economía básica en un minuto.

Por ahora, vale la pena centrarse en el supuesto incumplimiento de la ley estadounidense por parte de Huawei mediante la venta de equipos de telecomunicaciones (equipos que incluyen componentes de fabricación estadounidense) a países como Cuba, Irán, Sudán y Siria. Esto es lo que ha irritado a algunos en la clase política de los Estados Unidos, y es un fuerte recordatorio de cuán microscópico es el entendimiento de la economía por parte de esta clase.

Para decirlo tan claramente como sea posible, las compañías de los Estados Unidos comercian todo el tiempo con “Cuba, Irán, Sudán y Siria”. Simplemente lo hacen a través de intermediarios. Para entender esta simple verdad, solo necesitamos volver a la década de 1970 y el implacable embargo árabe de petróleo “impuesto” a los Estados Unidos. Los libros de historia nos dicen que los países árabes dejaron de vendernos petróleo, pero no hicieron tal cosa. El “petróleo árabe” continuó fluyendo hacia los Estados Unidos; aunque a través de productores en países no embargados. Volviendo atrás en el tiempo a la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos colocaron un embargo comercial en Alemania. No hay problema, las exportaciones de Estados Unidos a países escandinavos se dispararon. Los productores estadounidenses seguían negociando con Alemania, solo que lo hacían a través de intermediarios en países cercanos a Alemania.

Lo anterior establece una forma de entender los llamados controles comerciales de los Estados Unidos. No tienen ningún significado. Siempre y cuando las empresas estadounidenses sean productivas, y mientras exista demanda de países dentro de los que se sabe que son enemigos de EU, entonces las compañías estadounidenses seguirán comerciando con el enemigo. Puede que no estén infringiendo la ley “directamente”, pero la producción en sí misma es una señal de intercambio con todos simplemente porque no se tiene en cuenta el destino final de ningún bien. En términos deportivos, mientras que los San Antonio Spurs hicieron una declaración al no cambiar al delantero Kawhi Leonard con su enemigo de la Conferencia Oeste, al final no pueden impedir que los Toronto Raptors cambien a Leonard a uno de sus rivales.

Visto a través del prisma de Huawei, actualmente es el segundo fabricante de smartphones del mundo y es el líder mundial cuando se trata de equipos de telecomunicaciones. Lo que esto nos dice es que la persecución de las compañías que tengan una relación comercial con los enemigos de Estados Unidos es para que los oficiales federales “hagan una distinción sin una diferencia”. Pues, a menos de que Huawei detenga toda su producción, sus teléfonos inteligentes y equipos de telecomunicaciones llegarán finalmente a Irán y otros países por la prosaica razón por la que Huawei vende tanto sus productos.

Lo que nos lleva de nuevo a la legislación propuesta por Rubio. Por sí solo, el bloqueo de Huawei en Washington es notable cuando recordamos cómo se enmarca el comercio de Estados Unidos y China desde Estados Unidos. Supuestamente, impiden que todas nuestras compañías vendan allí, mientras que estamos totalmente abiertos a ellas. No es así con Huawei. Uno no encuentra sus teléfonos en las tiendas de AT&T no porque no sean de alta calidad, sino porque son ilegales. El por qué detrás de este último es real y verdaderamente sospechoso.

Huawei, una empresa de telecomunicaciones sumamente exitosa, no puede colocar sus productos en las estanterías de EU porque se considera una amenaza para la seguridad nacional. El argumento ridículo ofrecido por los miembros de la clase política para defender lo indefendible es que los vínculos estrechos de Huawei con el gobierno chino significan que el uso estadounidense de sus teléfonos y equipos pone en peligro a Estados Unidos porque nos pueden espiar. Aquí es crucial que las vagas referencias a posibles espías sean todo lo que el funcionario estadounidense tiene para ofrecer. A pesar de que AT&T lo vio perfectamente razonable para entrar en un acuerdo de ventas con Huawei, los funcionarios de los Estados Unidos rechazaron el movimiento. “Seguridad nacional” una vez más, pero no hay explicación concreta. Además, realmente no importaría. Los teléfonos Huawei se venden en 170 países de todo el mundo. Si los estadounidenses quieren usarlos, solo necesitan realizar transacciones con personas que residen en lugares donde se venden.

La verdadera amenaza aquí son las telecomunicaciones de los Estados Unidos que están lo suficientemente cerca de nuestro gobierno federal, de modo que pueden convencer a los funcionarios federales para que procuren un proteccionismo siempre perjudicial. Afortunadamente para los fabricantes de teléfonos inteligentes de Estados Unidos (Apple vende el 20% de sus iPhones en China), las reglas contra nuestros mejores y más brillantes productos en China no son tan estrictas.

Pero lo principal es que los tipos de seguridad nacional se están envolviendo en un argumento falso de que los chinos nos espiarán a través de nuestros teléfonos. Ok, pero ¿qué van a hacer? Como los interminables Tweets del Presidente Trump sobre China nos recuerdan, somos un gran mercado para las empresas chinas. Entonces, ¿se supone que debemos creer que el gobierno chino nos espiará para luchar contra el mercado más grande para compañías cercanas a ese mismo gobierno chino?

Todo el asunto con Huawei es una historia ridícula y proteccionista, arraigada en la extravagante confusión sobre la economía dentro de la clase política de los Estados Unidos. Pero lo peor es lo peligrosa que es esta historia. Cuando el proteccionismo conduce a arrestos, no es irrazonable suponer que las balas podrían ser el siguiente recurso.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde que Trump llegó a la Casa Blanca hemos escuchado que se ha rodeado de personas que comprenden la diplomacia y la importancia del comercio para la paz mundial. Es hora de que esas personas se pongan de pie en la Administración y muestren la voluntad de partir, a menos que prevalezca la cordura. Porque no se pueden confundir, el arresto de Meng Wanzhou fue una verdadera locura.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en Forbes.com. John Tamney es director del Centro para la Libertad Económica en FreedomWorks, editor de RealClearMarkets y asesor económico principal de Toreador Research & Trading.