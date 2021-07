La fintech Mendel quiere, junto a José María Zas, lograr 50 clientes en México este año

Mendel, startup mexicana de tecnología financiera, anunció este jueves que el expresidente y director general de American Express en América Latina, José María Zas, será, a partir de ahora, integrante de su equipo.

La fintech, fundada por los emprendedores Alejandro Zecler, Alan Karpovsky, Helena Polyblank y Gonzalo Castiglione, indicó que el experimentado ejecutivo tomará el puesto de chairman en la compañía.

Además de haber liderado al equipo de la histórica firma financiera, Zas también fue en su momento chairman de la American Chamber of Commerce de México, además de consejero de la Asociación Mexicana y Argentina de Bancos.

“Con sus 30 años a la cabeza de American Express, José María Zas nos aporta un gran know how de la industria no solamente de México, sino de toda la región. Además de que también actúa como un gran validador de lo que estamos construyendo”, explicó Alejandro Zecler.

En entrevista con Forbes México, el cofundador de la compañía, especializada en la gestión financiera del proceso de rendición y aprobación de gastos, indicó que el grado de influencia que tiene el nuevo integrante de su equipo les permitirá construir confianza en el segmento corporativo.

“Esto es algo muy importante que las fintechs necesitan, su network nos va a permitir penetrar rápidamente en el mercado y construir un gran equipo de trabajo”, comentó el emprendedor.

Entre las metas principales que tiene la compañía, agregó Zecler, está el hecho de que Mendel buscará alcanzar al menos un total de 50 clientes dentro del territorio mexicano para el cierre de este 2021.

“Ya tenemos un gran producto que está en manos de algunas de las empresas más reconocidas de México y la región, con excelentes resultados. En lo que queda de este 2021 apuntamos a seguir consolidando la marca y que sean cada vez más las empresas que reimaginen el gasto corporativo con nuestra solución”, expuso.

La compañía de tecnología también prevé en el corto plazo apuntalar a su equipo, especialmente dentro de tres áreas en particular importantes para su negocio: ingeniería, marketing y ventas.

Asimismo, comentó Alejandro Zecler, la empresa continuará trabajando en el establecimiento de partnerships que le permitan crear nuevas líneas de negocio que sean relevantes para atender a su segmento enterprise. “Lo que buscamos es convertirnos en el hub financiero de pagos B2B de Latinoamérica”, advirtió.

Vale la pena recordar que la compañía fintech levantó, hace apenas unos meses, una primera ronda de inversión semilla por 3 millones de dólares (mdd), liderada por Better Tomorrow Ventures, además de los fondos de Y Combinator, Addition, Broadhaven Capital y Magma Partners.