La gente está harta de que no pase nada: Carlos Slim

El empresario Carlos Slim, dijo que, ante la falta de planeación y visión de los gobiernos, la sociedad está harta de que mejoren las condiciones de vida en la mayoría de los países.

“La sociedad está harta de que en muchos años no ha pasado nada”, dijo el hombre más rico de México en la edición 25 de la reunión plenaria de la Fundación Círculo de Movimiento.

Para Slim, la mayoría de los gobiernos no tiene una visión ni a mediano ni largo plazo, «están pensando a muy corto plazo, no hay una dirección, no hay políticas de Estado y es una falla que tenemos en el occidente en la mayoría de los países», comentó el magnate.según El Universal.

Las palabras del magnate inclusó podrían estar dirigidas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que desde las campañas electorales del año pasado, la relación con Carlos Slim comenzó a ser como una liga que se tensa en ocasiones y se relaja en otras.

López Obrador tuvo su primer desencuentro fuerte con Carlos Slim durante el proceso electoral del año pasado, cuando el ingeniero se pronunció a favor de la continuación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construía en Texcoco, en el cual contaba con contratos.

En el último episodio de esta tensa relación, el presidente amenazó con retirar la concesión a una empresa que no ha podido terminar de construir una autopista en más de 10 años en esa entidad.

Aunque no dijo el nombre de la compañía ni de la obra, funcionarios locales indicaron que se trataba de la autopista Jala, Nayarit-Puerto Vallarta, la cual está a cargo de Grupo Carso, del multimillonario Slim.

Además, las palabras del hombre más rico del país concuerdan con el informe “Bajo presión: la reducción de la clase media” de la OCDE donde dice que a pesar de que la clase media en México representa al 45% de la población, sólo recibe el 29% del presupuesto social del país.

«En países como Australia, Dinamarca, Corea del Sur, Portugal y México, la brecha es más amplia, pues la clase media recibe pocas de las prestaciones sociales», se explica en el documento Bajo presión: la reducción de la clase media.

América Latina

El empresario mexicano sostuvo que entre los retos urgentes que enfrenta América Latina está el eliminar la pobreza, cambiar el actual modelo educativo obsoleto y fortalecer a su clase media, que está “estancada”.

En la misma reunión, el presidente honorario de Grupo Carso explicó que la falta de una clase media ascendente limita la demanda de bienes y servicios y reduce la inversión y el empleo.

“Es muy importante no quedarse en el estancamiento de la clase media o inclusive en la disminución de sus ingresos, porque esto repercute en toda la economía”.

Acompañado por los ex presidentes de Uruguay, Julio María Sanguinetti; de Chile, Ricardo Lagos; y de España, Felipe González, el empresario mexicano calificó también como urgente combatir la inseguridad, trabajar en la reconversión urbana y cambiar el modelo de atención a la salud ante el aumento de las enfermedades crónicas.

