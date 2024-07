La gira mundial de Madonna es la más taquillera en lo que va de 2024

La gira de Madonna, que enfrenta críticas por sus comienzos tardíos y la falta de una chispa de “deslumbramiento”, sigue siendo la más taquillera del año hasta el momento, según datos de Pollstar, aunque The Eras Tour de Taylor Swift, que se abre camino por Europa, probablemente la eclipse una vez que los datos de taquilla estén disponibles.

La gira Celebration Tour de Madonna, que comenzó el año pasado, recaudó 178.1 millones de dólares (mdd) hasta el momento, con un precio promedio de entrada de 208.85 dólares y una asistencia promedio de 13,378 personas por espectáculo, dijo la publicación comercial de música en vivo en su informe de mitad de año.

Bad Bunny, que ostentaba el récord de artista más reproducido en un solo día en la historia de Spotify antes de que Taylor Swift lo rompiera en abril, se sitúa en un cercano segundo puesto con su Most Wanted Tour de 48 paradas, que recaudó 174.5 mdd.

El cantante Luis Miguel está en tercer lugar con 169.4 mdd recaudados en el transcurso de su gira homónima, que concluyó sus etapas en América Latina, Estados Unidos y Canadá hasta el momento este año y comenzó sus espectáculos europeos el 28 de junio.

La residencia de U2 en Las Vegas, la primera en el ahora icónico recinto Sphere, recaudó 134.7 mdd en solo 15 fechas de gira en 2024 (más 25 en 2023) para convertirse en la cuarta gira con mayor recaudación del año y la que tiene el precio promedio de entradas más alto, 352.86 dólares cada una.

Karol G llegó al puesto número 5 con su gira Mañana Será Bonito, que recaudó más de 110 mdd en lo que va del año y continuará por Europa para finalizar en Brasil en septiembre.

Taylor Swift y su The Eras Tour no figuró en la lista de este año porque la artista no permitió que las publicaciones especializadas informaran los totales oficiales de taquilla de su gira, según Pollstar; sin embargo, el grupo utilizó las capacidades de los estadios y las estimaciones de ingresos brutos potenciales para nombrar a la gira de la estadunidense como la primera en cruzar la marca de los 1,000 mdd en sus listas de fin de año de 2023.

Pollstar no hizo una estimación de mitad de año para The Eras Tour en 2024, pero proyectó que recaudará otros 1,000 mdd en la gira a medida que continúe este año, lo que significa que es probable que haya recaudado más de 2,000 mdd para cuando finalice en diciembre.

Los 10 mejores tours de 2024, según Pollstar

Madonna: 178,816,424 dólares Bad Bunny: 174,574,606 dólares Luis Miguel: 169,452,777 dólares U2: 134,727,198 dólares Karol G: 111,296,660 dólares Bruno Mars: 102,177,957 dólares Coldplay: 100,459,853 dólares DIECISIETE: 74,590,596 dólares Águilas: 69,407,908 dólares Nicki Minaj: 66,215,800 dólares

Críticas a Celebration Tour

Se presentaron tres demandas por separado contra la estrella del pop por publicidad falsa, prácticas comerciales desleales y engañosas y otras reclamaciones después de que supuestamente comenzara sus conciertos en Los Ángeles, Brooklyn y Washington DC horas después de lo previsto.

El concierto gratuito de Madonna en Río de Janeiro tuvo una asistencia de 1.6 millones de personas en mayo para cerrar el Celebration Tour. El promotor Live Nation lo calificó como el “concierto independiente más grande jamás realizado por un artista”.

“Un concierto pop es un teatro de personalidad y arte, no de trama o desarrollo de personajes. Pero una narrativa tan caótica necesitaba más deslumbramiento”, escribió el crítico de música pop Mikael Wood para Los Angeles Times.

