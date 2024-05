La guerra comercial entre Estados Unidos y China amenaza la agenda de autos eléctricos de Biden

El plan de la administración Biden de imponer nuevos y fuertes aranceles a los vehículos eléctricos y baterías chinos proporcionaría una protección temporal a los empleos automotrices en Estados Unidos, potencialmente a expensas de los esfuerzos de la Casa Blanca para luchar contra el cambio climático acelerando la adopción de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

Actualmente se venden pocos vehículos eléctricos fabricados en China en Estados Unidos, por lo que el impacto inmediato sobre los consumidores de tarifas más altas para los vehículos eléctricos sería mínimo, dijeron los analistas.

La Casa Blanca también planea triplicar los aranceles sobre las baterías y piezas de baterías de vehículos eléctricos chinos hasta el 25%. Al grafito, a los imanes permanentes utilizados en los motores de los vehículos eléctricos y a otros minerales se les añadirían nuevos derechos del 25%. Estos aranceles podrían afectar a una gama más amplia de vehículos.

La administración del presidente estadounidense Joe Biden emitió normas de contaminación de los tubos de escape en abril diseñadas para aumentar la proporción de vehículos eléctricos del 8% el año pasado a hasta un 56% para 2032 .

Los fabricantes de automóviles han advertido que alcanzar los objetivos de vehículos eléctricos será un desafío, en parte porque diferentes reglas de la administración Biden niegan subsidios federales a los vehículos eléctricos que obtienen demasiado contenido de China . Sin acceso a baterías y materiales de batería de menor costo fabricados en China, los vehículos eléctricos serán demasiado caros para los principales consumidores estadounidenses, han dicho los fabricantes de automóviles.

Los fabricantes de automóviles estadounidenses exportaron 155,337 vehículos por valor de 6,300 millones de dólares a China en 2021, según los datos más recientes del gobierno estadounidense. China envió sólo 64,067 vehículos a Estados Unidos en el mismo año, por un valor de 1,450 millones de dólares.

La mayoría de los vehículos importados de China se vendieron bajo marcas estadounidenses, encabezadas por General Motors, División Buick. En la actualidad, cuatro líneas de vehículos vendidos en Estados Unidos se fabrican en China, según datos del gobierno: Ford, el SUV Lincoln Nautilus, el SUV Buick Envision, el Polestar 2 y los sedanes S90 de Volvo. Polestar y Volvo son filiales del fabricante de automóviles chino Geely.

Los aranceles chinos por represalia dirigidos a vehículos estadounidenses podrían perjudicar a los trabajadores de BMW de la fábrica en Spartanburg, Carolina del Sur, que envía unos 25,000 vehículos al año a China, o Mercedes-Benz de su planta en Alabama que fabrica SUV eléctricos vendidos en el mercado más grande del mundo.

Una guerra comercial de tecnología limpia entre Estados Unidos y China también podría aumentar los costos de los vehículos eléctricos, las baterías y otros equipos de vehículos eléctricos, manteniendo altos los precios generales de los vehículos eléctricos, dijeron ejecutivos de la industria y algunos analistas. Vehículos eléctricos de marcas estadounidenses, como Mustang Mach-E o Tesla, Model 3, tiene entre un 30% y un 51% de contenido chino, según datos del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

“Desde la batería, desde la minería, desde toda la integración tecnológica, la cadena de suministro china es ahora la cadena de suministro líder, es la mejor”, dijo Stella Li, directora del fabricante chino de baterías y vehículos eléctricos BYD en América, en la Conferencia Milken la semana pasada. “¿Por qué no se permite que una empresa estadounidense tenga la libertad de elegir al mejor proveedor?”

Incluso antes de la acción de Biden del martes, los vehículos eléctricos habían ocupado una posición central en la carrera presidencial estadounidense. Los vehículos eléctricos ahora son simbólicos en los debates partidistas sobre la política climática y en cómo Estados Unidos debería responder a los esfuerzos de China por dominar tecnologías críticas en el siglo XXI.

El demócrata Biden y su oponente republicano Donald Trump están de acuerdo en muy poco, excepto cuando se trata de utilizar aranceles elevados y otras barreras comerciales para mantener a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos fuera del mercado estadounidense. Biden y Trump apuestan a que las políticas comerciales anti China atraerán a los votantes de estados indecisos como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que dependen de los empleos manufactureros.

UNA PÁGINA DEL LIBRO DE JUEGOS DE CHINA

Los expertos están divididos sobre si una mayor protección arancelaria ayudará a los fabricantes de automóviles estadounidenses en el largo plazo o si beneficiará a los consumidores.

“Los aranceles ganan un tiempo importante”, dijo Michael Dunne, un consultor que ha observado la industria automotriz china durante años. “Estados Unidos está entre cinco y siete años por detrás de China en lo que respecta a vehículos eléctricos y cadenas de suministro de baterías”.

China protegió a sus fabricantes de automóviles en las décadas de 1990 y 2000, dijo Dunne. “Los líderes políticos estadounidenses podrían decir con razón que sólo estamos tomando prestada una página del manual de estrategias de China”.

Los defensores de acelerar el ritmo de adopción de vehículos eléctricos para reducir las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos advierten que reducir la presión de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos será contraproducente.

A más largo plazo, los fabricantes de automóviles de Detroit protegidos de la competencia china podrían repetir la experiencia de los años 1970 y 1980, cuando las restricciones a la importación de automóviles japoneses dieron a los fabricantes nacionales un respiro frente a sus rivales de bajo precio.Esas barreras comerciales alentaron a Toyota, Honda y Nissan a trasplantar sus sistemas de producción eficiente a nuevas fábricas estadounidenses. El éxito de los vehículos japoneses fabricados en Norteamérica obligó a General Motors, Ford y la antigua Chrysler, ahora llamada Stellantis para eliminar miles de puestos de trabajo y someterse a dolorosas reformas en los años 1990.

El reciente anuncio de BYD de que planea construir una camioneta eléctrica en México transforma una amenaza hipotética en una real para los actuales fabricantes de automóviles estadounidenses.

Un vehículo eléctrico de fabricación mexicana con suficientes piezas de origen norteamericano podría calificar para ingresar libre de aranceles al mercado estadounidense.

“Si General Motors, Ford y Stellantis no tienen que competir contra empresas extranjeras que fabrican vehículos eléctricos, no los fabricarán. El mercado irá a parar a BYD. Y los estadounidenses perderán cuota de mercado como lo hicieron en los años 1970”. dijo Daniel Becker del Centro para la Diversidad Biológica, un grupo ambientalista que ha presionado a la administración Biden para que adopte políticas climáticas más sólidas. No está claro cómo responderá China a las medidas arancelarias de Biden.

Cuando Europa amenazó con aumentar los aranceles sobre los vehículos eléctricos fabricados en China, este respondió amenazando con aranceles elevados sobre el coñac francés.

El presidente de GM, Mark Reuss, minimizó la semana pasada el riesgo de que las autoridades chinas pudieran hacer la vida más difícil para las operaciones chinas del fabricante de automóviles de Detroit, que cayeron en números rojos durante el primer trimestre de este año. Dos de las marcas más importantes de GM en China son nombres estadounidenses: Chevrolet y Buick.

“Para nosotros en China ha sido una gran ventaja estar asociados tan profundamente durante tantos años con nuestros socios de riesgo compartido”, SAIC y Wuling dijo Reuss. En China, dijo Reuss, Buick es visto como una marca tanto estadounidense como china. “No es tan claro ni tan nítido cómo se podría indicar desde un punto de vista geopolítico más global”, dijo.

Con información de Reuters.

