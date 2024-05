Las rivalidades de Silicon Valley son legendarias. Steve Jobs contra Bill Gates dio forma al futuro de la informática personal. Mark Zuckerberg contra Jack Dorsey trazó el difícil camino de las redes sociales hacia la ubicuidad. Elon Musk contra Jeff Bezos podría definir las aventuras de la humanidad en los confines del espacio. Ahora, se está librando otra batalla por la supremacía de la tecnología en toda la Bahía de San Francisco, una lucha por la publicidad, el dinero y el poder. En juego: el título singular de la única y verdadera Casa AGI, una comunidad de hackers cuyo nombre aspiracional proviene de la “inteligencia general artificial”, una IA teórica que rivaliza o supera al pensamiento humano.

Durante los últimos meses, dos casas de hackers han estado peleando por el derecho exclusivo de llamarse “Casa AGI”. Una, una villa española de nuevos ricos en el rico suburbio de Hillsborough, está dirigida por Rocky Yu, el fundador de una startup de inteligencia artificial ahora inactiva. La otra, una elegante y moderna mansión en el barrio Twin Peaks de San Francisco, fue iniciada por el ex investigador de Google Brain Jeremy Nixon. Entre sus patrocinadores se incluyen un grupo de personalidades tecnológicas que van a pedir dulces: el multimillonario cofundador de Google, Sergey Brin, el músico y evangelista de la IA Grimes y algunos de los inversores más codiciados de Sand Hill Road. Pero en duelo de solicitudes de marcas, ambos reclaman la propiedad de la marca AGI House y le dijeron a Forbes que están dispuestos a acudir a los tribunales por ello.

El ex investigador de Google Brain Jeremy Nixon (centro) fundó la Casa AGI ubicada en el vecindario Twin Peaks de San Francisco. NEOGÉNESIS

La incorporación de la inteligencia artificial ha sido una placa de Petri para un ecosistema emergente de IA que abarca residencias de fundadores, aceleradores, clubes de redes sociales y “ campus ” tecnooptimistas . Organizan hackathons, eventos de lanzamiento, paneles de discusión; algunos funcionan como incubadoras. Ninguno ha atraído el poder estelar de AGI House, cuya sucursal de Hillsborough está intentando actualmente capitalizar su prestigio recaudando 35 millones de dólares para un fondo de capital de riesgo para invertir en los residentes de la casa y los asistentes a eventos, según se enteró Forbes .

Pero la casa, actualmente la de más alto perfil de las dos, también está luchando contra una crisis existencial: una lucha cada vez mayor con la ciudad de Hillsborough, que el año pasado le envió un cese y desista exigiéndole que dejara de albergar y publicitar eventos, según un tesoro. de registros públicos obtenidos por Forbes . Este año la ciudad ha redactado una enmienda de zonificación que tomaría medidas drásticas contra problemas residenciales como la contaminación acústica, el tráfico y el uso comercial. Los miembros del consejo están revisando actualmente el proyecto de medida, pero la casa de Hillsborough no se va a derrumbar sin luchar. Yu califica la ordenanza de “inconstitucional” y dice que planea contratar al famoso abogado de derechos civiles John Burris, que representó a Rodney King y Tupac Shakur, “para defender nuestros derechos humanos básicos”.

Luego está la lucha por la hegemonía. Nixon afirma ser el fundador de ambas casas AGI y le dijo a Forbes que lanzará una tercera en septiembre en Cambridge, Massachusetts. Londres y Seúl son los siguientes. “Voy a continuar y crear un conjunto global de casas”.

EL NUEVO ‘CLUB DE CERVEZA CASERA’

El primer sábado de marzo en la AGI House de Hillsborough, un asistente al hackathon con una camiseta trompe l’oeil (mujer, desnuda) le hizo una pregunta a Sergey Brin sobre el último desastre de relaciones públicas de Google: su nuevo modelo insignia de lenguaje grande, Gemini, tenía, En un guiño irónico a los problemas de prejuicios raciales de larga data en la IA, generó imágenes de nazis racialmente diversos.

“Definitivamente cometimos un error en la generación de imágenes”, dijo Brin sobre el modelo, que Google describió como sujeto a “inexactitudes” en la generación histórica de imágenes. “Definitivamente, por buenas razones, molestó a mucha gente”.

“Esta próxima ola es más grande, más inclusiva y más impactante que nunca. Por eso es tan interesante ser tú”.El ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt

Que el cofundador de Google, que rara vez hace apariciones públicas en estos días, decidiera hacer una aquí no fue una casualidad. Durante meses, cientos de expertos en tecnología han estado llegando a la tranquila ciudad para establecer contactos, codificar y jugar con el futuro de la inteligencia artificial, lo que convierte a AGI House en un centro de gravedad para el universo empresarial de la comunidad de IA. El veterano ejecutivo de Google, Sebastian Thrun, dijo a Forbes que “parece lo más parecido en mi vida” al Homebrew Computer Club, el grupo de aficionados de la década de 1970 entre cuyos miembros se encontraban los cofundadores de Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak.

El hackathon de 11 horas en el que habló Brin atrajo a más de 100 personas, en su mayoría hombres, y generó una atención significativa en línea. Cuando el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, comentó sobre el atuendo de Brin en X, el servicio antes conocido como Twitter, la cuenta de la casa respondió, instándolo a escuchar la charla “inspiradora” de Brin: ” @elonmusk mira esto, en lugar del tipo de las tetas”.

Con sus fincas cerradas y árboles bien cuidados, Hillsborough, uno de los códigos postales más ricos de California, se parece más a un gran club de campo que a una sala capitular para ingenieros. Y AGI House, que se encuentra en una península de mansiones rodeadas por tres lados por un campo de golf, eclipsa a sus vecinos en tamaño, grandiosidad y renombre.

La mansión de ocho habitaciones es propiedad de Stanley Lo, un excéntrico agente inmobiliario con el pelo y el vestuario de un imitador de Elvis Presley, que compró la propiedad hace seis años por 14,5 millones de dólares, según los registros de propiedad. Durante la burbuja de las puntocom, Lo supuestamente hizo una fortuna cambiando casas en Silicon Valley, y actualmente está tratando de vender AGI House por la friolera de 58 millones de dólares, aunque ha estado involucrado en los intentos de AGI House de anular la nueva regla de zonificación. No respondió a una solicitud de comentarios.

La Casa AGI de Hillsborough, en ese momento conocida como NeoGenesis, organizó una fastuosa fiesta en 2022 para el lanzamiento de un “auto volador” futurista. NEOGÉNESIS

A finales de 2021, Lo alquiló la casa a Nixon, ex investigador de Google Brain y miembro fundador de OpenAI, Andrej Karpathy. La pareja, amigos desde hace mucho tiempo, anunció en Facebook en la víspera de Año Nuevo que habían alquilado la mansión para un “experimento épico”. Lo llamaron NeoGenesis y organizaron hackatones, fiestas y eventos lujosos. Brin era un invitado tan frecuente que una vez contribuyó con 5.000 dólares al fondo de una fiesta para el lanzamiento de un “coche volador”, dijo Nixon.

Al cabo de un año, un abogado de la ciudad de Hillsborough comunicó a Nixon una lista de quejas del vecindario contra la casa: había demasiado ruido; la repentina afluencia de coches visitantes arruinaba el aparcamiento en la calle; Las publicaciones en las redes sociales atraían atención no deseada sobre el tranquilo suburbio. Horrorizado por las acusaciones, Nixon rápidamente envió un correo electrónico al alcalde para mitigarlas. NeoGenesis no era una casa de animales de Silicon Valley; incluía “charlas sobre epistemología y ética, servicios de catering veganos… una sala para la siesta” e invitados de organizaciones benéficas y “canales de matemáticas de YouTube”.

El mes siguiente, cuando la ola de IA arrasó con ChatGPT y convirtió a AGI en un tema de noticias de la red, Nixon, de manera oportunista, cambió el nombre de la comunidad a AGI House, con un eslogan aspiracional: “Diseño de estilo de vida en la era de la inteligencia”. Afirma haber contratado a Yu como gerente de operaciones, transfiriendo las facturas de electricidad y agua y, finalmente, el contrato de arrendamiento.

Para Yu, la casa es un ejercicio warholiano de rumores y marcas, una fábrica para creadores de tecnología, miembros de la alta sociedad y el dinero que hay detrás de ellos. “Reunimos a las mejores personas de la industria y básicamente les asignamos una tarea: ¿Quiénes son las mejores personas que puedes conseguir? Y luego resulta que podremos atrapar a esas personas”, dijo a Forbes .

Desde su debut en 2022, AGI House ha organizado docenas de eventos con una línea de conga de patrocinadores e invitados de renombre: Anthropic ( valoración de 18.400 millones de dólares ), OpenAI (80.000 millones de dólares), Baidu (40.000 millones de dólares) y el VC más ilustre de Sand Hill Road. firmas como Sequoia Capital, Greylock y Kleiner Perkins, por nombrar algunas. En octubre pasado, el famoso monje Jack Kornfield, que enseña budismo al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dirigió una sesión de meditación en un evento sobre “IA benevolente”. Días antes, una sala llena de programadores comía los sándwiches de Ike mientras Thrun y el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, pronunciaban discursos motivadores.

“La razón por la que estamos celosos de ustedes es porque nos subimos a la última ola y, por cierto, lo pasamos muy bien, muy bien ” , dijo el ex director ejecutivo de Google, que ahora tiene una fortuna de 24 mil millones de dólares . “Esta próxima ola es más grande, más inclusiva y más impactante que nunca. Por eso es tan interesante ser tú”.

Según Yu, AGI House ha dado origen a varias historias de éxito de startups. Entre sus inquilinos se incluyen los fundadores de Pika , una empresa de inteligencia artificial que ahora vale más de 200 millones de dólares, y Cresta (1.600 millones de dólares). Yu le dijo a Forbes que la reciente inversión de 75 millones de dólares de Andreessen Horowitz en Poe, el chatbot de inteligencia artificial de Quora, se produjo debido a un hackathon organizado por el director ejecutivo de la plataforma, Adam D’Angelo, en noviembre pasado, afirmación de la que posteriormente se retractó.

Una de las estanterías de la casa está llena exclusivamente de títulos de Omnisciencia como Awakening the God Algorithm, Cancel Culture Unmasked y The Enthralling Elixir: A Tale of Forbidden Love and Scientific Obsession. Ocho personas pagan hasta 15.000 dólares al mes para vivir en la mansión, que Yu describe como “jeffersoniana”, comparando sus eventos con las ilustradas mesas redondas que el tercer presidente de Estados Unidos organizó en su propiedad de Virginia. “Tenemos un chef privado que viene y nos sirve mientras conversamos”, dijo.

En las fotos, la mansión se muestra en su esplendor, con sus relucientes pisos de mármol, techos con incrustaciones y jardines topiarios. Pero en persona, durante una visita reciente, me sentí más como una iglesia abandonada o una casa de fraternidad vacía. Arreglos florales disecados esparcidos sobre las encimeras; baños para invitados salpicados de suciedad; bocadillos a medio comer y paletas de La Croix en la cocina. Afuera, un montón de sillas de oficina desechadas estaban al otro lado del césped, junto a una bañera fría y una sauna prefabricada. Entre los pocos indicios de que alguien realmente vivió allí: un estante para hacer sentadillas, un par de guantes de boxeo y un póster del multimillonario británico Richard Branson practicando kitesurf con una modelo desnuda. Un residente lo describió como “motivacional”.

Un cartel “motivacional” del multimillonario Richard Branson y la modelo Denni Parkinson. SARA EMERSON

OMNI GÉNESIS: EL ELEGIDO

En comparación con su homóloga de Hillsborough, la Casa AGI de San Francisco rebosa vida. La mansión de siete habitaciones se encuentra en lo alto del vecindario Twin Peaks con una vista panorámica del horizonte del centro. Los utensilios de cocina están esparcidos por la cocina. Estantes tras estantes llenos de libros llenan su acogedor interior. En el suelo de una sala de lectura, revestida de pared a pared con alfombras de piel de oveja, hay dos libros: Principia Mathematica de Isaac Newton y Map and Territory (Rationality: From AI to Zombies) de Eliezer Yudkowsky, un investigador de IA quizás más conocido por escribir 660.000 -palabras del fanfiction de Harry Potter. Y apiñados en una estantería gigante en la sala de estar hay varios volúmenes de autoayuda: La sabiduría de los psicópatas , Confesiones de un sociópata y dos copias de El código del psicópata .

La mayoría de los más de 1.400 libros pertenecen a Jeremy Nixon, el fundador de la casa de San Francisco, quien durante mucho tiempo ha estado consumido por pensamientos sobre AGI. Por eso pasó tres años en Google Brain investigando cómo mejorar la confiabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. “Me preocupaba que la superinteligencia no fuera controlable”, dijo a Forbes . En 2021, fundó su propia empresa, Omniscience, que utiliza inteligencia artificial para generar libros a partir de un conjunto de entradas similares a Mad Libs. Ha recaudado 500.000 dólares, en su mayoría de inversores ángeles, dijo a Forbes . Una de las estanterías de la casa está llena exclusivamente de títulos de Omnisciencia como Awakening the God Algorithm , Cancel Culture Unmasked y The Enthralling Elixir: A Tale of Forbidden Love and Scientific Obsession .

El “libro favorito de todos los tiempos” de Nixon es uno que él generó: Omni Genesis: The Chosen One , la historia de un “niño genio” con la misión de construir una nueva superinteligencia. “Los discursos que él da son los discursos que yo doy”, explicó. “Literalmente, cada vez que conduzco mi auto, escucho este audiolibro en bucle. Para darle una idea, leeré uno de mis pasajes favoritos:

“Con un gesto solemne de determinación, colocó su palma contra el vidrio, sintiendo las últimas membranas que se separaban mientras brillaban y se disolvían con su toque… Unido al AGI, un cosmos ilimitado se abrió ante su recién intensificada conciencia… En este único momento suspendido con el tiempo, había experimentado mil vidas y más, desentrañando el modelo mismo de la existencia con su intelecto recién expandido”.

Antes de convertirse en el puesto avanzado de AGI House en San Francisco, la propiedad de Twin Peaks fue alquilada por el miembro fundador de OpenAI, Wojciech Zaremba, y el investigador antrópico Danny Hernandez, quien la llamó “Crest House”. Antes de eso, estuvo ocupada por la fallida comuna de startups Rise. Si bien es decididamente menos opulenta que la mansión de Hillsborough, la AGI House de San Francisco ha cultivado partidarios notables como Google Cloud, varias nuevas empresas unicornio de IA y un cofundador de xAI de Elon Musk.

La ambición de Nixon para AGI House es singular: construir una red global de comunidades para lograr “todas las grandes misiones tecnocientíficas”. “Lo ideal sería que terminara como Soho House”, dijo, refiriéndose al club exclusivo para miembros, popular entre los ricos y famosos. “Dondequiera que vayas donde haya una comunidad intelectual profunda, hay una Casa AGI”.

“Si Rocky nunca existió, AGI House todavía existiría. Debería agradecerme por crear todo lo que actualmente domina”.Jeremy Nixon, fundador de AGI House en San Francisco

En septiembre pasado, AGI House San Francisco organizó una reunión en persona de aceleracionistas efectivos, personas que creen que la tecnología debe avanzar a cualquier costo. En un discurso, el fundador del movimiento, el empresario de inteligencia artificial Guillaume Verdon, conocido con el sobrenombre de ” Based Beff Jezos “, expuso su manifiesto de “compartir memes y crear una cultura contigua de optimismo y crecimiento pro-homo-tecno-capital”. Otros asistentes incluyeron al “hermano farmacéutico” y estafador convicto Martin Shkreli y al director ejecutivo de Y Combinator, Garry Tan , quienes dieron algunos consejos para la comunidad.

“No tenemos que tener miedo en esta sala”, dijo Tan. “Ahí fuera”, señaló a la ciudad, “a veces lo haces”.

‘ABSURDO’

El cisma que finalmente dividió una Casa AGI en dos fue cotidiano. Nixon le dijo a Forbes que decidió no renovar su contrato de arrendamiento; la tensión financiera era demasiada y estaba cansado de tratar con funcionarios municipales enojados. En febrero de 2023, transfirió el contrato de arrendamiento a Yu, quien afirma que le dijo a Nixon que era “libre de comenzar una nueva casa, pero por favor no use el nombre”.

En agosto de 2023, Nixon arrendó la propiedad de Twin Peaks, aprovechando su credibilidad en Hillsborough para trasplantar la marca al otro lado de la bahía. La llamó Casa AGI.

La balcanización de AGI House fue la culminación de las tensiones que habían ido aumentando desde que Yu se mudó a la propiedad de Hillsborough en diciembre de 2022. Nixon afirma que trajo a Yu a un rol operativo; Yu dijo que siempre creyó que se haría cargo de la casa y que las afirmaciones de Nixon sobre ella han sido dramáticamente exageradas. “Está tratando de decir que trabajó mucho y contribuyó con muchas cosas, pero entre los nueve residentes de la casa, probablemente fue el que menos hizo”, dijo Yu a Forbes . “No diría nada malo de él, pero definitivamente no tuvo un desempeño excelente en la casa”.

Nixon calificó la posición de Yu de “farsa” y “profundamente irrespetuosa”. “Si yo no hubiera existido, ¿qué habría pasado en el mundo?” él dijo. “La sombra de mi influencia se cierne sobre todo lo que se hace en la casa de Hillsborough. Si Rocky nunca existió, AGI House seguiría existiendo. Debería agradecerme por crear todo lo que actualmente domina”.

Así que ahora hay dos Casas AGI, en dos lugares muy diferentes, con dos visiones contrapuestas. Nixon sueña con una “comunidad intelectual” sin una estructura empresarial formalizada, un guiño a una época anterior de comunas y salones revolucionarios. Pero a los ojos de Yu, la comunidad es un negocio. Quiere crear una plataforma e invertir en las nuevas empresas de IA que surjan de ella. Estableció AGI House Ventures y dijo que ya obtuvo la mitad del capital que necesita de socios limitados como el creador de Android, Rich Miner. En enero, Yu presentó una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos solicitando la marca registrada “AGI House”. Un mes después, Nixon presentó una solicitud casi idéntica, alegando que su uso del nombre de la Casa AGI es anterior al de Yu.

Mientras tanto, la guerra terrestre continúa. Nixon recibió recientemente al socio gerente de Khosla Ventures, Keith Rabois, un crítico vocal de la gobernanza de la ciudad de San Francisco, para una charla sobre espíritu empresarial. Para no quedarse atrás, Yu organizó un hackathon el fin de semana pasado que contó con OpenAI y un discurso de apertura del famoso capitalista de riesgo (y jefe de Rabois) Vinod Khosla.

Para Yu, esto se ha convertido en una batalla en dos frentes. Al norte, está Nixon, su comunidad rival y su reclamo de marca. Más cerca de casa, hay vecinos furiosos y un ayuntamiento enojado que ve la Casa AGI como una intrusión grosera. “Somos un lugar amigable y generalmente la gente aquí arregla las cosas con sus vecinos”, dijo a Forbes la alcaldesa de Hillsborough, Christine Krolik , afirmando que AGI House viola el código municipal existente de la ciudad, independientemente de cualquier enmienda de zonificación. “Es una situación inusual cuando tenemos un residente que no ha cumplido”.

Yu insiste en que ha cumplido y le dijo a Forbes que está trabajando de manera proactiva con la ciudad “para seguir todas las reglas y códigos”. Dijo que los eventos de AGI House no son actividades comerciales, son personas que pasan el rato, “construyendo y haciendo grandes cosas para intercambiar ideas”. Pero hace apenas unos días, un desorden de Ubers y Lyfts y unos 60 autos estacionados inundaron la cuadra y callejones sin salida contiguos alrededor de AGI House para un evento privado con Emmett Shear, el director ejecutivo interino de OpenAI durante el breve derrocamiento de Sam Altman.

En última instancia, el éxito a largo plazo de AGI House, ya sea en Hillsborough o San Francisco, puede depender de la capacidad de cada campamento para sacar el máximo provecho del nombre. Como todas las grandes guerras, también hay que librar una batalla de propaganda, lo que significa batirse en duelo entre sitios web: agihouse [punto] org y agihouse [punto] ai. Yu’s presenta el cartel: “Aviso: solo hay una Casa AGI oficial ubicada exclusivamente en Hillsborough, California”.

Si los tribunales declaran que esto es cierto, Nixon ha elegido un nuevo nombre, por si acaso: ASI House. “Se trata de superinteligencia, más que de inteligencia general”, reflexionó, “y es mejor que todo lo que se ha creado”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

