La halterista Aremi Fuentes recibió un cheque simbólico, no sin fondos: INDE Baja California

David González Camacho, director general del Instituto del Deporte y Cultura Física (INDE) de Baja California, aseguró que entregaron un cheque simbólico, el cual no ha sido canjeado por Aremi Fuentes, medallista de bronce en Tokio 2020.

“Se les entregó un documento simbólico que pueden canjearlo. La verdad es que ella (Aremi) no lo ha solicitado (el cheque) y (el INDE) tiene planeado entregarlos más adelante, porque también se entregan becas para todos los deportistas de Baja California (que van desde 1 mil hasta 5 mil pesos)”, dijo el funcionario del gobierno de Baja California.

Aremi Fuentes, medallista de bronce en Tokio 2020, denunció que el gobernador de Baja California le dio un cheque, como supuesto premio a su desempeño en los Juegos Olímpicos, con valor de 50 mil pesos, pero este no tiene fondos y el banco lo declaró inexistente.

¡Aremi es de #BRONCE !



🏋🏽‍♀️🇲🇽 La pesista mexicana sube al podio en el Foro Internacional en los #JuegosOlimpicos de #Tokyo2020.



¡Felicidades @ZavalaAremi ! 🙌 pic.twitter.com/blTq2UeJH0 — CONADE (@CONADE) August 1, 2021

“Nos fue entregado un estímulo de 50 mil pesos, como reconocimiento que hicimos en los Juegos Olímpicos. Se hace la foto oficial y todo”, comentó Aremi Fuentes.

Sin embargo, González Camacho aseguró que no es posible que la medallista tenga en su poder algún cheque expedido por ellos.

“(Aremi Fuentes) no tiene ningún cheque sin fondos, de nosotros. Ella no puede mostrar un cheque nuestro de un banco, en el que aparezca un sello de que no tiene fondos, porque eso no es cierto”, explicó.

El director del INDE dijo a Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, que el cheque sin fondos del que habla la deportista simplemente no existe.

Durante la conferencia diaria que realiza el gobernador de Baja California, éste solicitó aclarar el “escándalo mediático” que sobre este particular se generó con supuestas declaraciones de la atleta.

“No hay tal cheque sin fondos, porque no se ha entregado ningún documento de ese tipo a los atletas medallistas que participaron en las olimpiadas recientes, que sí hubo un ofrecimiento para premiarlos”, dijo David González Camacho.

Por primera vez, el INDE le prometió a los atletas que compitieron por Baja California en las justas olímpicas un apoyo económico.

“Lo tenemos por escrito en el Anuario del INDE, en donde establecimos premios de 24 mil, 50 mil y hasta 75 mil pesos: Cuando Aremi Fuentes y Luis Álvarez, que son de Baja California, clasificaron para las Olimpiadas (Tokyo 2020) se hicieron merecedores de un premio de 24 mil pesos”, detalló.

“Cuando fueron las Olimpiadas ya teníamos instituido también el premio de 50 mil pesos, por una medalla de bronce, y otras cantidades más grandes por medallas de plata y de oro. México obtuvo cuatro medallas, de las cuales dos son de Baja California”, recordó González Camacho.

“Luis Álvarez y Aremi Fuentes se hicieron merecedores de un premio por 50 mil pesos. Cuando terminaron las Olimpiadas, ya tenían ellos dos premios… se hizo una reunión con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, donde se acordó que se les entregará primero el de 24 mil pesos, lo que se hizo de inmediato y sin ningún problema”, agregó.

“Ella está hablando por los 50 mil pesos que le ofrecieron como premio y que se los vamos a pagar. El dinero no lo hemos entregado, porque no lo tenemos disponible, porque no sabíamos las medallas que iban a obtener (bronce, plata, oro) y ahora es cuestión de solicitarlo y se le cambia el simbólico por el cheque que va a poder cambiar sin problemas”, detalló.

Jaime Bonilla Valdez señaló que el escándalo se hizo por los medios que ´no tocaron base´ con la fuente del INDE para corroborar si tal versión era verídica.

“Que quede claro que nunca se le entregó a ella (Aremi) un cheque” y que desafortunadamente “la hicieron nota a nivel nacional”, concluyó el mandatario bajacaliforniano.