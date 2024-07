La importancia de saber escuchar para poder liderar

*Por Antonio Casanueva Fernández

“¿No podemos llevarnos bien todos?” Estas palabras de Rodney King, pronunciadas en medio del caos de los disturbios de Los Ángeles en 1991, resuenan hoy más que nunca. En un mundo polarizado, la escucha activa es esencial para los líderes que buscan transformar a México y al mundo. Como decía Octavio Paz: “Escuchar, toda la vida: escuchar. Escuchar, no el sonido solamente: el sentido.” Esta virtud no solo es crucial para promover la empatía y el entendimiento, sino que es fundamental para construir una sociedad más plural y comprometida con el aprendizaje continuo.

La paradoja de la conexión y la división

Nuestra sociedad vive una paradoja: estamos más conectados que nunca, pero también más divididos. La polarización en temas políticos, sociales y morales ha creado barreras: chairos contra fifis, Trumpistas vs. The Resistance, pro-elección vs. pro-vida, antisemitas vs. pro-israelíes, atlistas vs. chivas, animalistas contra taurinos.

Para superar estas divisiones, los líderes deben adoptar la escucha activa como una virtud esencial. La historia de Rodney King subraya la necesidad urgente de comprender a los demás. Esta escucha activa promueve la justicia, fortalece el diálogo y el pluralismo en nuestra sociedad.

En el contexto actual de incertidumbre y radicalización, necesitamos mente abierta y compromiso con la empatía. Sin escucha activa, no se puede aprender. Sin la capacidad de aprender rápido, no se puede liderar en un mundo que cambia vertiginosamente. La escucha activa permite considerar múltiples puntos de vista, particularmente aquellos que son diferentes. Es una de las mejores formas que tienen los líderes para navegar las incertidumbres.

El poder del diálogo y el pluralismo

Los adjetivos rompen el diálogo y nos dividen en bandos: malos contra buenos, ellos vs. nosotros. Cuando dejamos de escuchar surgen los absolutos, los dogmas y el pensamiento único. Según el filósofo español Antonio Escohotado, un dogmatismo es preferir prejuicio a juicio, la reglamentación a derecho, la costumbre a la reflexión. En esta línea, el Papa Francisco propone una cultura del encuentro que tiene su fundamento en la comunicación cercana, en sentir al otro. El Santo Padre invita a luchar contra nuestro egocentrismo, salir de nosotros mismos para llevarnos mejor.

Cuando solo conversamos con los que piensan como nosotros, las opiniones se vuelven más extremas y homogéneas, lo que significa que dejamos de aprender. Así, cada discusión con un bando opuesto se convierte en una batalla entre el bien y el mal. En lugar de exponer un punto de vista como provisorio, como un puente para comunicarnos, la opinión se vuelve inamovible. De esta forma, cavamos una zanja que separa a los que están de nuestro lado de los demás. Debemos promover el pluralismo. Así, el disenso se vuelve visible y podemos construir consensos y convivencia a pesar de nuestras diferencias.

Un desafío y una oportunidad

Ante la incertidumbre y los múltiples cambios tecnológicos, como la Inteligencia Artificial generativa que promete revolucionar la forma en que trabajamos, la verdadera esencia del liderazgo no radica en las herramientas que utilizamos, sino en nuestra capacidad para escuchar y entender a los demás.

En un mundo cada vez más polarizado, escuchar con mente abierta es un desafío. Cuando las creencias de todos parecen inamovibles, podemos sentirnos reacios a participar. Como líderes, es necesario superarlo para fomentar un diálogo que supere las diferencias. En el IPADE, donde la herramienta en el desarrollo de los líderes es el método del caso, sacar conclusiones y dar sentido a perspectivas múltiples e incluso opuestas es el centro de un gran proceso de aprendizaje. Los empresarios astutos y seguros de sus puntos de vista se dan cuenta de que siempre pueden aprender de las aportaciones de los demás.

La capacidad para escuchar y dialogar es más importante que nunca. El verdadero liderazgo no se mide por el poder que se ejerce, sino por la capacidad de entender y servir a los demás. Avancemos con humildad y empatía, sabiendo que en la diversidad de pensamientos se encuentra nuestra mayor fortaleza. Que nuestro liderazgo contribuya a un México más unido y plural.

* Antonio Casanueva Fernández es profesor de las áreas de Control e Información Directiva y de Comercialización y director del IPADE sede Guadalajara.

