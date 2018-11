La incertidumbre en el plan de seguridad de AMLO y la crisis en esta materia

Existe poca información en torno a los cambios y estrategia de seguridad que implementará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero las medidas anunciadas denotan procedimientos con vacíos, advirtió Francisco Rivas, Director General Observatorio Nacional Ciudadano.

“Encontramos unos vacíos impresionantes y en particular en el equipo de AMLO, no quisieron contestar a los cuestionamientos cuando él aún era candidato para analizar su estrategia.”

Hay un problema importante tanto con el equipo y lo he platicado con Alfonso Durazo. Por ejemplo, la simplificación del tema de las drogas, en México ya estamos de acuerdo que se necesita un cambio en la política de drogas; no obstante, es un absurdo pensar que los problemas de criminalidad van a desaparecer en la medida que legaliza algunos tipos de Drogas y no todos”, apuntó el líder de esta ONG.

El presidente electo ha anunciado que para disminuir la inseguridad en el país su administración se enfocará en los problemas sociales y procurar el crecimiento de la economía.

PUBLICIDAD

Pero desde la perspectiva de Rivas, estos planes deben de integrarse con medidas más amplias en el combate a la inseguridad, además de incluir diagnósticos amplios en esta materia.

“Si no tenemos buenos diagnósticos vamos a caer en un error. Si vamos a trabajar con comunidades debemos contar con buenos diagnósticos para poder integrar planes a la medida y verdaderamente se haga prevención y no un desperdicio de recursos. Darle de comer a los niños es importante ¿va a reducir la violencia? No lo sé. Tenemos que ponerlos en un contexto, poner canchas de fútbol es bueno, pero eso va a reducir la violencia” señaló rivas durante un encuentro con inversionistas extranjeros.

Apuntó que una de las cuestiones más importantes de un plan integral de combate a la inseguridad es el establecimiento de estándares en las instituciones de seguridad estatales.

Entre los indicadores que apuntan a una crisis en el sistema de seguridad del país está la poca confianza de los inversionistas extranjeros en el país.

La evaluación de los inversionistas extranjeros respecto a la actuación de las autoridades judiciales ante los incidentes reportados en sus empresas fue considerada más eficiente en 2018 que durante 2016, de acuerdo con el sondeo de Seguridad Empresarial 2018.

El estudio elaborado por la American Chamber México, apunta que 55.8% de los empresarios cuestionados señalaron como deficiente la actuación de las autoridades estatales en respuesta a los incidentes reportados por su empresa, que representa 12.8% más que el sondeo elaborado en 2016.

Las autoridades municipales son las más desacreditadas por las firmas extranjeras luego que de 58.9% de ellas consideraron deficiente su intervención al momento de solicitar su apoyo en incidentes relacionados con las empresas: que representa un aumento de 6.9% en calificación negativa al coparlo con los indicadores de 2016.

En el caso de las autoridades federales los empresarios parecen calificarlas en un menor porcentaje de forma negativa, luego de que 35.7% de ellos consideraron negativa su actuación, que representa un aumento de 2.7% frente a los resultados que este sondeo arrojó en 2016.

Al cuestionarlos respecto a la institución que goza de mayor confianza para reportar los incidentes de seguridad de las empresas, 54.5% de los directivos consultados señalaron a las autoridades federales. Pero 29% afirmó que ninguna autoridad goza de su confianza.

La poca confianza se ha traducido en el freno o reducción de inversiones en el país, que ya permeó en 10% de las empresas extranjeras en México.

Ante la pregunta “¿Su empresa suspendió algún tipo de inversión/desarrollo industrial en el país en los últimos años por motivos de seguridad?”, 6.1% de los empresarios consultados respondieron que sí.

En tanto, otro 4% señaló que redujo sus inversiones en México por este mismo motivo.

La octava edición de este sondeo se aplicó a empresas socias de la AmCham, del Australia Zealand & México Business Concil, la Cámara de Comercio de Canadá en México, la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria y el Overseas Security Advieoru Council (OSAC).