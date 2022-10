La industria de los activos financieros: las afores como vía de inversiones para las familias

En los últimos 25 años, la industria de los activos financieros ha tenido un crecimiento importante en el mundo y, en México, esta ola ascendente no ha pasado desapercibida, en la cual los fondos de inversión así como los de pensiones son los principales en el país.

Y es que aunque el desarrollo de estos dos instrumentos ha tenido un constante crecimiento, mientras los fondos de inversión son los de mayor antigüedad, los fondos de pensiones han madurado de manera más sostenida desde que en 1997 se implementaron las Administradoras de Fondos para el Retiro (afores).

Su importancia para el desarrollo del mercado de valores así como para promover mayores inversiones en infraestructura y diversos proyectos a largo plazo, hacen fundamental que se estudien sus bondades, pero a la vez los riesgos que implica este desarrollo acelerado en un mundo atribulado por la inflación y los conflictos geopolíticos.

En una publicación especializada “La Industria de los Activos Financieros” publicada por Gerardo Gamboa, presidente del Consejo de Operadora de Fondos GAF, y otros de los 15 principales operadores de instrumentos de inversión, hablan sobre la importancia de entender a dicha industria y su importancia en el mercado de valores.

“El mercado financiero en México y el mundo ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y ha tenido penetraciones en sectores que estaban un poco alejados de ellas, en el caso macro en el mundo estamos hablando ya de cifras muy importantes, 55 o 60 trillones de dólares es lo que se maneja en este tipo de portafolios de inversión y portafolios a nivel global.

“Viéndolo en el caso de México, ya estamos hablando de que en los fondos de inversión y en las Afores manejan recursos cercanos al 25% del PIB lo cual creemos que es un aspecto importante no solamente en el tema de la inversión sino en los recursos que pueden mover el crecimiento de la inversión en infraestructura y proyectos de largo plazo”, explicó Gerardo Gamboa, coautor del libro, en entrevista con Forbes México.

Gerardo Gamboa Ortiz, Presidente del Consejo de Operadora de Fondos GAF; Francisco Vega Rodríguez, vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A de la CNBV y Guillermo Zamarripa. 19 de Octubre 2022. Foto: Miriam Sánchez Varela.

De acuerdo con Gamboa, el desarrollo de la industria de los activos financieros en el país ha roto récord este año, pues alrededor de 4 millones de personas están participando de manera activa en diversos fondos de inversión.

Sin embargo, el mayor volumen viene de los fondos de retiro. Y es que de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) al cierre de 2021, los activos en este tipo de instrumentos era del 20% del PIB.

“Creemos que de alguna manera esta penetración ya se está viendo reflejada en este tipo de portafolios y que ya tocando el tema de la administración de activos financieros consideramos que es importante que se dé un enfoque particular de la importancia de estos recursos pero también de los riesgos”, consideró.

Para Guillermo Zamarripa Escamilla, extitular de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, el sistema de afores ha permitido que muchas familias accedan a un confiable vehículo de inversión.

“Esto le ha permitido entender a muchas familias que este es un buen vehículo de inversión de manera genérica y es tan así que el Inegi publicó en 2021 una encuesta del balance financiero de las familias y lo divide entre el ahorro que tienen en activos no financieros y financieros. Cuál es el activo no financiero de las familias principalmente: la casa. Si nos vamos a los activos financieros cuál es la principal: la afore”, señaló.

No obstante, indicó que uno de los principales retos del sector es convencer a los trabajadores con un sistema de Afore la necesidad de incrementar sus aportaciones voluntarias y acceder a otros instrumentos de inversión.

De acuerdo con el exfuncionario, tras la reforma al sistema de pensiones de 2020, que prevé un aumento en las aportaciones para el retiro de los trabajadores, delinea que en los próximos 20 años las Afores se conviertan en el principal participante del sistema financiero por su volumen de intermediación.

Datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 publicada por el Inegi, señalan que el 39% de la población de entre 18 y 70 años, tienen acceso a una cuenta para el retiro, es decir alrededor de 32 millones de personas acceden a este vehículo de inversión.

“Los datos anteriores nos dan una perspectiva de la relevancia actual y futura de la industria de administración de activos tanto en el volumen de intermediación como en el número de personas que tienen una cuenta invierte en sus recursos utilizando este vehículo”, apuntó Zamarripa.

Octubre 2022.

Reforma a mercado de valores permitirá a pymes accedan a mecanismos de inversión

Una reforma a la Ley del Mercado de Valores busca un nuevo modelo de inscripción simplificada que beneficie principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

De acuerdo con Francisco Vega Rodríguez, coautor del libro y vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A de la CNBV, el objetivo es que el mercado bursátil sea un medio accesible de financiamiento a las compañías y que brinde un catálogo más amplio de opciones de inversión.

Los impulsores de esta reforma plantean que se modifique el sistema de sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil para eliminar la obligación de transformarse en sociedades anónimas bursátiles, con la finalidad de permitir a este tipo de empresas madurar tanto en su gobierno corporativo como en su capacidad de reporte de información conforme a sus necesidades.

También, la reforma buscará eliminar restricciones de las sociedades anónimas bursátiles y el que se emita únicamente acciones ordinarias, a fin de incentivar a las empresas a acudir a obtener financiamiento sin afectar su capacidad de toma de decisiones relevantes dentro de sus corporaciones.

“Hay una oportunidad con esta reforma al mercado de valores. Puede ser un mecanismo efectivo para conectar a la industria de activos financieros con la economía real. Hay que darle sustancia”, planteó Vega Rodríguez.

“Actualmente, las medianas empresas no tienen la conexión entre la administración de activos y estos no está articulada, no tienen como entrar al crecimiento importante de activos y que podrían ser muy sólidos porque estas empresas son vitales para la producción”.

“Ese mundo no está conectado entonces se pierde muchísimo valor agregado porque a veces la empresa entra en crisis y no tiene mecanismos financieros y tienen tasas muy altas cuando en la gestión de activos se podrían pagar tasas adecuadas: es decir, hay que conectar el mundo del ahorro y con este mundo de la inversión las ganancias serían tremendas, incluso para los grandes proveedores”.

