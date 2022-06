La industria mundial del cannabis en alimentos y bebidas espera alcanzar los 3.4 mil mdd para 2030

Se espera que el tamaño del mercado mundial de cannabis en alimentos y bebidas alcance los USD 3411,43 millones para 2030, según un nuevo estudio, el cual brinda una visión detallada de la dinámica actual del mercado y proporciona un análisis sobre el crecimiento futuro del mercado.

La aceptación social del cannabis en muchas naciones es un gran motivador para su incorporación en alimentos y bebidas. Esta aceptación ha despejado el camino para la legalización de la Cannabis recreativa, aumentando la demanda de dulces y bebidas con infusión de cannabis. Además, las comidas y bebidas de cannabis tienen la cantidad adecuada de cannabis producida con ingredientes saludables. La cannabis tiene una gran demanda debido a la creciente legalización de la cannabis con fines médicos y recreativos.

Según el tipo de producto, el área de productos de panadería representó la participación líder en el mercado en 2021. Esto puede estar relacionado con la creciente demanda de alimentos de panadería con infusión de cannabis, como THC y CBD, en países como EE. UU. y Canadá. Además, se prevé que la mayor penetración de la cannabis en las industrias de bebidas y licores aumente la demanda del mercado de alimentos y bebidas con cannabis en países como México y Brasil.

Actores del mercado como Beverages Trade Network, Alkaline88, LLC., Cannabis Sativa Inc., Cannara Biotech, Inc, Coalition Brewing, Rocky Mountain High, Coca-Cola, CannTrust Holdings Inc, Dixie Brands Inc., Dutch Windmill Spirits, GENERAL CANNABIS CORP ., Energy Drink, HEXO Corp, Koios Beverage Corporation, Lagunitas Brewing Company, New Age Beverages Corporation, Natural Extractions, Phivida, Organigram Holdings Inc., The Supreme Cannabis Company, Inc., Alkaline Water Company y Youngevity International Inc. son algunas empresas clave que operan en el mercado global de Cannabis en alimentos y bebidas.

En abril de 2021, The Valens Company Inc. declaró que había acordado comprar la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Green Roads of Florida, LLC. La compra de Green Roads aumenta el potencial de The Valens Company para proporcionar una cartera de productos de CBD más amplia a los mercados nacionales y mundiales de EE. UU. Además, la adquisición de Green Roads brindaría muchos negocios y beneficios operativos que ayudarán a The Valens Company a lograr su objetivo de ser uno de los principales fabricantes mundiales de productos de cannabis.

Para los fabricantes y desarrolladores de productos, el desafío es proporcionar los beneficios positivos de los cannabinoides sin los efectos negativos del cannabis.

Las valoraciones proyectadas en todo el mundo para los productos recreativos de cannabis (a diferencia de los mercados médicos) se han revisado recientemente a la baja, sin embargo, la demanda es clara. Se prevé que el mercado mundial de bebidas de cannabis triplicará su valor para 2030.

Este crecimiento no solo se observa en alimentos si no en todas las áreas de la industria de bebidas, desde bebidas alcohólicas hasta bebidas de bienestar y bebidas diarias, como té y café. Las diferentes etapas de desarrollo, reconocimiento y aprobación del mercado en todo el mundo presentan desafíos para el desarrollo de un gran mercado con estándares comunes.

El consumidor de cannabis en Canadá y los EU no es el estereotipo del pasado. Con una edad promedio de más de 35 años, cuenta con una posición social de clase media y alta. El consumo de cannabis fumado (es decir, la marihuana ‘tradicional’) cayó a una minoría dentro de los 12-18 meses después de su regulación. En el estado de Colorado, por ejemplo, el cannabis ‘tradicional’ representa solo el 41% de las ventas, siendo desplazado por alimentos infusionados y tinturas.

El consumidor está atraído por varios aspectos de los alimentos infusionados: dosis confiable, consumo discreto, productos que complementan su estilo de vida y flexibilidad en escoger productos para el bienestar (con CBD) o por uso lúdico (THC).

Entre el 38% (EU) y el 48% (Canadá) de la población está interesada en alimentos infusionados, siempre que sean legales y regulados, estos antecedentes favorecen el pronóstico de abarcar el mercado mundial de Cannabis.

