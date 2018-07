La inmigrante multimillonaria que quiere vencer a Musk en el espacio

Por Lauren Gensler

Incluso en el mundo de la industria aeroespacial de grandes presupuestos, 650 millones de dólares (mdd) es mucho dinero. Es aproximadamente el precio de seis de los 737 de los caballos de batalla de Boeing o, para los que tienen mayor inclinación militar, el costo de siete aviones de combate Stealth F-35. También es la cantidad de dinero que la NASA y Sierra Nevada Corp. gastaron en desarrollar Dream Chaser, una nave espacial reutilizable diseñada para llevar a los astronautas a órbita.

Sierra Nevada, con sede en Sparks, Nevada, y 100% propiedad de Eren Ozmen y su esposa, Fatih, aportaron 300 mdd; la NASA embaló los otros 350 mdd. El primer vuelo libre del Dream Chaser fue en octubre de 2013 cuando fue arrojado a casi 4,000 metros desde un helicóptero. El tren de aterrizaje no funcionó, y el vehículo patinó fuera de la pista al aterrizar. Un año después, la NASA rechazó el avión espacial de Sierra Nevada y otorgó los contratos multimillonarios a Boeing y SpaceX.

El Dream Chaser original, que parece un mini transbordador espacial con las alas hacia arriba, ahora sirve como una decoración extremadamente cara de la recepción de Sierra Nevada en Louisville, Colorado. Pero el fracaso de nueve cifras apenas hizo mella en el sueño de Ozmens de unirse a la carrera espacial. A los pocos meses del desaire, la compañía presentó una oferta por otro contrato de la NASA, para transportar carga, incluidos alimentos, agua y experimentos científicos, hacia y desde la Estación Espacial Internacional. Esta vez ganó.

Sierra Nevada y sus competidores Orbital ATK y SpaceX dividirán un contrato con valor de hasta 14,000 mdd. (La cantidad exacta dependerá de una serie de factores, incluidas las misiones exitosas.) El nuevo buque de carga no tripulado, que aún no se ha fabricado, también se llamará Dream Chaser.

Los Ozmens, que tienen patrimonios de 1,300 mdd cada uno, son parte de una creciente ola de ricos que están corriendo hacia el espacio, llenando el vacío dejado por la NASA cuando abandonó el transbordador espacial tras el desastre del Columbia en el 2003. SpaceX de Elon Musk y Virgin Galactic de Richard Branson son las empresas más conocidas, pero todos, desde Larry Page (Planetary Resources) y Mark Cuban (Relativity Space) hasta Jeff Bezos (Blue Origin) y Paul Allen (Stratolaunch) están en el juego. La mayoría son proyectos de pasión, pero el dinero también es potencialmente bueno. Hasta 2017, la NASA otorgó 17,800 mdd para el transporte espacial privado: 8,500 mdd para los de tripulación y 9,300 mdd para los de carga.

“Lo estamos haciendo porque tenemos la motivación y la innovación, y vemos la oportunidad, y la necesidad, de que EU continúe con su papel de liderazgo en esta importante frontera”, dice Eren Ozmen, de 59 años, que ocupa el puesto 19 en nuestra lista anual de las mujeres self-made más ricas en Estados Unidos.

Hasta ahora, pocos habían oído hablar de los Ozmen o Sierra Nevada. A menudo confundido con la compañía cervecera de California con el mismo nombre, la firma incluso imprimió portavasos que dicen #notthebeercompany. Los Ozmens son inmigrantes turcos que llegaron a Estados Unidos para graduarse a principios de la década de 1980 y adquirieron Sierra Nevada, la pequeña empresa de defensa donde ambos trabajaban, por menos de 5 mdd en 1994, utilizando su casa como garantía. Eren obtuvo una participación del 51% y Fatih el 49%. A partir de 1998, se embarcaron en un atracón de adquisiciones financiado con el flujo de caja de sus contratos militares, comprando 19 firmas aeroespaciales y de defensa. Hoy, Sierra Nevada es el contratista gubernamental femenino más grande del país, con ventas de 1,600 mdd en 2017 y casi 4,000 empleados en 33 ubicaciones. El 80% de sus ingresos proviene del gobierno de Estados Unidos (principalmente de la Fuerza Aérea), a la que vende sus aviones militares, drones, dispositivos anti-IED y tecnología de navegación.

El espacio es un gran destino para Sierra Nevada, y un gran riesgo. La compañía nunca ha enviado un avión al espacio, y es ampliamente conocida por actualizar los aviones existentes. Pero está gastando generosamente en Dream Chaser y trabajando duro para superar su reputación de desvalido.

“El espacio es más que un negocio para nosotros”, dice Fatih, de 60 años. “Cuando éramos niños, en el otro lado del mundo, vimos el aterrizaje en la luna en un televisor en blanco y negro. Nos puso los pelos de punta. Fue muy inspirador”. Eren, con su fuerte acento turco, agrega: “Miren a los Estados Unidos y lo que las mujeres pueden hacer aquí, en comparación con el resto del mundo. Por eso creemos que tenemos un legado que dejar”.

Hay muchas razones por las que la NASA le dio el visto bueno a Sierra Nevada. Claro, nunca había construido una nave espacial en funcionamiento, pero pocas compañías lo han hecho, y Sierra Nevada ya ha enviado muchos componentes, como baterías, bisagras y anillos deslizantes, al espacio en más de 450 misiones. Luego está el diseño Dream Chaser. Un cuarto de la longitud del transbordador espacial, promete ser la única nave espacial capaz de aterrizar en pistas comerciales y luego volver a volar (hasta 15 veces en total) a la estación espacial. Y su capacidad para deslizarse suavemente hacia la Tierra asegura que la carga científica preciosa, como los cristales de proteínas, las plantas y los ratones, no se verá afectada ni comprometida en la reentrada. Esa es una ventaja que tiene Sierra Nevada sobre la mayoría de las otras compañías, cuyas cápsulas regresan a la Tierra al estrellarse contra el océano. Hoy, la única forma en que los Estados Unidos pueden devolver la carga desde el espacio es a través del SpaceX Dragon de Musk. “Francamente, esa es la razón por la cual la NASA nos tiene en este programa, porque podemos transportar la ciencia y nadie más puede hacerlo”, dice John Roth, vicepresidente de la división espacial de la compañía.

Sierra Nevada ha ganado terreno en su camino hacia el espacio. En diciembre de 2008, en medio de la crisis financiera, Sierra Nevada recaudó 38 mdd para un espacio advenedizo de San Diego llamado SpaceDev. La compañía había perdido recientemente un gran contrato de la NASA, sus acciones cotizaban por centavos y su fundador, Jim Benson, un emprendedor tecnológico que se convirtió en uno de los primeros profetas de los vuelos espaciales, acababa de morir de un tumor cerebral.

Sierra Nevada tenía los ojos puestos en un vehículo de SpaceDev llamado Dream Chaser. Tenía un largo pasado histórico: en 1982, un avión espía australiano P-3 tomó fotos de los rusos que pescaban una nave espacial desde el medio del Océano Índico. Los australianos pasaron las imágenes a la inteligencia estadounidense. Resultó ser un BOR-4, un avión espacial soviético en el que el ascensor es creado por el cuerpo en lugar de las alas, por lo que es adecuado para viajes espaciales. La NASA creó un imitador, el HL-20, y pasó diez años probándolo antes de desconectarlo.

Once meses después de la explosión del Columbia, el presidente George W. Bush anunció que el programa del transbordador espacial se cerraría una vez que la Estación Espacial Internacional se completara en 2010 (de hecho, tomó otro año). En preparación, la NASA invitó a las empresas a ayudar a abastecer la estación. En este punto, el HL-20 de la NASA fue olvidado en su mayor parte y acumulando polvo en un almacén en Langley, Virginia. SpaceDev se adueñó de los derechos en 2006, con la esperanza de finalmente llegar al espacio.

Pero fue un trabajo caro, y más tarde ese año la NASA se negó a financiarlo. Aquí entró Sierra Nevada Corp., que siempre estuvo buscando compañías prometedoras para comprar. “La compañía había sido muy exitosa en defensa pero quería llegar al espacio y tenía mucho efectivo”, dice Scott Tibbitts, quien vendió su compañía de hardware espacial, Starsys Research, a SpaceDev en 2006.

Pronto, los Ozmen dedicaron una gran cantidad de tiempo y dinero al Dream Chaser. “Estaba muy claro que la división espacial era como el hijo favorito”, dice un ex empleado.

Eren Ozmen creció en Diyarbakir, Turquía, una ciudad bulliciosa a orillas del río Tigris, donde era una lectora voraz y una estudiante seria. Sus padres, ambos enfermeros, valoraron la educación y alentaron a sus cuatro hijas a concentrarse en el trabajo escolar. Como estudiante en la Universidad de Ankara, trabajó tiempo completo en un banco mientras estudiaba periodismo y relaciones públicas y pasó su poco tiempo libre estudiando inglés.

En 1980, cuando terminaba su carrera, conoció a Fatih Ozmen. Campeón nacional de ciclismo, acababa de graduarse en la Universidad de Ankara con un título en ingeniería eléctrica y planeaba obtener su maestría en la Universidad de Nevada en Reno. En 1981, Eren también se dirigió a América, inscribiéndose en un programa de inglés en UC Berkeley. Se volvió a conectar con Fatih y, por sugerencia suya, se inscribió en el programa M.B.A. de la UNR. Después de que ella llegó al campus, los dos jóvenes turcos se convirtieron en mejores amigos.

La pareja pronto llegó a un acuerdo: Eren, una cocinera talentosa, le haría a Fatih comidas caseras a cambio de alguna ayuda muy necesaria en su clase de estadística. Se dieron la mano y se hicieron compañeros de cuarto. Ambos insisten en que nunca consideraron siquiera salir juntos. “Fue como sobrevivir”, dice Eren.

Supervivencia del más apto, en realidad. Eren sabía que tenía que obtener buenas notas si quería un trabajo en Estados Unidos. También estaba en bancarrota y con varios empleos de medio tiempo en el campus, vendiendo baklava casero en una panadería y trabajando como conserje nocturno limpiando el edificio de una compañía local llamada Sierra Nevada Corp.

Después de graduarse en 1985 con su M.B.A., Eren consiguió un trabajo como gerente de informes financieros en una empresa de rociadores de tamaño medio en Carson City, Nevada, justo al sur de Reno. Ella llegó para descubrir que los informes financieros tardaban semanas en generarse a mano. Había usado computadoras personales en la escuela y sabía que automatizar el proceso reduciría el tiempo de respuesta a una cuestión de horas. Le preguntó a su jefe si podían comprar una PC, pero la costosa compra fue vetada. Entonces Eren tomó su primer cheque de sueldo y compró una computadora HP y la trajo al trabajo. Ella comenzó a producir informes financieros en horas, como ella había predicho, y fue promovida en el acto.

En 1988, se vendió la compañía de rociadores y Eren fue despedida. Fatih, que ahora era su esposo, había estado trabajando en Sierra Nevada desde 1981, primero como pasante y más tarde como ingeniero, y le dijo que todavía estaban haciendo informes financieros a mano. Ella trajo su PC y automatizó sus sistema.

Poco después de partir, Ozmen estaba sentada en su escritorio una noche y descubrió que Sierra Nevada estaba a punto de cerrar. La pequeña empresa de defensa, que principalmente fabricaba sistemas para ayudar a los aviones a aterrizar en portaaviones, había asumido que sus gastos generales y administrativos eran el 10% de los ingresos, pero calculó que eran del 30%. A ese ritmo, la empresa no pudo seguir funcionando durante más de unos pocos meses. Marchó a la oficina de su jefe para entregarle las malas noticias. Él no quería oírlo, así que fue directamente a los dueños. Estaban bloqueados. El banco no les prestaría más dinero. A sugerencia de Eren, la compañía detuvo la nómina durante tres meses hasta que se firmó el siguiente contrato. Los empleados tenían que pedir prestado dinero para pagar las facturas. “Fue como el momento del Titanic. Estábamos esperando el contrato, pero no sabíamos si lo íbamos a lograr o no”, dice Eren.

Desde que llegó a Estados Unidos en 1981, Eren Ozmen pasó de conserje a copropietaria multimillonaria de Sierra Nevada Corp. “Mire los Estados Unidos y lo que las mujeres pueden hacer aquí, en comparación con el resto del mundo”.

Ese contrato eventualmente se concretó, pero Sierra Nevada seguía sobreviviendo de contratos dos años más tarde, cuando Eren, que tenía ocho meses y medio embarazada de su primer hijo, recibió una llamada. La agencia de auditoría del gobierno había revisado los libros de la compañía y declarado a la compañía en quiebra y, por lo tanto, no aptos para su último contrato. Eren llamó por teléfono al auditor (recuerda su nombre hasta el día de hoy) y le dijo que había cometido un error matemático. Él pronto respondió que ella tenía razón y que necesitaba repasar sus habilidades de contabilidad, pero que el informe ya estaba fuera de sus manos. En ese momento Eren entró en trabajo de parto. Menos de una semana después, ella estaba de vuelta en la oficina con su bebé recién nacido.

La compañía cojeó hasta 1994, cuando los Ozmens hipotecaron su casa para comprar Sierra Nevada. Eren estaba harta de trabajar para una compañía dirigida por ingenieros que estaba dando tumbos entre crisis financieras y pensó que ella y su esposo podrían hacer un mejor trabajo administrando el lugar.

Le tomó cinco años a la compañía estabilizarse, con Eren controlando los costos. “Puedo decirles que no se trataba de una empresa de libre movimiento y libre circulación. Todo fue medido”, recuerda Tom Galligani, que trabajó en la compañía en la década de 1990. Eren trabajó durante un tiempo como directora financiera de la compañía y hoy es su presidenta y CEO. Fatih se convirtió en CEO y se centró en crear relaciones con agencias gubernamentales y desarrollar nuevos productos. También comenzó a buscar compañías para adquirir.

Mientras el sol se hunde sobre las Montañas Rocosas, Eren se sienta junto a la ventana de Via Toscana, un restaurante italiano de mantel blanco a las afueras de Denver, sorbiendo un vaso de Merlot y explicando en términos bastante inusuales el acercamiento de la pareja a las compañías compradoras. “Nuestros muchachos van a cazar, y me traen este oso gigante, que no está completamente muerto, y dicen: ‘Ahora desóllenlo y limpiénlo'”, dice. Fatih, sentado a su lado, se une: “Hay muchos gritos. Y sangre.

Fatih y su equipo buscan compañías que tengan algún tipo de producto prometedor de alta tecnología. Luego entran para matar. “De las 19 [compañías que adquirimos], nunca hemos comprado una compañía que estuviera a la venta”, dice.

“Lo primero que haces con el oso es establecer una relación de confianza”, dice Eren, mientras le recuerda los beneficios. “Cada compañía que compramos es diez veces más grande ahora”. A lo largo de los años, Sierra Nevada ha comprado compañías que hacen de todo, desde tecnología de sistemas aéreos no tripulados hasta sistemas de comunicaciones de alta durabilidad.

Su primera adquisición fue Advanced Countermeasure Systems, en 1998, que fabricó equipos que ayudaron a proteger a los soldados de los artefactos explosivos improvisados (IED). Desde entonces, los ingresos han aumentado de 3 mdd por año a 60 mdd, dice Eren. Una empresa es especialmente atractiva para Sierra Nevada si, al igual que Advanced Countermeasure, tiene los llamados contratos de “única fuente” con los militares, lo que significa que se adjudican contratos sin un proceso de licitación competitiva, bajo el argumento de que solo el producto de esa compañía específica puede cumplir con los requisitos del gobierno. El año pasado, la mayoría de los 1,300 millones de dólares en contratos gubernamentales de Sierra Nevada fueron de única fuente.

La mayor fuente de ingresos de Sierra Nevada proviene de la integración de la aviación, lo que significa incorporar nuevas tecnologías en los aviones existentes, principalmente en una docena de hangares en Centennial, Colorado. A menudo eso implica desmontar aviones comerciales y convertirlos en militares, cortando agujeros para instalar armas, cámaras, sensores, equipo de navegación y sistemas de comunicaciones. “Lo que hacemos es tomar el avión de otra persona y hacerlo mejor”, dice Taco Gilbert, uno de los muchos generales retirados en la nómina de Sierra Nevada. Por ejemplo, se necesitó el popular avión civil PC-12 (“que muchos médicos y abogados vuelan por ahí”, dice Gilbert) y lo modificó para que las fuerzas de operaciones especiales afganas pudieran pasar de vigilar a los talibanes a dirigir un hospital médico. Evacuación en cuestión de minutos. Vendió a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos una flota de aviones súper silenciosos que pueden rastrear el movimiento de narcotraficantes sin ser detectados. Cuando los incendios forestales azotaban en California en 2017, la aeronave de Sierra Nevada, modificada con sensores de calor, imágenes térmicas y visión nocturna, brindó apoyo.

Pero no es solo la capacidad de respuesta de Sierra Nevada lo que lo distingue; también son sus precios. En su propia versión de la regla “80/20”, la empresa se esfuerza por proporcionar el 80% de la solución al 20% del costo y el tiempo. En otras palabras, “lo suficientemente bueno” es mejor que perfecto, especialmente si “lo suficientemente bueno” es barato y rápido. Para entregar, Sierra Nevada gasta el 20% de sus ingresos en I + D interno, y presenta formas creativas de mejorar la antigüedad del avión militar por menos.

“Esto les permite superar su categoría de peso y superar a los grandes”, dice Peter Arment, un analista aeroespacial de R.W. Baird.

“Puedes ir a Boeing o Lockheed y tardare cinco o diez años y gastar mucho dinero”, dice Eren. “O podemos ofrecerte algo ahora mismo”.

Además de los 300 mdd que gastó en el Dream Chaser original, Sierra Nevada ha gastado 200 mdd adicionales hasta ahora en la versión de carga y espera invertir 500 mdd más en el momento en que esté listo para el despegue. Para recuperar sus costos, Sierra Nevada cuenta con que las cosas vayan bien. La compañía ya ha ganado 500 mdd en pagos importantes de la NASA, ya que completó con éxito las revisiones de diseño, así como los vuelos de seguridad y prueba utilizando el Dream Chaser tripulado (que comparte el 80% del mismo diseño y características) antes de ser retirado. Al igual que cuando Eren contaba con el contrato clave del gobierno para cubrir la nómina en 1989, Sierra Nevada ahora está esperando la gran recompensa que se generará cuando envíe el vehículo al espacio. Su fecha de lanzamiento está fijada para septiembre de 2020, 11 meses después de que el Cygnus de su rival Orbital ATK despegue en octubre de 2019 y un mes más tarde que SpaceX’s Dragon 2. Si el Dream Chaser completa sus seis misiones a la estación espacial para 2024, Sierra Nevada estima recibir 1,800 mdd.

Eren no está ciega ante el riesgo de que las cosas salgan mal. Pero rebosando del sentido de patriotismo de un inmigrante, habla de la gloria de ayudar a los Estados Unidos a restablecer su liderazgo en el espacio. Ella piensa que Sierra Nevada y otras compañías privadas pueden ayudar al gobierno a ponerse al día con lo barato. “Al analizar cuáles son las cosas que podemos hacer para dejar espacio disponible”, dice Eren, “son las empresas comerciales las que van a idear esas ideas creativas y ayudar a que el país se ponga al día”.