La IP empuja la agenda de negocios con la comisión del T-MEC en el Senado

Algunos organismos empresariales se reunieron hoy con la senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI), presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para solicitar que el Proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad debe analizarse en mesas de trabajo.



En el encuentro de manera virtual con Francisco Cervantes Díaz, de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN); Bosco de la Vega Valladolid, del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y Nathan Poplawsky Berry, de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO), se explicó que el Tratado no obliga a modificar la actual Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por lo que no hay prisa por aprobarse antes del 1 de julio que entra en vigor el Tratado.



La IP hizo un llamado a corregir las inconsistencias, pues entre otros aspectos se contemplan concesiones a otros países ajenos al T-MEC, sin que se sujeten a un trato recíproco, lo que pone en desventaja a los empresarios mexicanos, además propone que el Estado retome actividades que hoy realiza el sector privado y éste cuenta con organismos acreditados reconocidos internacionalmente y aprobados por las autoridades.



En su intervención, Francisco Reed Martín del Campo, Vicepresidente de Normas de Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y Jesús Cabrera Gómez, presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), señalaron que la importancia de esta Ley es trascendental para la competitividad y la productividad de los sectores industrial, agrícola y de servicios, además de la protección al consumidor y al comercio nacional e internacional.



También establece, entre otras actividades, el proceso de elaboración, misión y vigilancia de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), que son de suma importancia para la protección a la salud, a la seguridad, a las vías generales de comunicación, al consumidor y al medio ambiente, por citar algunas.



Por otra parte, el Proyecto ha sido respaldado y urgido a aprobarse por la Secretaría de Economía (SE), al señalar que forma parte del paquete de reformas para la implementación del T-MEC, algo en lo que no coincide el sector empresarial ya que no encuentran ninguna obligación en el Tratado que sea incompatible con lo establecido en la actual Ley Federal sobre Metrología y Normalización.