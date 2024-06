La jugada maestra es seguir tus sueños: Alondra Bagatella

Alondra Bagatella es una apasionada del arte, las piezas de Lego y los juegos de mesa, pero especialmente del ajedrez. Esta pequeña aprendió a jugar cuando tenía tres años. “Fue en el kinder cuando me metí a una clase de ajedrez, me gustó mucho, después estuve viendo videos en internet hasta que ya no tenía que ver, le pedí a mis papás que me contrataran una maestra en casa para seguir aprendiendo más”, cuenta la ajedrecista profesional de Guadalajara.

Con tan solo 8 años de edad ha enfrentado a niños y adultos de diferentes países, su juego más largo fue de cuatro horas, con 20 minutos, contra una canadiense. Su poder radica en terminar sus partidas con un “jaque mate”, especialmente a su contrincante más cercano: su papá. “En mi casa juego con él, los dos maestros que tengo nos enseñan a los dos, a mi mamá por más que le explico no se le graba la partida”, explica con una sonrisa tímida.

Alondra Bagatella siempre está acompañada de sus papás, quienes son sus pilares para llegar a sus juegos, la llevan siempre de la mano a cada partida y a cada lugar, los tres han viajado a Estados Unidos y recientemente a Perú, después de participar en su primer mundial. “Me fue bien, quedé con seis puntos de nueve, jugué con varias peruanas, canadienses, ecuatorianas y de Nueva Zelanda”, dice.

Desde 2022 ha participado en 52 torneos oficiales locales e internacionales y ha obtenido los primeros lugares en categoría femenil y en absoluto (mixtos) en torneos como los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica o el Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez, entre otros y antes de iniciar cada partida, cuenta la pequeña, se concentra y respira.

“He ido a varios estados de México, a Estados Unidos, ahí estuve en Chicago los Panamericanos, y en Charlotte. Puedo durar mucho tiempo jugando, yo juego el clásico en una hora y media o hasta 5 horas, con una norteamericana duré ese tiempo aquí en la Ciudad de México, y bueno, quedé en tercer lugar”.

Foto: ©Lizeth Arauz / XquendaFoto para Forbes México

Su logro más reciente fue en el ChessKid National Festival, en Estados Unidos, donde se colocó como subcampeona de la categoría K-3 U800 absoluta y el primer lugar femenil, esto casi a la par del Torneo Selectivo Estatal de Ajedrez Jalisco 2024, del que salió como campeona de la categoría Sub 12 Femenil.

Su pieza favorita es el peón, ya que es el que tiene más jugadas, dice mientras lo detiene en su mano derecha y explica cómo se mueven las piezas. “Los juegos tradicionales son los de madera, pero los profesionales son como el mío de plástico, las piezas se acomodan acorde al color de los cuadros, las negras con los cuadros negros y las blancas con los cuadros blancos”, explica.

Además, de ser una ajedrecista, Alondra es una niña genio con coeficiente intelectual de 139. Cuando sea mayor quiere ser maestra y enseñarle a niñas y niños a jugar ajedrez, “de grande me gustaría seguir jugando no sé a qué nivel, pero quiero ser maestra de niños. En Guadalajara doy clases en un orfanato”, dice y con una sonrisa tímida Alondra le manda un mensaje a todos los niños: sigan sus sueños.