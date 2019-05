La lucha libre de Marisela Peña es AAA en los negocios

Marisela Peña tenía apenas unos cuantos años la primera vez que vio una máscara de luchador. La vio en la tele de su casa, mientras toda su familia estaba frente a ella, observando en la pantalla cómo se enfrentaban algunos iconos del pancracio.

Su papá era gran seguidor de este deporte, cada fin de semana disfrutaban de las luchas, algunas veces, como aquella primera vez, desde casa, mientras que otras tantas lo hicieron mucho más cerca, frente al ring.

La ahora presidenta de Lucha Libre AAA Worldwide con su familia cualquier cantidad de arenas del país, recuerda, desde Cuernavaca hasta Tijuana, siendo su mejor compañero en estas aventuras su propio hermano, Antonio, también apasionado de la lucha y quien le contaba cada fin de semana su más grande anhelo: llegar a subirse al cuadrilátero a pelear.

Finalmente lo logró y se transformó en luchador profesional Espectro Jr. Pero su pasión no se quedó ahí, escaló un nivel todavía más alto, al fundar en 1992 la empresa de lucha libre Triple A.

Antonio llevó los hilos de la compañía hasta el 2006, año en que perdió la vida, fue a partir de ese momento que el peso de la empresa de lucha cayó en manos de Marisela, quien de rebote tomó esta responsabilidad.

Trece años después de este momento, hoy es una de las dos empresas de promoción de este deporte más importantes del país y el mundo.

Cada año, por ejemplo, la Triple A invierte entre 25 y 30 millones de pesos (mdp) para generar contenido propio, alrededor de 500 luchas tanto nacionales como internacionales, mismas que hoy se distribuyen en televisión abierta en TV Azteca, en televisión de paga por medio de SPACE, canal de Turner Broadcasting, y por internet a través de la plataforma multimedia Twitch.

Primera caída

Asumir este liderazgo no fue fácil para Marisela Peña, presidenta de Lucha Libre AAA Worldwide, conocía muy bien este universo, sin embargo, “no era lo mismo seguir un deporte como hobby que dirigir una empresa relacionada con él”, explica.

Lo que más la ayudó fue su experiencia laboral previa, sobre todo una en particular. Luego de terminar la carrera de administración de empresas, Marisela consiguió su primer empleo en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF, sitio en donde, como dicen en las luchas, tuvo su primera caída.

Y es que apenas horas después de comenzar a trabajar en este lugar, se dio cuenta de que era la única mujer en su departamento y de que su responsabilidad principal sería elaborar la metodología con la que todos los hombres de toda su área tendrían que trabajar.

“Imagínate, me contratan para trabajar en el DIF, era uno de mis primeros trabajos y de pronto me dicen que mi principal responsabilidad iba a ser crear la estructura de trabajo de toda mi unidad, parecía algo totalmente de locos, porque cómo una mujer, casi recién egresada, iba a decirle a decenas de hombres lo que tenían que hacer”, detalla.

El hecho la tocó totalmente, explica, básicamente porque tuvo que aprender a dominar cualquier tipo de miedo que pudiera llegar a tener a liderar equipos y enfrentar en distintos momentos a sus colaboradores.

Te puede interesar: La alianza AAA-TV Azteca llevará a la lucha libre a pelear por nuevas audiencias

Esta experiencia le sirvió para darse cuenta de que las mujeres tienen la capacidad no sólo de responder, sino de enfrentar cualquier tipo de situación de manera positiva.

“A las mujeres suelen decirnos que somos el sexo débil y no, las mujeres no somos el sexo débil, somos madres, trabajamos y respondemos, a nosotras nos toca superar muchas barreras en nuestro recorrido y aun así debemos de sacar las cosas de la forma correcta”, dice Peña.

Premisas básicas

Ante todo, la cabeza de la Triple A pide a las mujeres romper de cualquier idea que tengan sobre una supuesta superioridad masculina.

“Hoy hablamos mucho de empoderamiento de la mujer, sin embargo, para mí lo más importante es que se entienda que no porque un hombre tenga más fortaleza física, va a tener mayor capacidad intelectual, en ese terreno que es aún más importante estamos totalmente parejos”, explica.

Una vez que las mujeres han entendido esta premisa, Marisela Peña advierte que existen tres cosas muy importantes en las que necesitan trabajar para asumir un liderazgo.

La primera de ellas es mantener una disciplina en todas sus actividades, relacionada primordialmente con la constancia. “Es muy importante entender que los éxitos no caen del cielo, se trabajan todos los días con disciplina, este puede ser un camino muy largo, pero en realidad es el único si lo que busca es progresar”, advierte.

En segundo lugar, la mujer que lidera a la lucha libre en México señala que se debe de trabajar en la base del respeto, es decir tratar siempre a los colaboradores de la manera en que uno quiere ser tratado.

“Siempre me he enfocado mucho en tratar con respeto a la gente, me gusta que mi presencia evoque a eso, que se entienda la relación que existe entre el éxito y la importancia que tiene esta palabra”, comenta.

La última premisa es el conocimiento, afirma. Si una pretende tener éxito, comenta, debe de conocer de principio a fin el terreno en el que se encuentra, para, con base en eso, poder ir trabajando.

“En mi caso me ayudó muchísimo saber sobre la lucha, sin embargo, eso no fue suficiente, he tratado siempre de aprender más y a la fecha lo sigo haciendo, es una cosa muy básica que te permite ejecutar mejor el trabajo que realizas”, señala.

La meta principal de las mujeres debe ser, expone Marisela Peña, conquistar, como a ella misma le tocó hacerlo, cada uno de los espacios en los que aún hoy en día sigue sin existir una representación femenina importante.

Sus números

Entre 25 y 30 mdp al año invierte la Triple A para la generación de contenidos de lucha libre.

500 funciones de lucha libre entre nacionales e internacionales realizan cada año.

6 millones de televidentes tienen cada fin de semana sus funciones en televisión abierta.