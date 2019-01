La Macintosh cumple 35 años de haber revolucionado las computadoras

Hoy se cumple el 35 aniversario de la primer computadora Macintosh que revoluciono el mundo de la computación a nivel mundial.

el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, celebró el aniversario de la Macintosh con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

“Hace 35 años, Macintosh dijo ‘hola’. Cambió la forma en que pensamos acerca de las computadoras y continuó cambiando el mundo. Amamos a la Mac y hoy estamos orgullosos de que más personas que nunca la estén usando para seguir sus pasiones y crear el futuro”, se puede leer en el mensaje.

35 years ago, Macintosh said hello. It changed the way we think about computers and went on to change the world. We love the Mac, and today we’re proud that more people than ever are using it to follow their passions and create the future. pic.twitter.com/oUQDJN3jRU

— Tim Cook (@tim_cook) January 24, 2019