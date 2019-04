Por Fabio Irino*

La magia de los pagos móviles no consiste en incluir la funcionalidad de una tarjeta de plástico en un teléfono inteligente. No se trata de procesar transacciones, se trata de ofrecer opciones, conveniencia, control y valor envueltos en una experiencia digital convincente y perfecta. No solo en el punto de venta, sino en toda la ruta digital que los usuarios siguen al realizar una compra. Las etapas de esta propuesta de valor son importantes para los consumidores.

Una evolución del valor

Piense acerca de la evolución de los pagos móviles por un momento. Al hacer posible que los consumidores depositen cheques remotamente en 2009, la tecnología de captura de datos remota introdujo un nuevo nivel de elección, conveniencia, control y valor. Desde entonces, los depósitos de cheques móviles se han disparado. Un importante proveedor de software informa que su solución de depósito móvil ha procesado más de 2,000 millones de cheques, ahorrando a los consumidores más de 830 millones de horas.

A pesar de este panorama alentador, los consumidores se sienten muy diferentes acerca de las aplicaciones de pagos móviles de algunos minoristas. Vendedores de café ha tenido un éxito fenomenal habilitando pagos a través de dispositivos móviles. Su aplicación es de la más populares, y los observadores de la industria esperan que se mantenga así hasta 2022. Hoy en día, el 30% de las transacciones de la compañía son pagos móviles.

Este éxito no es solo porque la gente no puede vivir sin su café favorito. El negocio supo desde el principio que la combinación de recompensas y la experiencia, no la transacción, es igual al valor en los pagos móviles. La aplicación está repleta de funciones de conveniencia y enlaces de programas de lealtad que lo convierten en una opción sencilla para que los amantes del café paguen con sus teléfonos. Además, puede mejorar continuamente la experiencia con la información del consumidor que recopila de los usuarios.

Esto es sólo la punta del iceberg, estudios realizados por Accenture señalan que el 4% de todas las transacciones minoristas en Estados Unidos se realizan a través del teléfono móvil. En China, es el 20%. Plataformas como Alipay tienen más de 500 millones de consumidores mensuales y 100 millones de transacciones diarias. Esta es una una ventana al futuro de la adopción de los pagos móviles en neutro continente.

Controles del consumidor: Las principales compañías de tarjetas de crédito, están agregando funciones a sus aplicaciones móviles que brindan a los consumidores un nuevo control sobre la seguridad de la cuenta si se pierde su tarjeta, así como opciones de planes de pago para compras calificadas.

Recompensas financiadas por el comerciante: Las recompensas integradas financiadas por los comerciantes, cada vez más comunes en los bienes de consumo, incitan a los consumidores a comprar con ofertas de valor agregado y conectan a los consumidores, comerciantes y proveedores de nuevas formas.

Menos recompensas, más gratificación: Con demasiada frecuencia, las recompensas se centran únicamente en el tradicional “gastar y obtener” y no lo suficiente en la “recompensa” de reconocimiento, experiencia o exclusividad. Lo digital está abriendo nuevas vías para ir más allá de los puntos y recompensar la lealtad con experiencias significativas y altamente curadas.

Pagos transfronterizos: Imagine si los viajeros pudieran conocer los costos de su viaje antes de tomarlo, evitando la confusión sobre los tipos de cambio. Una calculadora de tasas integrada esencialmente podría proporcionar una solución de bloqueo de moneda que brindaría a los viajeros una experiencia superior.

Botón de compra: Imagine la aceptación universal de un solo botón de compra sin pedirle al consumidor que ingrese su número de cuenta de 17 dígitos o información personal.

Secretos para salir adelante

Otro aspecto fundamental es encontrar la forma óptima de aprovechar la tecnología Fintech: formular y responder a la importante pregunta de compilación y compra para futuras inversiones en desarrollo. ¿Por qué reinventar la rueda? A medida que proliferen los proveedores de Fintech, el éxito se logrará gracias a la facilidad y la perfecta integración (o fusión) de Fintech en las plataformas y ofertas de servicios de las compañías de pagos. Esta fusión es crítica, y requiere una capa de integración robusta. Esencialmente, una versión de negocio a negocio de la tienda de aplicaciones.

Finalmente, cualquier organización que tenga un liderazgo en el mercado de pagos móviles debe analizar detenidamente su estructura tecnológica y sus métodos de desarrollo. Será cada vez más importante cultivar capacidades de desarrollo ágil de clase mundial para trabajar al ritmo de la innovación. Esto es clave para la manera en que los disruptores digitales experimentan, iteran y lanzan productos en un modelo de prueba-aprender-modificar. Al disociar los datos y las aplicaciones, las empresas pueden liberarse de los cuellos de botella del sistema heredado y obtener la agilidad de TI que necesitan para competir.

*Líder de Technology Consulting para Accenture México