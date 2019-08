La magia del StopMotion se muestra en el Festival SMMX

Con el objeto de difundir el StopMotion y la animación cuadro por cuadro, se realizará el Festival SMMX, del 15 al 17 de agosto. Cómo cada año, la sede principal será el Centro Nacional de las Artes (CNA) en donde se realizarán masterclasses con invitados internacionales, paneles con expertos en diversas disciplinas, una barra infantil con talleres para niños y la premiación del concurso de cortometrajes.

Más allá de se ser un festival, StopMotion Mx (SMMX) pretende ser un puente de vinculación y acercamiento entre la industria cinematográfica, profesionales, estudiantes y apasionados de la animación cuadro por cuadro. De esta manera buscan despertar el interés del público en general por la animación y otras disciplinas artísticas, siempre de forma gratuita.

El primer paso

Hace más de 7 años, Mónica Rodríguez (directora de 2013 a 2014) y Marlizeth Martinez, (directora 2016-2019) se conocieron en los Estudios Churubusco. Teniendo el interés común por el cine y la animación, poco a poco pasaron de organizar conferencias y encuentros enfocados al StopMotion hasta consolidar la primer edición en 2011 y desde entonces siguen involucrándose en actividades que promueven la animación stop motion, con el objetivo constante de promover la cinematografía.

“Todo el comité de organización desarrolla otras actividades profesionales alternas a SMMX, así que la realización del festival forma parte de un proyecto que realizamos en conjunto y que cada edición nos reunimos para concretarlo; por eso es un proyecto hecho por amigos para los apasionados como nosotros de la animación y sobre todo del StopMotion”, comentó Marlizeth Martínez, directora del festival.

“También hacemos alianzas con festivales en el extranjero por lo que incentivamos la promoción de cortometrajes nacionales e internacionales a través de la Muestra Itinerante”, añadió.

Así, el festival ha crecido: los organizadores buscan en cada edición reunir a diversos talentos que participen en actividades para acompañar a la muestra del concurso de cortometrajes nacionales e internacionales y aunque la sede es en CDMX por 3 días, a lo largo de todo el año, la muestra viaja por el interior de la República Mexicana llevando diversas actividades.

Asimismo prevén proyecciones con directores y animadores y un jam virtual, además de un showroom de videojuegos en el Centro de Cultura Digital, proyecciones en Facultad de Cine y el Faro Indios Verdes y talleres en la Universidad de la Comunicación.

Encuentro y disfrute

Una de las actividades más interesantes es un Brunch Creativo el 17 de agosto, donde se podrá convivir y conversar con los invitados internacionales, entre los que se encuentran Barry Purves, leyenda británica de la industria del cine, animación y el teatro nominado al OSCAR y al BAFTA; Damien Pousse, especialista en videojuegos y director creativo en Ubisoft para Just Dance; y Matías Liebretch, jefe de animación en la película de Wes Anderson Isle of Dogs.

Como invitada nacional, destaca la participación de Mayra Hernandez, artista que colaboró en el filme Loving Vincent.

“La convocatoria de este año al concurso de cortometrajes, recibió más de 60 cortos provenientes de más de 10 países; de los cuales el 50% son mexicanos. En una de las ediciones pasadas participaron 219 cortometrajes, pero no todos ellos eran animación stopmotion o eran de técnicas mixtas donde incluían animación cuadro por cuadro”, dijo Martínez.

“Nos gustó revisar sus propuestas pero somos un festival especializado en una técnica. De ahí que decidimos hacer filtros más rigurosos ya que queremos elevar la calidad de las producciones que el festival promueve porque estamos viendo que la gente tiene el talento y el entusiasmos por crear producciones de animación stop motion”, añadió.

Para conocer todas las actividades, costos, sedes, horarios y saber más de los invitados, visita stopmotionmx.com y en sus redes sociales: @stopmotionmx

El Stop Motion es una técnica de animación realizada fotografía a fotografía, donde se emplean 24 tomas para obtener un segundo de animación, así los artistas dan vida a objetos, imágenes o personajes inanimados.

Entre los talentos que han participado en ediciones anteriores están Mark Shapiro, director de márketing de Laika studios; Tim Allen, animador de Isle of dogs, Frankenweenie y El Cadáver de la Novia; Juan Pablo Zaramella, director con el Record Guinness con el mayor número de premios alrededor del mundo; Sergio Lara, animador de Isle of dogs y Anomalisa; Tatia Rosenthal, directora del filme $9.99 y Walter Tournier, director del filme Selkirk el verdadero Robinson Crusoe, etc.

Se estima que SMMX 2019 reciba a más de tres mil personas a lo largo de los tres días en CDMX.

