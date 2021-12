La mayoría de los estados tienen finanzas públicas sanas: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltó durante su conferencia matutina que la mayoría de los estados cuentan con finanzas públicas sanas.

“No es un asunto general (endeudamiento) que aunque son pocos (estados) no son la mayoría, hay estados con finanzas públicas sanas”, señaló el mandatario federal.

Leer: Aprueba Argentina extradición de Carlos Ahumada

López Obrador destacó que es admirable que haya estados como Tlaxcala donde se aprobó una ley para que no se apruebe deuda. Otro ejemplo es el hecho de que el anterior gobierno de Querétaro entregó finanzas públicas sanas a la nueva administración.

No obstante, el presidente reconoció que hay estados que si tienen problemas porque no han llevado a cabo planes para reestructurar sus deudas y no han combatido el sobreendeudamiento.

“Se crearon mecanismo como los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) para los gobiernos de los estatales”, indicó López Obrador.

Hay casos donde las empresas construían obras viables o hospitalarias, las firmas ponen el dinero y además operaban dichos proyectos. Un ejemplo es el Hospital de Zumpango donde el gobierno del Estado de México tiene que pagar 200 millones de pesos al año a una empresa durante 20 años.

“Hay que buscar la forma para sanear las finanzas públicas de los estados. Los gobernadores y las gobernadoras tienen mucha más conciencia sobre el saneamiento de las finanzas públicas”, sostuvo en conferencia de prensa.

Sigue la información sobre la economía y el mundo de los negocios en Forbes Centroamérica

Asimismo, López Obrador reconoció que hay estados que no han pedido apoyo, por que tienen los recursos suficientes, además de tener programas de austeridad. En este mismo sentido, el mandatario dijo que los gobernadores, municipios y regidores están más medidos para aprobar las cuentas y evitar “moches”.