La meta petrolera para 2019 y otros 5 puntos de la ‘mañanera’ de AMLO

En su conferencia de prensa “mañananera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló cuándo y dónde se realizará el “tianguis” para la venta de los vehículos de lujo que usaba hasta el sexenio pasado el Estado Mayor Presidencial y el gobierno en general; además, se fijó como meta de producción petrolera para fin de año tener 1 millón 800,000 barriles.

Subasta de autos ‘fifí’

El 23 y 24 de febrero, la administración lopezobradorista realizará la venta de los vehículos de lujo que se utilizaban en el gobierno federal.

En el aeropuerto militar de Santa Lucía se llevarán a cabo las ventas con formato de subasta, para lo cual la Secretaría de Hacienda ya realizó los avalúos de las unidades.

Por ejemplo, una camioneta Chevrolet Suburban blindada, modelo 2013, tuvo un valor original de 1 millón 587,112 pesos y en la venta tendrá un precio de salida de 778,768.22 pesos. Otra Suburban, también blindada, modelo 2014 y de funcionamiento con diésel, tuvo un valor original de 4 millones 390,020 pesos y se subastará en un precio inicial de 1 millón, 607,092.36 pesos.

Un Audi A8 W12 blindado, modelo 2012, tuvo un valor original de 6 millones, 335,844.99 pesos y tendrá un precio de salida de 1 millón 991,236.80 pesos.

Los vehículos a subastar son:

171 camionetas blindadas y semiblindadas

7 tractocamiones

23 pick up

9 autos compactos

30 motocicletas

12 camiones

2 tractores agrícolas

2 autobuses

5 remolques

1 BMW blindado

1 Audi blindado

Al mostrar videos de los autos y camionetas, el mandatario las calificó en broma como “línea fifí” y “línea machuchona”.

López Obrador agregó que en la venta se revisará que los compradores sean personas que se dediquen a actividades lícitas.

Apuesta petrolera para fin de año

Tras criticar la caída en la producción petrolera en los últimos años, el mandatario indicó que el año pasado, Pemex estuvo explotando 50 pozos y este 2019, con el objetivo de incrementar la extracción, se trabajarán 150.

De esta forma, el titular del Ejecutivo confió en estar produciendo a finales de año 1 millón 800,000 barriles.

Añadió que la intención de su gobierno es fortalecer Pemex, para lo cual todo lo que se ahorre en el combate al robo de combustible irá a la empresa pública.

“Si seguimos como vamos, nos vamos a ahorrar como 40 ó 50,000 millones de pesos”, dijo.

Al respecto, celebró que ayer fue uno de los días en los que menos combustible fue robado en la historia reciente, con sólo 5,000 barriles en comparación con los 81,000 barriles promedio que eran hurtados en noviembre pasado.

Aunado a esto, el presidente adelantó que toda vez que Pemex es de las empresas que más paga impuestos en el mundo, se buscará que pueda quedarse con más recursos para invertirlos.

Bloqueo en Michoacán, responsabilidad del estado

López Obrador insistió en que el bloqueo que realizan maestros en vías ferroviarias en Michoacán es un conflicto que corresponde al gobierno del estado.

El mandatario señaló que es un asunto de falta de pago a maestros estatales y que es un problema que creció al no atenderse cuando el gobernador Silvano Aureoles se fue a una gira de trabajo a Europa.

Agregó que ya se adelantó a la entidad la entrega de 1,000 millones de pesos (mdp) de participaciones federales para que le pagaran a los docentes.

Sobre la propuesta de los quejosos para que sean federalizados, el presidente aseguró que esa es otra demanda, diferente a la que originó la protesta.

“Estamos buscando la manera de resolver el asunto, no vamos a reprimir”, insistió.

Aunado a esto, pidió ver si los maestros que realizan el bloqueo sí son de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se dice democrática, ya que la radicalización de la protesta, sin consultarla con las bases, “no tiene nada que ver con la izquierda”.

“Esa es una actitud conservadora”, advirtió el presidente.

Salinas, padre de la desigualdad moderna

Al ser cuestionado sobre la caída de México en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, López Obrador responsabilizó de ello al régimen neoliberal, pues éste detonó problemas como el referido y la desigualdad.

Agregó que la cúpula del poder económico y político que había en el país era una de las más corruptas del mundo, ya que se dedicaban al piilaje y saqueo con privatizaciones.

Abundó que con esta política se profundizó la desigualdad, problemática que se agudizó más en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

“Salinas es el padre de la desigualdad moderna”, aseveró. “Más pobreza, más corrupción, más violencia; mi condena es al régimen”.

López Obrador reiteró que si se quiere castigar la corrupción pasada, hay que empezar por las cabezas, por los expresidentes, ya que ellos solaparon el viejo régimen.

Corona pidió devolución millonaria de impuestos

El presidente reveló que la “Cervecería Corona” (en aparente referencia a Grupo Modelo) reclamó la devolución de “miles de millones de pesos” del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo impidió al declarar improcedente la solicitud.

López Obrador no detalló la cantidad exacta, sólo reiteró que eran miles de millones de pesos, y celebró la decisión de la Corte.

“Se ahorró dinero con una actitud responsable de la Suprema Corte, del Poder Judicial. No todos los ministros votaron a favor, pero los que votaron en contra tienen derecho a hacerlo porque es un criterio y son libres, y cada quien actúa de acuerdo a la interpretación que le da a las leyes.

“Pero sí fue una decisión, cuando me informaron del SAT de esa noticia, hay en el SAT una dirección de grandes contribuyentes, cuando se me informó me puse muy contento, porque imagínense lo que iba a significar de desembolso en el presupuesto”, expresó.

Declaración patrimonial pública, obligatoria

Cuestionado sobre por qué algunos integrantes de su gabinete no han hecho pública su declaración patrimonial, el mandatario federal señaló tajante que todos la deben presentar y puso como fecha límite el 30 de enero.

“El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el gobierno”, sentenció López Obrador.