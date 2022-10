La montaña rusa emocional del emprendimiento y cómo puede afectar nuestro futuro

Por: Javier Yuste

Que emprender es vivir constantemente en un altibajo de situaciones es bien sabido por todos. En un mismo día, pasas de tener (por la mañana) la sensación de que al día siguiente te verás obligado a cerrar tu empresa a causa de una mala noticia, a de repente (por la tarde) pensar que vas a ser millonario al día siguiente por una reunión que ha ido extraordinariamente bien. Y así constantemente, día tras día pasamos por diferentes etapas y estados emocionales que vienen dados por factores externos. Además, en muchas ocasiones, estos factores son totalmente ajenos a nosotros y se escapan en cierto modo a nuestro control, pero la realidad es que rara vez nos paramos a pensar en la importancia que esto puede tener en nuestro futuro.

Ahora mismo, te estarás preguntando el porqué de esta afirmación.

Abandona por un momento lo que acabamos de comentar, y piensa en cómo la toma de decisiones puede marcar nuestro futuro, en cualquier ámbito. Es decir, no sólo como emprendedores, en la vida en general una buena o mala decisión nos puede ayudar a avanzar o a retroceder considerablemente.

Por ejemplo, elegir una carrera inadecuada cuando vamos a entrar en la universidad, nos puede hacer perder algunos años de nuestra vida.

Sin embargo, si decidimos hacer una formación profesional en vez de ir a la universidad porque encaja más en nuestro futuro y objetivo de vida, probablemente nos ahorremos unos años de estudio.

A la hora de emprender ocurre lo mismo, las decisiones van a jugar un papel muy importante a la hora de marcar nuestro futuro.

Pero, ahora bien, ¿qué ocurre cuando mezclamos esto con la montaña rusa de emociones que comentábamos al principio? Claramente tenemos una bomba de relojería.

Si tomamos decisiones cuando estamos muy eufóricos o enfadados, probablemente sean malas decisiones, ya que las estaremos tomando a causa de nuestro estado emocional, y no porque racionalmente sean buenas o malas.

Es aquí cuando como emprendedores debemos tener cuidado. Si, por ejemplo, tenemos una reunión con un cliente después de haber perdido a uno de nuestros mejores empleados, o viceversa, es posible que obtengamos un resultado nefasto de esa reunión.

Si decidimos despedir a la mitad de nuestra plantilla o contratar a cinco personas más en base a que hemos perdido o ganado un muy buen deal, seguramente estaremos tomando una mala decisión, porque no lo estaremos decidiendo racionalmente.

Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de en qué estado emocional estamos a la hora de tomar decisiones. Claramente no es una tarea fácil, pero si hacemos esto correctamente que no nos quepa la menor duda de que se va a ver positivamente reflejado en vuestro futuro.

Por un momento, pensemos en alguna mala decisión que tomaste en el pasado. Y trata de recordar qué te llevó a tomar esa decisión (aunque es muy difícil recordar esa parte emocional, probablemente encuentres alguna relación). Si por un casual puedes proyectar cómo sería nuestro presente habiendo tomado otra decisión en ese momento, serás más conscientes del potencial de este proceso en decisiones futuras.

Esta conclusión, es algo que siempre comento con muchos emprendedores y en mis charlas de emprendimiento. Por un lado, puede parecer muy obvio, pero por otro, es una realidad el hecho de que no nos paramos a analizar en qué estado emocional estamos tomando ciertas decisiones que pueden ser muy relevantes.

Yo, en mi caso personal, he notado un gran cambio desde que soy consciente de esta realidad diaria, ya que me precipito menos a la hora de tomar decisiones, y en mi caso que soy una persona muy emocional, eso es bien importante. Ya no sólo en el ámbito profesional, sino en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana (amigos, familia, pareja, etc).

