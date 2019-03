La mujer en la industria del entretenimiento

Por Ana María Magaña*

Ayer fue “Día Internacional de la Mujer”. La celebración se remonta a 1975 y reconoce la lucha de la mujer por lograr un desarrollo integral, tener una mayor participación en la vida pública e igualdad de oportunidades.

Para hacer un análisis del papel innovador y creativo de la mujer, así como su presencia en los negocios el día de hoy, podemos partir de un enfoque sectorial, como la industria del cine y la televisión, en la que me desempeño.

En el sector del entretenimiento, se nota el talento femenino. Jennifer Lee, por ejemplo, nos dejó boquiabiertos con la chispeante, distinta y enternecedora historia de Frozen, en una batalla cuesta arriba por destacar en un mundo de cineastas, directores, productores o inversionistas del género opuesto.

Sin embargo, en la capital del entretenimiento, las mujeres representaron sólo el 17% del grueso poblacional de directores, escritores, productores, productores ejecutivos, editores y directores de fotografía que en su momento trabajaron en las 250 películas más taquilleras estadounidenses de 2016.

¿Qué se está haciendo en Hollywood para contrarrestar o reducir esta enorme brecha de género? En enero de 2017 la Motion Picture Association, junto con The Adrienne Shelly Foundation, Sundance Institute, Women In Film (WIF) Los Ángeles, The Black List, CreativeFuture, The Creative Mind Group, ScreenEngine, Twitter, WME y ShivHans Pictures, otorga reconocimientos a mujeres talentosas en las profesiones y actividades relacionadas con la industria, a fin de facilitar el trayecto a las próximas generaciones de mujeres creadoras.

En el caso de México y de acuerdo con el Inegi, en 2016 el cine creció cinco veces más que el conjunto de la economía nacional, generando más de 28,000 empleos de los cuales 40% fue ocupados por mujeres. En 2017 se registró un incremento en la participación de mujeres en las diversas actividades creativas e industriales que conforman el cine mexicano; en relación con el 2016, hubo más películas producidas o escritas por mujeres con un incremento de 34% y 30% respectivamente. En 2017 las mujeres dirigieron 42 películas, 42% fueron documentales y 58% de ficción. El 52% del total de las producciones tuvo una participación femenina en guionismo, producción y dirección. En el 2017, el cine de México obtuvo 103 galardones internacionales y el 37% de las películas premiadas fueron dirigidas por mujeres.

Sin embargo, hay mucho que hacer, como lo refiere un estudio desarrollado por la Universidad de San Diego, en el que a partir de una encuesta a 3,076 empleados que trabajaron en las películas más taquilleras de 2018, se señala que las mujeres representaron solamente el 8% de los directores que trabajaron en las 250 películas más taquilleras en 2018, esto es una disminución de 3 puntos porcentuales frente al 11% en 2017, lo que representa un punto porcentual por debajo del 9% alcanzado en 1998.

Igualmente en 2018, solo el 1% de las películas empleó a 10 o más mujeres en los papeles protagónicos. En contraste, con el 74% de protagonistas masculinos.

Este 2019 coincidió con la celebración del Día Internacional de la Mujer, el estreno de la película “Capitana Marvel”, una súper heroína que protagoniza una cinta que une las piezas de otros filmes predecesores en el universo Marvel. También coincide que la protagonista es un personaje en extremo poderoso con capacidades extraordinarias que hacen temblar a los villanos más temibles, aquellos quienes dentro y fuera de la ficción son abatibles a través de la paz, el desarrollo y la lucha pro -igualdad.

Esta inercia del posicionamiento femenino mediante la pantalla grande la hemos refrendado con otras cintas como “El último Jedi”, “La bella y la bestia”, “La mujer maravilla”, “Black panther” (en el personaje de Shuri, una chica igual o tan inteligente como Tony Stark); películas que conllevan roles protagónicos femeninos que con cierta lógica han hecho que la asistencia a salas de cine por parte del género femenino supere en un 51% al masculino. Aunque Hollywood históricamente ha sentado sus bases directivas y de liderazgo con talentosos hombres, vemos con contundencia que en la actualidad las mujeres ocupan importantes posiciones ejecutivas: destacando como grandes triunfadoras Lynwen Brenan, EVP & GM de Lucasfilms y Presidenta de Industrial Light & Magic; Kristine Belson, Presidenta de Sony Pictures Animation, y Victoria Alonso, EVP of Physical Production en Marvel Studios, entre otras.

Con estos datos vemos que, si bien los avances y la proliferación del talento femenino en posiciones de alta dirección es indiscutible y categórico, y existen definitivos avances en la industria, seguimos estando lejos de un equilibrio de género.

No se trata de lograr alcanzar una cuota que se limite a una cifra o un número meta, se trata de abrir espacios, reconocer el talento, promover la formación, la creatividad y las capacidades para -de forma equitativa- emplear el mejor capital humano independientemente del género, como elemento de éxito de cualquier empresa.

*Directora General de MPA Mexico y Presidenta del Comité de Propiedad Intelectual de American Chamber/Mexico.

