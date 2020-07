La naturaleza como factor crítico para la seguridad hídrica y el derecho humano al agua

Por: Eduardo Vázquez Herrera*

La conservación y preservación de las fuentes de agua es esencial, en la medida que constituye una condición indispensable para hacer viable, a largo plazo, el derecho que todo mexicano tiene de contar con acceso al agua en la cantidad y calidad suficientes.

De acuerdo con la UNESCO, para el año 2050 la población mundial alcanzará los 9.800 millones de personas habitando este planeta y se espera que 66.4% viva en las urbes. La explosión del aumento poblacional en los centros urbanos conlleva desafíos importantes entre los que, la falta de acceso seguro al agua y saneamiento adecuado, es el más urgente, por sus efectos en la salud, desarrollo y bienestar de las personas.

La población que más sufre estos desafíos en las ciudades, se ubica frecuentemente en zonas periurbanas o asentamientos irregulares, donde no están cubiertas las necesidades más básicas y se dificulta el acceso al agua, en cantidad y calidad.

En adición, según datos del Banco Mundial, en las próximas tres décadas, el sistema alimentario global necesitará entre un 40% y un 50% más de agua para garantizar la seguridad alimenticia, mientras que la demanda de agua a nivel municipal y para uso industrial ascenderá entre un 50% y un 70%, y para usos energéticos se incrementará en un 85%.

Estas cifras representan un llamado urgente para una gestión integral y sostenible del agua. De ahí la importancia de considerar la protección de las fuentes naturales de agua, como parte fundamental y crítica en la seguridad hídrica para todas las personas y todos los usos.

No olvidemos que la distribución y disponibilidad del agua en México es muy variable: en el norte hay escasez y en el sur exceso; esto sumado a los efectos del cambio climático que afectan de manera específica el ciclo hidrológico y, en consecuencia, la cantidad y calidad de agua disponible.

De no atender un equilibrio y manejo adecuado de las fuentes de agua, corremos el riesgo que, en un futuro cercano, la disponibilidad de este recurso se vea severamente reducida y comprometida en zonas con gran stress hídrico, como es el caso del Valle de México y otras cuencas y regiones, donde la sobreexplotación y la falta de manejo eficiente y sustentable es la norma.

La necesidad de hacer vigente el derecho humano al agua previsto en el artículo 4 de nuestra Constitución Federal requiere, de manera particular, el mantener en condiciones óptimas la salud de los ecosistemas y las cuencas. Si no hay agua suficiente para la naturaleza, no habrá habrá suficiente para los demás usos.

Debemos emprender con prontitud, por tanto, las acciones necesarias de conservación y restauración de las cuencas, con recursos e inversiones suficientes, planeación adecuada con visión de largo plazo, procesos participativos que construyan una visión común, y trabajo coordinado con las comunidades de esos territorios y los actores relevantes de cada región.

Debemos implementar planes y proyectos sensibles al agua y la naturaleza, impulsando acciones que fomenten el balance hídrico, como la recarga y protección de los acuíferos, la captación del agua de lluvia, conservación de los bosques y pastizales, tratamiento y reuso del agua, y estrategias de prevención y manejo de riesgos asociados al agua. La naturaleza es el factor crítico para que el agua, como elemento integrador, contribuya a que cada persona pueda para acceder a este recurso de forma asequible, justa y segura.

Eduardo Vázquez Herrera es director Ejecutivo de Agua Capital desde hace tres años, con la misión de promover la seguridad hídrica en la Ciudad de México. 25 años de experiencia en los sectores público, social y privado, además de colaborar en el sector del agua durante 16 años en el diseño y ejecución de estrategias, políticas y proyectos para la seguridad hídrica a nivel nacional y en la CDMX. *

www.aguacapital.org

Twitter:@AguaCapitalOrg

Facebook: @AguaCapital[email protected]

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.