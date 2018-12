La nueva actualización de WhatsApp evitará las ‘cadenas’

Luego de que WhatsApp se comprometiera a desarrollar herramientas que combatan los mensajes falsos, WABetaInfo, el portal especializado en analizar los cambios de dicha plataforma, descubrió cuál es la estrategia de la empresa propiedad de Facebook.

La medida implica que el reenvío de mensajes sólo se podrá hacer a 5 personas, cuando antes el límite máximo era de 20.

NEWS:

Forward message limit: 20 ➡️ 5 in all countries (before it was only in India).

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 15, 2018