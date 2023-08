¿La nueva cara de la iglesia? Conoce al padre Guilherme Peixoto: párroco de día, Dj de noche

Comenzamos a saber del padre Guilherme Peixoto, de 48 años, desde el año 2020, con el inicio de la pandemia, cuando comenzó a poner discos a través de streams de Facebook desde su casa en Varzim, en la arquidiócesis de Braga, en Portugal, “para alegrar a su comunidad”.

Pero la historia de este sacerdote tan particular estuvo siempre relacionada con la iglesia católica, porque Guilherme Peixoto quiso ser sacerdote desde temprana edad, aunque jamás se hubiese imaginado ser un reconocido Dj de techno.

Y días pasados se hizo viral durante su presentación en el encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Lisboa, donde un millón y medio de jóvenes se reunió con el papa Francisco, quien leyó la palabra de Dios a los allí presentes.

Pero tal vez quien más acaparó la atención del evento, fue el propio padre Peixoto, quien en su modalidad Dj puso música para el maremágnum de jovenes que aguardó al Sumo Pontífice desde la madrugada y hasta primera hora de la mañana.

Desde antes de esto, más allá de sus apariciones pandemias vía streaming, Peixoto despunta una carrera de Dj, con giras por Europa y en eso estaba cuando fue convocado a tocar en la JMJ, donde protagonizó una verdadera rave católica.

Recientemente, Peixoto definió en un informe periodístico que “lo que hago es tocar himnos a la gloria de Dios. Quiero llevarle a la gente un mensaje en otro idioma. Si estoy en la iglesia, hablo en una lengua, pero si estoy en una sala de conciertos, no uso el idioma de la Eucaristía, uso el de la música, que es una celebración más que puede transmitir la esencia de la iglesia”.

El padre Guilherme Peixoto pone discos y visuales relacionadas con los líderes de la iglesia católica: Karol Wojtyla y Jorge Bergoglio, sus referentes. Fotos Instagram @padre.guilherme.

A través de su Instagram y el resto de sus redes sociales, el padre Peixoto muestra el proceso creativos de sus himnos techno: usa Ableton Live y Push, con todas las herramientas necesarias para revelar su toque musical, desde casa.

Tracks como el Aleluia, Ave María, Gloria, la Juventud del Papa, y muchos otros están disponibles en Spotify y a continuación les entregamos una lista exclusiva para que disfruten los sonidos de este sacerdote musical.

No espere mucho más que tracks para grandes multitudes, porque Dj Guilherme Peixoto sabe que su misión es grande: más allá de la música, renovar la fe de los más jóvenes, llegando a ellos con su propio idioma musical.

Si bien públicamente Peixoto declaró su interés de tocar en venues de Ibiza, sin duda, busca elevar la apuesta y acercarse al público real de las discotecas. Si bien no podemos determinar sus talentos para ponerlo en un lineup junto a Carl Cox o Above & Beyond, sin duda no lo veremos cerca de Bob Sinclar y su cabina colmada de bailarinas.

“A menudo, las personas son las que me desafían a seguir innovando”, dijo Peixoto, explicando que tomó un curso de DJ hace unos años para mejorar sus habilidades y adentrarse en la producción.

Sin duda, su caso puede ser único, ya que no hay otro sacerdote que use Facebook para poner discos o revelar su vida de Dj, pero sí no es el primero en extender su misión evangelizadora a las redes sociales, ya que otros miembros del clero han recurrido a ellas para mantenerse conectados, celebrar misa y relacionarse con los jóvenes.

“Los sacerdotes ahora están comenzando a comprender la importancia de estos canales” de comunicación, dijo Peixoto, quien reveló que su primer contacto con la música fue de muy pequeño. Ya en el seminario reconoció ser parte de un grupo popular de cantantes.

Pero tal vez afianzó su relación con la música al momento de su ingreso a la facultad de Teología, donde formó su primera banda de rock junto a cuatro colegas del seminario, con quienes tocaba en fiestas parroquiales.

El padre Guilherme Peixoto jamás hubiera soñado presentarse ante un millón y medio de personas como días atrás en la JMJ en Lisboa, Portugal, donde musicalizó desde la madrugada hasta la llegada del Sumo Pontífice en horas de la mañana.

Pero fue cuando luego de recibirse de sacerdote, y quedar como responsable de la parroquia de Amorim, en el pueblito de Varzim, es donde comenzó a pasar música, desde rock de los ’80s, pasando por música pop y música popular portuguesa.

“Mi incursión en la música electrónica empezó, como un juego, cuando salimos de lo alto del cerro y bajamos a la ciudad. Allí los escenarios eran más grandes, y los sistemas de sonido mucho mejores, que me desafiaron a querer hacer esto”, dijo Peixoto.

Al principio, experimentó con la reproducción de remixes de rock electrónico, que tocaba en las últimas horas de los eventos, así fue que poco a poco, ganó gusto del público y también se convirtió en DJ residente en las fiestas de estudiantes Erasmus en Braga.

De esa manera hizo muchos amigos, comenzando su carrera de Dj en eventos como casamientos, donde jamás deja de ir vestido de sacerdote, porque para él, primero la iglesia, y es tal su compromiso, que fue el propio Bergoglio quien bendijo sus auriculares Sennheiser HD25 (el ‘santo grial’ de los auriculares para Dj).

Momento en que el papa Francisco recibe el merchandising de Dj Padre Guilherme y se apresta a bendecir sus auriculares. Foto Instagram.

Como vemos, la iglesia cambia de cara, y hasta el propio techno ahora tiene su versión religiosa con los tracks del propio Dj Guilherme Peixoto, que al menos, no defraudan.

