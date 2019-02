La nueva ‘Guinness Clear’ te invita a beber de manera responsable

Como no todos se sienten cómodos al pedir un vaso de agua en un bar o pub, Guinness ha utilizado y cambiado el nombre del agua del grifo y la ha lanzado como parte de su oferta de productos.

El irónico y nuevo producto es parte de su campaña global para alentar a las personas a beber de manera responsable y fomentar la moderación entre los bebedores adultos que asisten a la competencia anual de rugby de 2019 Guinness Six Nations.

Creado por la agencia de publicidad AMV BBDO junto con el director Tom Kuntz del famoso comercial de Old Spice “The Man Your Man Could Smell Like”, el último anuncio se burla de la publicidad típica de la cerveza, donde normalmente se ven escenas de productos en cámara lenta y personas que reaccionan. El increíble sabor del agua del grifo. Es gratuito y estará “disponible en todos los buenos grifos de todo el país”.

Hablando sobre ‘Guinness Clear’, el ex jugador de rugby internacional irlandés Brian O’Driscoll dijo que es una iniciativa positiva que transmite un gran mensaje y que permite a los fanáticos de los deportes divertirse mientras les recuerda que beban de manera responsable.

A continuación el comercial de “Guinness Clear”.

