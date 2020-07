La nueva realidad y sus múltiples escenarios

Por Francisco Ibarra*

La economía sigue reabriendo puertas a una nueva realidad. Las decisiones que se tomen a mediano plazo serán determinantes para impulsar cómo se manejará el negocio al largo plazo, por lo cual, resulta indispensable planear escenarios posibles y preparar a los negocios para cualquier contexto.

A través de esta planeación basada en la inestabilidad imperante, factores como la liquidez son básicos para dar continuidad al negocio y que a su vez está determinado por factores epidemiológicos, políticos, sociales y tecnológicos[1], donde la principal consigna es reconstruir modelos financieros, operativos y del negocio para hacerlos más flexibles ante distintos niveles de crecimiento y posibles restricciones, además de adquirir la capacidad para hacer pronósticos lo más rápido posible para adaptarse a cualquier cambio disruptivo.

Cabe destacar que toda reformulación y reestructuración probable deberá realizarse en el menor tiempo posible, por lo que apalancar con tecnología como analíticos para la creación de escenarios y la toma de decisiones, entre otros aspectos, es imprescindible.

A continuación, comparto algunas características de las soluciones de analíticos que harán la diferencia para navegar en un escenario incierto[2], [3]:

Capital de trabajo y gestión de efectivo: Se trata de identificar oportunidades a través del análisis de la rotación de inventario, términos de pago o cuentas por cobrar y pagar.

Por otra parte, se requiere de liquidez en la organización para facilitar cualquier cambio rápido y así poder construir una reserva para hacer frente a una posible volatilidad tanto en las condiciones del negocio, como en el mercado de capitales, a medida que entendemos que las prácticas antes de este gran evento disruptivo son historia.

Reestructuración de la estrategia y sus impulsores: Además de detectar vulnerabilidades financieras y ocuparse de la cadena de valor, es necesario mantener un estrecho monitoreo del ecosistema comercial completo en el que operan, además de las tendencias y de centrarse en los impulsores críticos del negocio para hacer pronósticos o modificarlos rápidamente para adaptarlos a las condiciones actuales.

Vale la pena recordar que, en la parte operativa de esta característica, se deberán integrar planes de contingencia para la entrega de apoyo financiero, con el objetivo de enfrentar posibles disrupciones en cadena de suministro y salidas al mercado (go-to-market).

Establecimiento de objetivos y soporte a la planeación: Identificar objetivos realistas, impulsores/palancas de ganancias y simulación de escenarios serán requeridos para reconstruir el negocio, modelos operativos y financieros, además de ganar flexibilidad y adquirir la capacidad de cambiar de nivel de crecimiento en las regiones requeridas o de apoyar la toma de decisiones frente a tal escenario y frente a restricciones inesperadas, tales como los cierres de fronteras experimentados en meses pasados.

Al final, la tecnología es una herramienta que ayudará a los líderes de las organizaciones a visualizar cómo ha cambiado la realidad, entender los riesgos y oportunidades que entrega para planear distintos niveles de escenarios, ser flexibles, ganar dinamismo y realizar tantos pronósticos como sean posibles, para así construir un negocio en vías de prosperidad y a prueba de cualquier nueva realidad emergente.

