La OMS alerta del creciente contagio de Covid-19 en Europa

EFE.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hoy de que los contagios de Covid-19 crecen en Europa por tercera semana consecutiva y advirtió contra un levantamiento precipitado de las restricciones en los países donde la situación epidemiológica ha mejorado, ya que solo una parte pequeña de la población ha sido vacunada.

La región europea registró la semana pasada más de 1,2 millones de nuevos casos y el número de muertes ha superado ya las 900.000, lo que significa que cada semana fallecen 20.000 personas por el coronavirus en el continente.

La situación del Covid-19 es más grave en Europa Central, los Balcanes y los países bálticos, que habían tenido éxito en contener la primera ola y cuya incidencia de nuevos casos, hospitalizaciones y muertes están ahora entre las más altas del mundo.

“El peligro es todavía claro y está presente“, dijo en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge, que instó a permanecer “firmes” en la aplicación de todas las herramientas contra la pandemia.

La OMS destacó que a pesar de la creciente propagación y de que la variante británica de Covid-19, más contagiosa, se está convirtiendo en la predominante en Europa , varios países, entre los que citó a España, han conseguido reducir la transmisión a niveles bajos gracias a medidas sociales y de salud pública.

Avances “increíbles” en España

“Tenemos que reconocer que España ha hecho un progreso increíble en romper la transmisión desde principios de año, cuando alcanzó el pico con unos 42.000 nuevos casos al día. Ahora se ha reducido siete veces. Los casos han descendido de forma muy efectiva y eso debe reconocerse”, dijo la responsable de Emergencias de OMS-Europa, Catherine Smallwood.

Smallwood recordó que el coronavirus no ha cambiado “de forma significativa” desde el inicio de la pandemia y, si lo ha hecho, es para mejorar su transmisibilidad con nuevas variantes más contagiosas.

De ahí que señalara que cada decisión que se tome en relación con las próximas festividades religiosas como la Semana Santa debe hacerse prestando atención a no socavar los esfuerzos hechos hasta ahora.

“Hay un riesgo de que suban los casos, lo estamos viendo en varios países. La cobertura de las vacunas no ha llegado a los grupos que están impulsando la transmisión, así que tenemos que confiar en las medidas que tenemos”, manifestó Smallwood, quien llamó a ser “prudentes” y permanecer “vigilantes”, ya que seguimos siendo “vulnerables”.

Veintisiete países mantienen restricciones parciales o totales a nivel nacional, mientras 21 están relajando las medidas de forma gradual, basándose en que la situación epidemiológica mejorará con el progreso de la vacunación, una suposición que la OMS considera todavía “prematura”.

Problemas con la vacuna de AstraZeneca

De los 53 países de Europa, 46 han administrado más de 107 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 y el 3 % de la población en 45 de ellos ha recibido la vacuna completa.

Muchos países en Europa han suspendido en los últimos días las vacunaciones contra la Covid-19 con dosis de AstraZeneca al constatarse varios episodios tromboembólicos en personas que las habían recibido, a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) comunique hoy el resultado de nuevas investigaciones.

Tanto la EMA como la OMS han instado a continuar con la vacunación, ya que de momento las ventajas de la inmunización son mayores que los riesgos, idea que defendió hoy Kluge.

“La detección, investigación y análisis de estos casos es un reflejo de un sistema de vigilancia y mecanismos de regulación fuertes”, afirmó el director de OMS-Europa.

Kluge recordó que potenciales efectos adversos son comunes en las campañas de vacunación, lo que no implica necesariamente que estén vinculados con la vacuna en sí, y señaló que la tromboembolia es la tercera enfermedad cardiovascular más común en el mundo y que la vacuna contra la Covid-19 no reduce la muerte por otras causas.

El máximo responsable de la oficina regional europea calificó de “crucial” tener la confianza de la población, para lo que considera necesarios transparencia en la comunicación, empatía y ser competente.

Importancia de ampliar vacunas disponibles contra Covid-19 en Europa

La vacuna de la farmacéutica Janssen, que ha recibido una autorización de uso de emergencia por la OMS, contribuirá a aumentar el catálogo de vacunas, aunque es preciso contar con el mayor número posible de estas, sostiene esta organización.

Kluge se refirió específicamente a la colaboración por la vacuna Sputnik V con las autoridades sanitarias rusas, que ya han mandado datos clínicos a la EMA, aunque reiteró que es “clave” que se acelere el envío de toda la información (incluida la de manufacturación), ya que solo así podrá ser aprobada por este organismo.

La OMS no está a favor de un pasaporte inmunológico, resaltó Kluge, aunque sí se mostró positivo hacia un documento digital sobre vacunación, recordando no obstante que todavía no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad y que las personas vacunadas pueden seguir transmitiendo la enfermedad.

