La Organización Mundial del Comercio en crisis: todo lo que hay que saber

DW.- La Organización Mundial del Comercio, el organismo internacional que regula el comercio global de bienes, servicios y propiedad intelectual, atraviesa una aguda crisis por la no renovación del tribunal de disputas, una unidad clave que dejó de operar el martes. Estados Unidos ha impedido durante dos años el nombramiento de jueces en el Órgano de Apelación, considerado como la Corte Suprema del comercio, y que cuenta con un equipo de siete jueces. Luego de que concluyera el mandato de dos de ellos, quedaron dos vacantes que no pudieron ser renovadas, por lo que el tribunal no tendrá el quorum necesario para resolver los casos.

¿Cuáles son las principales quejas de Washington?

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha atacado en repetidas ocasiones a la OMC, acusándola de tomar partido por China y otros rivales en las disputas comerciales. Pero la discordia con la OMC, que tiene sede en Ginebra, se remonta a hace más de una década. EU acusa al Órgano de Apelación de sobrepasar sus competencias y de que los jueces han cambiado leyes sin la aprobación de sus miembros. Washington insiste en que la Constitución de EE.UU. no permite que un tribunal extranjero reemplace a uno estadounidense.

Otros puntos de conflicto son las retribuciones de los jueces, que consideran demasiado elevadas, y la excesiva duración de los procesos. Estados Unidos incluso llegó a amenazar con bloquear el presupuesto de la OMC para 2020, pero la pasada semana, finalmente, se logró llegar a un compromiso en un presupuesto provisional, que incluía sustanciales recortes en el Órgano de Apelación.

¿Qué quiere Estados Unidos?

Muchos expertos subrayan que la guerra comercial entre China y Estados Unidos hace más necesaria que nunca la OMC, pero también señalan que EE.UU. cree que sus intereses nacionales están mejor atendidos si negocia sus propios tratados bilaterales, sorteando las reglas de la OMC. “EE.UU. está más interesado ahora en sus juegos de poder que en operar según el sistema internacional de reglas”, dice a Deutsche Welle el economista Martin Braml, del instituto de investigación económica “ifo”, con sede en Múnich.

¿De qué manera se notará el paro del Órgano de Apelación?

Desde el miércoles 11 de diciembre, el Órgano de Apelación de la OMC ya no es el árbitro último en las disputas comerciales internacionales. Los jueces que aún quedan pueden concluir una serie de procesos que están abiertos, pero es posible que la obligada pausa lleve a algunos países a no atenerse a las reglas de la OMC, ya que no hay amenaza de sanciones. “Es difícil predecir cuánto durará la disputa”, dice Braml, “pero podríamos estar sin este organismo durante meses”.

¿Qué harán otros miembros de la OMC?

Washington ha rechazado la propuesta de más de 100 de los 164 países miembros de la OMC para comenzar el reclutamiento de nuevos jueces. Como alternativa, un diplomático ha diseñado un plan para un proceso de nombramiento temporal de jueces, que reflejaría el tribunal de la OMC. Aun así, Washington dice que no tomará parte en él.

Hasta que se alcance una solución permanente, es probable que las disputas comerciales sean resueltas mediante arbitraje. Los miembros de la OMC podrán seguir presentando sus reclamos, pero los países que no queden contentos con las resoluciones pueden sencillamente retrasar su implementación diciendo que el tribunal de disputas no estaba en funcionamiento.

¿Están justificadas las críticas de Trump a la OMC?

Desde que llegó al cargo, Trump ha acusado repetidamente a la OMC de beneficiar a todo el mundo, excepto a EU Trump afirma que Washington ha perdido allí casi todos los procesos. Sin embargo, el antiguo presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León escribió recientemente en una columna de opinión que EU es el usuario más habitual del Órgano de Apelación y el país que tiene una mayor proporción de victorias ante el tribunal.

Desde que China se convirtió en el socio comercial más grande del mundo, arreciaron las voces que reclamaban reformas profundas en la OMC. China ingresó en la OMC en 2001 y ha adoptado agresivas políticas de exportación. A pesar de haber prometido que abriría su economía al comercio extranjero, no ha cumplido su palabra. La OMC ha fracasado incluso en su intento de forzar a China, India y Corea del Sur (así como otros países del G20) a aceptar que ahora son países avanzados o desarrollados. Al seguir estando clasificadas como naciones en desarrollo, se benefician de reglas comerciales favorables, que otros miembros consideran como ventajas injustas.

