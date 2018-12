La película ‘Brexit’ de HBO divide tanto al Reino Unido como a Internet

HBO reveló el tráiler de su próxima película “Brexit”, un drama dirigido por Toby Haynes sobre la campaña Vote Leave de 2016 que “va tras bambalinas, revelando las personalidades, estrategias e incendios de las campañas Leave and Remain”, según la cadena televisiva.

El 19 de enero, los británicos podrán ver el estreno en HBO y a través de Canal 4 del Reino Unido.

La película, una coproducción internacional de BBC Studios, Canal 4 y House Productions, es protagonizada por Benedict Cumberbatch como el hombre que encabezó la campaña: Dominic Cummings.

Cummings, a quien el trailer presenta diciendo “Meet the man behind Brexit”, fue el director de campaña de Vote Leave desde su creación en octubre de 2015, y se le atribuye el lema “Take back control”.

En el trailer, Cummings parece avivar el resentimiento racial, preguntando: “¿Es inmigración? Puedes ser honesto. ¿Es raza? ¿Qué países no te gustan?.

El Cummings de Cumberbatch discute el tema de “piratear el sistema electoral” y construir una estrategia de redes sociales que “volverá a acumular las probabilidades a nuestro favor”.

El momento de la película es controvertido, ya que el Reino Unido está profundamente dividido sobre cómo abandonar la UE y si la decisión se ha tomado de manera justa.

Algunas reacciones del público británico vía Twitter

Wait a second… this is a real thing? I thought it was a fake SNL-style trailer. My word. https://t.co/yazZXfqYdO — Chris Hewitt (@ChrisHewitt) December 15, 2018

Oh god, I genuinely thought you were all joking about Brexit, starring Benedict Cumberbatch, but it turns out it's real?! — Caspar Salmon (@CasparSalmon) December 15, 2018

Who actually asked for this bullshit? Can’t you tell this is made by an American network? Just imagine if the BBC, ITV or C4 made a drama about Trump while he’s still destroying America? Brexit is fundamentally destroying my country yet @HBO thinks it’s ok to dramatise. It’s not. https://t.co/VyhIPvB6kN — Kay 🏳️‍🌈💜 (@kay_1773) December 15, 2018

Varios británicos han recurrido a Twitter para expresar su enojo por el filme. Como Carole Cadwalladr, periodista de The Guardian quien ha llevado a cabo extensas investigaciones sobre una votación sobre el tema de la investigación de Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en EE. UU.

A medida que las negociaciones del Brexit se detienen, los detalles de las tácticas en las que se utiliza la campaña se destapan. No hay una sola “investigación” sobre la campaña con Donald Trump, pero Cadwalladr, entre otros, ha sugerido que Gran Bretaña necesita su propia investigación al estilo de Mueller.

I've deleted my tweets. I meant no criticism of James Graham. I'm just hugely frustrated by ongoing cover-up by govt & opposition. Fiction difficult in absence of basic facts. But seems film funded by Trump donor & Putin chum is closest we will get to a public inquiry, so enjoy https://t.co/tOLdqxntG2 — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) December 15, 2018

Fair Vote UK se está preparando para lanzar un desafío legal sobre la negativa del gobierno a realizar una investigación sobre la “conducta irregular e ilegal” que pudo haber afectado el resultado, incluida la desinformación rusa y el incumplimiento de las leyes de gasto electoral.

La Campaña ha sido investigada, sin embargo, por la Comisión Electoral del Reino Unido sobre su uso de fondos y datos. En julio, una Comisión Electoral determinó que superó los límites de su presupuesto anual por parte de uno de sus miembros, el Grupo Brexit, BeLeave. (Las campañas oficiales de licencia y el resto fueron limitadas en cuanto a lo que se les permitió gastar).

Con el referéndum que resultó en una estrecha victoria del 51.9 por ciento para Leave, algunos argumentan que este gasto excesivo podría haber sido decisivo. (Un diputado conservador ha hecho múltiples acusaciones sobre el gasto de la Campaña Remain, pero estas han sido rechazadas por la Comisión Electoral).

“Everyone knows who won. But not everyone knows how.” Starring Benedict Cumberbatch, #BrexitHBO premieres January 19 on #HBO pic.twitter.com/JD7UNODoRI — HBO (@HBO) December 14, 2018

Con información de Vox

