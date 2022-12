La posible instalación de una planta de Tesla revoluciona la industria en México

La relocalización de empresas de Asia a México propició que el cerebro de los vehículos eléctricos, los asientos, los sensores y las cámaras de Tesla fueran fabricados en la zona metropolitana de Monterrey. Después, una docena más de proveedores analizó traer sus operaciones para fabricar algún producto a la compañía de Elon Musk, de quien se sabe que tiene conversaciones adelantadas con el gobierno de Nuevo León para instalar una planta de los vehículos eléctricos en el municipio de Santa Catarina.

“A México lo posicionaría muy bien tener una armadora como Tesla, que produce coches eléctricos”, declara Manuel Montoya Ortega, presidente en la Red Nacional de Clusters de la Industria Automotriz.

También la instalación de una planta por parte de Tesla en Nuevo León “aceleraría más el proceso de movernos hacia la electrificación, porque la producción (de vehículos) en México es solamente para exportar a Estados Unidos”, dice a Forbes México.

Lee: La relocalización llevó a la empresa que fabrica el cerebro de Tesla a Nuevo León

“Aquí se puede establecer sin problema (una planta de Tesla), no sé si lo vayan a hacer, pero no creo que haya ningún obstáculo para que no lo hagan en Nuevo León o cualquier otra parte de México”, afirma.

En Nuevo León se arman coches y camiones y se fabrican autopartes, también está pasando que las empresas de autopartes se están transformando para producir partes para vehículos eléctricos, explica Montoya Ortega.

Más compañías de autopartes están llegando a establecerse en Nuevo León y en México: “Varios proveedores de Tesla se han establecido aquí en Nuevo León y en su alrededores para atender a la planta de Austin”.

Hoy no tenemos una armadora encargada de manufacturar vehículos eléctricos en Nuevo León, pero “está atendiendo al mercado de los eléctricos desde aquí y hay otras plantas que ya están fabricando vehículos eléctricos”, señala el director del Clúster Automotriz de Nuevo León.

“Hay una empresa que se estableció aquí, que se llama Quantum que hace el cerebro electrónico y está suministrando a Tesla. Otras empresas como Nemak están haciendo cabezas de motor y monoblocks y componentes para vehículos eléctricos en García para suministrarle a varios fabricantes”, expresa.

En su momento, Iván Rivas Rodríguez, secretario de Economía de Nuevo León, dijo a Forbes México que cinco empresas están fabricando asientos, sensores, cámaras y el cerebro del vehículo eléctrico de Tesla; además, una docena más de proveedores analizaban traer de Asia sus operaciones para fabricar algún producto a la compañía de Elon Musk.

No te pierdas: Una decena de proveedores de Tesla, interesados en llegar a Nuevo León

El 22 de octubre pasado, Elon Musk visitó Nuevo León, donde se le vio muy cerca de la primera dama del estado, Mariana Rodríguez Cantú, y platicando con el subsecretario de Inversión de la Secretaría de Economía del estado, Emmanuel Loo.

El 26 de abril, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hizo una gira de trabajo por Texas y visitó la fábrica de Tesla ubicada en Austin para refrendar un acuerdo que le permite a la armadora de vehículos eléctricos exportar sus vehículos y productos a través del Puente Colombia.

“Venimos a refrendar este acuerdo, de que todo el ensamble, productos y toda la exportación de carros que se hacen en California y en Texas (de Tesla) van a cruzar por el Puente Colombia”, declaró el mandatario.

Se supo que en el primer trimestre de 2023, el gobierno de Nuevo León hará un anunció de inversión ligado a Tesla, empresa propiedad de Elon Musk.

Forbes México buscó a los funcionarios de la Secretaría de Economía de Nuevo León para confirmar el plan de fabricación de vehículos eléctricos por parte del dueño de Twitter, SpaceX y The Boring Company, sin embargo no respondieron.

Te recomendamos: Este empresario mexicano nos reveló su secreto para volverse proveedor de Tesla

Así va la carrera de los autos eléctricos

La carrera por fabricar vehículos eléctricos avanza a pasos rápidos en México.

“Los productores especializados, las dinámicas empresas chinas y algunos de los mayores fabricantes tradicionales se comienzan a disputar el liderazgo en el dinámico segmento de los vehículos eléctricos”, dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En 2021, la venta de vehículos eléctricos livianos estuvo liderada por el fabricante estadounidense Tesla, especializado únicamente en automóviles eléctricos, con 936 mil 172 unidades.

Le seguían la alemana Volkswagen, con 757 mil 994 unidades; la china SAIC Motor (incluida SGMW4), con 683 mil 86 unidades; la también china BYD, con 593 mil 878 unidades, y el grupo Stellantis, con 360 mil 953 unidades.

“Las nuevas inversiones en la producción de vehículos eléctricos livianos se han concentrado en gran medida en China, la Unión Europea y los Estados Unidos”, expresa el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas y responsable de promover el desarrollo económico y social de América Latina.

La industria automotriz desplegada en América Latina comienza a integrarse a esta transición de la producción, aunque lentamente, expone el estudio La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2022, realizado por la Cepal.

Agrega que las primeras señales productivas se han registrado en México, como consecuencia de las medidas que están tomando los principales fabricantes para fortalecer la capacidad de fabricación asociada a la electromovilidad en Estados Unidos.

“México es una localización clave para las cadenas productivas asociadas a la industria automotriz en América del Norte”, afirma la Cepal.

Lee también: Ford se convierte en el segundo fabricante de vehículos eléctricos en EU

En 2021, la estadounidense Ford comenzó a producir en sus instalaciones de Cuautitlán, Estado de México, el modelo eléctrico Mustang Mach-E para el mercado mundial.

La planta fue sometida a una profunda transformación para incorporar nueva tecnología y equipamiento, principalmente en las secciones de estampado, carrocería, pintura y ensamblaje, y se brindaron las capacitaciones necesarias al personal.

“Además de este primer vehículo eléctrico, se ha anunciado que la compañía produciría en México otros dos nuevos modelos —uno para Ford y otro para Lincoln—, vehículos que estarían disponibles en el mercado durante 2023”, señala Cepal.

De este modo, México se convertirá en una localización clave para la transformación que está llevando adelante Ford, junto con los cambios introducidos en la planta de Colonia en Alemania, que se está adaptando para fabricar exclusivamente vehículos eléctricos.

En 2021, General Motors invirtió más de mil millones de dólares para adaptar la planta de Ramos Arizpe, en Coahuila. Primero se montaron baterías y motores eléctricos y luego se fabricarán vehículos eléctricos a partir de 2023.

“En el marco de la ambiciosa estrategia de General Motors con miras a fortalecer su posición en el segmento eléctrico, la de Ramos Arizpe será la quinta planta destinada a fabricar vehículos eléctricos en América del Norte”, recuerda Cepal.

Las otras cuatro son las de Spring Hill, en Tennessee; Factory ZERO y Orion, en Michigan, Estados Unidos, y CAMI, en Ontario, Canadá.

La empresa alemana Volkswagen ha anunciado inversiones por 7 mil millones de dólares durante los próximos cinco años con miras a viabilizar la transición hacia la producción de vehículos de cero emisiones en los Estados Unidos.

Las iniciativas de Volkswagen se han centrado en el complejo de Chattanooga, en Tennessee.

“Ya se comienza a especular que la compañía tiene planes de actualizar otros complejos como los de Puebla y Silao, en México, para el ensamblaje de vehículos y componentes eléctricos, a mediados de la presente década”, añade la Cepal.

Otros fabricantes con presencia en México, como la empresa japonesa Nissan y la alemana BMW, han realizado anuncios destinados a fortalecer a mediano plazo la capacidad de producir vehículos eléctricos en México.

A partir de 2027, BMW fabricará el SUV eléctrico iX3 y una versión de batería del modelo Serie 3 en su planta de San Luis Potosí, lo que le permitiría seguir avanzando en su objetivo de focalizarse en vehículos eléctricos.

Nissan anunció una inversión de 700 millones de dólares con el fin de preparar la planta de Aguascalientes para la fabricación de vehículos eléctricos.

“También otras empresas de menor tamaño han apostado a desarrollar capacidades productivas para abastecer de vehículos eléctricos en primer término al mercado interno mexicano”.

Ahí destaca la empresa china JAC que, en conjunto con inversionistas locales, ha creado las condiciones para ensamblar vehículos eléctricos en el país.

En la actualidad, JAC cuenta con cinco modelos destinados al mercado local mexicano, que se ensamblan en una planta en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

“El país de la región más favorecido ha sido México, en el marco de la reconfiguración de las cadenas de valor en América del Norte, lo que se ha visto expresado en anuncios de nuevas inversiones para adaptar algunas de las plantas existentes”, concluye la Cepal. Así comienza Tesla en la carrea de fabricar vehículos eléctricos en México.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado