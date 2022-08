La primera ministra de Finlandia se somete a test de drogas tras revuelo por video de fiesta

Reuters.- La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, dijo el viernes que se había sometido a un test de drogas a raíz de un video publicado a principios de esta semana en que aparecía en una fiesta con amigos, y añadió que nunca había consumido drogas ilegales.

“Hoy me he sometido a un test de drogas y los resultados llegarán dentro de una semana”, dijo en una rueda de prensa. “Nunca en mi vida he consumido drogas”.

Marin añadió que su capacidad para desempeñar sus funciones no se vio afectada durante la noche en cuestión y que habría abandonado la fiesta si hubiera tenido que trabajar.

Esta semana empezaron a circular en las redes sociales vídeos de Marin en una fiesta con conocidos influencers y artistas finlandeses, los que pronto fueron publicados por varios medios de comunicación.

Tras la aparición de los videos, Marin se enfrentó a peticiones de los políticos de su coalición de gobierno y de la oposición para que se sometiera a un control de drogas.

