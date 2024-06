La red social X comenzará a ocultar los ‘Me gusta’, confirma Musk

El propietario de X, Elon Musk, confirmó este martes que la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter comenzará a ocultar automáticamente los “me gusta” de los usuarios, diciendo que es “importante permitir que a las personas les gusten las publicaciones sin ser atacadas por hacerlo”.

Musk ratificó la decisión en una publicación en X después de que The Verge informara por primera vez que el sitio estaba “lanzando Me gusta privados tan pronto como hoy”.

Haofei Wang, director de ingeniería de X, señaló el 21 de mayo que la red haría el cambio, y agregó: “Los me gusta públicos están incentivando el comportamiento incorrecto (…) muchas personas se sienten desanimadas de darle me gusta a contenido que podría ser ‘vanguardista’ por temor a represalias por parte de los trolls o para proteger su imagen pública”.

El ingeniero de software sénior de X, Enrique Barragán, también intervino a finales de mayo, aclarando que los usuarios aún podrían ver a quién le gustaron sus publicaciones y el recuento de me gusta, pero ya no podrán ver a las personas a las que les gustó la publicación de otro usuario o las pestañas de me gusta de otros usuarios.

En agosto pasado, Musk permitió a los usuarios de pago ocultar sus “Me gusta” como incentivo, y todos los demás usuarios todavía tenían una página pública de “Me gusta” donde las personas podían ver todas las publicaciones que les habían gustado.

Musk realizó una serie de cambios en X desde que lo compró en octubre de 2022 por 44,000 millones de dólares.

Eliminó (y finalmente restableció) los titulares de los artículos de noticias publicados en la plataforma en un intento de lograr que los periodistas publicaran su contenido directamente en la red social. Cambió el nombre de Twitter a X en un intento de convertirla en la “aplicación de todo” que Musk tiene largamente soñado. Eliminó la capacidad de bloquear a otros usuarios e introdujo un plan premium que permite a los usuarios pagar por más opciones de personalización, entre otros cambios.

Después de que Musk compró la plataforma, tuvo problemas con los anunciantes que se marchaban en masa (y reducían considerablemente los ingresos) en medio de preocupaciones sobre “problemas de seguridad de la marca, políticas confusas y tecnología defectuosa”, según Insider Intelligence.

Forbes estima que Elon Musk tiene un patrimonio neto de 205,800 millones de dólares, lo que lo convierte en la persona más rica del mundo.

La medida de ocultar los “me gusta” de todos los usuarios se produce poco más de una semana después de que X cambiara oficialmente su política para permitir la pornografía en la plataforma. En la actualización, la red dijo que permitirá contenido pornográfico para adultos producido de forma consensuada siempre que esté “debidamente etiquetado y no mostrado de manera destacada”.

Twitter había permitido anteriormente la pornografía, y Reuters informó en 2022 que el contenido para adultos constituía alrededor del 13% de la plataforma.

