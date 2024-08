La relación entre las vacaciones, la inteligencia artificial y la transformación

Por Ale Fayad Gómez Palacio, Principal M&A y Transformation *

Este año ha presentado diversos desafíos. En junio, se llevaron a cabo elecciones en México y, próximamente, tendrán lugar las elecciones en Estados Unidos. Las economías mundiales han mostrado crecimiento, aunque con ciertos obstáculos. Por ejemplo, México registró un crecimiento del 1.5% al cierre del primer semestre y se espera que termine el año con una tasa ligeramente superior al 2.5%. Por su parte, Estados Unidos tuvo un crecimiento del 2.9% y 3.1% en el primer y segundo trimestre, respectivamente, con expectativas de cerrar el año en 2.7%, en comparación con el 2.5% previsto para 2023.

Sin embargo, existen elementos positivos que podemos destacar como el crecimiento económico, los niveles de empleo que se mantienen altos, con una tasa de desocupación de apenas el 2.7% en junio, de acuerdo con el Inegi; o que desde la perspectiva económica, no ha llegado la tan anunciada recesión pronosticada durante varios meses, e incluso años.

Por lo que, la oportunidad para tomarse un respiro y salir de vacaciones se convierte en una oportunidad para enfrentar de mejor manera el cierre del año, si se consideran tres aspectos fundamentales, tales como:

1.- Descansar

Existen cada vez más estudios que correlacionan el buen descanso y bienestar, con el buen desempeño, el tiempo de esparcimiento, convivir con la familia, la naturaleza o casi cualquier tipo de esparcimiento coadyuva a que las personas en sus vidas laborales rindan mejor, pueden encontrar datos interesantes al respecto, en el artículo de HBR “How to Take Better Breaks at Work, According to Research”.

2.- Reflexionar

Todos los seres humanos estamos llamados a buscar o conectar con la felicidad o la trascendencia desde donde cada uno pueda y tenga acceso, y este tiempo de reflexión, idealmente nos lleva a plantearnos y replantearnos nuestros objetivos del año y, si tenemos suerte, de nuestra propia vida. Tener un norte es indispensable para cualquier ser humano y para cualquier organización, como decía Sócrates “Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida”.

3.- Accionar

El solo pensarlo o plasmarlo NO es suficiente, es importante que las metas, tanto personales como organizacionales, sean claras para ir viendo el avance o no de hacia dónde queremos estar en comparación con dónde estamos el día de hoy.

¿Cuál es el papel de la IA en todo esto?

La inteligencia artificial (IA) es un excelente aliado para abordar varios de estos temas y facilitar nuestro día a día. Desde la creación de itinerarios y programas de bienestar en las organizaciones hasta el desarrollo de ideas que pueden ser implementadas por la empresa o el individuo, la IA ofrece muchas posibilidades.

En el ámbito del esparcimiento, por ejemplo, la IA, particularmente Gemini, es útil para crear itinerarios de viaje. Como herramienta de reflexión, la plataforma PI.AI puede actuar como un “sounding board”, facilitando conversaciones reflexivas. Finalmente, si se desea establecer un plan de acción, cualquiera de las plataformas de IA puede ser de gran ayuda, siempre y cuando seamos capaces de formular un prompt adecuado. Esto permite generar un plan de acción para cualquier objetivo que nos planteemos; incluso puede ayudarnos a visualizar un plan mediante la generación de imágenes con ChatGPT.

El mundo ha cambiado más en los últimos tres años que en los últimos cincuenta, y eso es siendo conservador. A pesar de la revolución de la inteligencia artificial, observamos que las organizaciones e individuos siguen usando herramientas tradicionales como Excel, papel y lápiz para muchos aspectos. Nuestra invitación, aprovechando la analogía con este periodo del año, es a comenzar a utilizar todo lo que ya tenemos a nuestro alcance para realizar nuestro trabajo de manera diferente.

Como hemos observado, la productividad laboral puede aumentar hasta un 30% si logramos integrar la tecnología en nuestra vida diaria. ¡Imaginen lo que esto significa para nosotros y nuestro entorno laboral!

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

1. Estimación oportuna de parte del Inegi

2. Fuente : https://datosmacro.expansion.com/pib/usa

3. Fuente: IMF