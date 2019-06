La resiliencia laboral, una necesidad real global

En las últimas décadas el mundo laboral ha dado un giro inesperado; las grandes trayectorias profesionales son cada vez menos lineales y más fragmentadas. De acuerdo con datos revelados recientemente por la red social LinkedIn, el promedio de cambios de trabajo en personas graduadas entre 1986 y 1990 era de dos veces durante los primeros diez años de carrera. Hoy los profesionales de 32 años o menos, son asiduos al “job hopping” (cambio frecuente de trabajo) con un promedio de al menos cuatro cambios en los primeros diez años.

El modelo de carrera tradicional se está erosionando, el autoempleo y el trabajo “temporal” se está volviendo más común entre diferentes industrias, esto significa que la responsabilidad de las decisiones financieras sobre seguros, ahorros y pensiones recae cada vez más en los propios trabajadores.

El estudio “Perceptions on protection” (Percepciones sobre la protección) desarrollado por Zurich Insurance Group y la Smith School of Enterprise and the Environment de la Universidad de Oxford en 15 países de Europa, Asia Pacífico, América del Norte y América Latina, creen que la solución a este problema es crear una protección oportuna para la fuerza laboral.

Entre los resultados más reveladores puedo destacar que a nivel global, independientemente de la edad, la mayoría de los encuestados tiene un solo empleo. Sin embargo, los millennials más jóvenes tienen una probabilidad significativamente menor de firmar contratos permanentes. También se vio que las personas involucradas en tareas basadas en el conocimiento es más probable que tengan un contrato a tiempo completo.

En datos de México el 44% de los trabajadores encuestados dicen que tener suficiente dinero para la jubilación es su mayor preocupación financiera. Esta cifra es más baja entre los encuestados de 20 años (35%) y aumenta constantemente por grupo de edad, con más de 56% de los baby boomers.

El conocimiento sobre el seguro de protección de ingresos es relativamente alto, aunque la brecha de género es más amplia, 32% de las mujeres contra 43% de los hombres. El autoempleo representa un alto 27 % de la fuerza laboral, y más de las tres cuartas partes de esta proporción entra dentro de la categoría de empleo informal.

El mercado de seguros mexicano tiene un valor de 23 mil millones de dólares. Está dominado por los productos de vida, que representan alrededor del 45 % de las primas totales. Sólo el 28 % de la población está asegurada (la penetración de todos los tipos de seguro personal es del 24.8 % para las personas de 17 a 80 años). Aunque no existe una carencia de productos propiamente dicha, algunos productos existentes, como las pensiones, están poco desarrollados.

Este escenario en nuestro país obliga a las empresas a anticiparse a las necesidades de una fuerza laboral sin precedentes. En Zurich México capitalizamos nuestra experiencia en prevención de riesgos para asegurar la transferencia oportuna del conocimiento y sentar las bases de la resiliencia como eje central del desarrollo profesional.

