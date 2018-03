La salud en México no genera votos: Juana Ramírez

Juana Ramírez, CEO de Sohin, dijo que la población mexicana debe preguntar a los candidatos a la presidencia de México cuáles son sus propuestas en materia de salud.

“Alguien me dijo que la salud no genera votos, entonces los candidatos no hablan de salud”, recordó la directiva de la empresa que atiende a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, en entrevista con Forbes México.

Ramírez enlistó los retos de salud pública que tiene México: obesidad, cáncer, cardiopatías y diabetes.

En nuestro país, el cáncer provoca 13% del total de muertes anuales. La Secretaría de Salud prevé se requerirá un financiamiento para atender el cáncer de adultos por 68,079 millones de pesos (mdp) hacia 2020. El costo promedio de esta enfermedad por paciente es de 334,421 pesos.

Otro botón de muestra: México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad adulta, percesido solo por Estados Unidos. Las Naciones Unidas apuntan que la principal causa son malos hábitos alimenticios.

“Son muchísimos retos que necesitan una directriz nacional y una ejecución más supervisada y orientada a los estados del país”, comentó.

Además, a Ramírez le preocupa que no haya continudad con la siguiente administración. “Como sociedad, debemos promover que exista responsabilidad de los candidatos para mantener estos primeros avances en oncología y otros padecimientos”.

Aunque el sector enfrenta retos, Ramírez reconoció el avance del gobierno al definir director que trabaje en el plan nacional de cáncer, así como la aprobación del registro nacional de cáncer que permitirá la causística, porque la falta de información nos impide dimensionar necesidades reales de recursos.

La directiva de Sohin promueve la democratización del acceso a la salud a través de la optimización del gasto del sector público, aseguradoras y empresas. Por ejemplo, mediante la atención personalizada y tratamientos derivados del diagnóstico, para examinar la probabilidad de éxito en tratamientos que pueden resultar innecesarios que generan costos adicionales por reacciones.

Sohin espera cerrar 2018 atendiendo a 35,000 pacientes en México. Cuenta con 150 empleados y genera 750 puestos indirectos. 95% de su plantilla es licenciado en disciplinas como medicina, psicología, genética y nutrición.