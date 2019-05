La salud pública, en manos de ¿Hacienda?

No existe un modelo consolidado y robusto de la compra de medicamentos para el sector salud y dejar esta tarea en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podría representar una estrategia con costo a los derechohabientes del sistema público de salud del país, advierte Luis Adrián Quiroz, vocero del movimiento “Huachicol de Medicamentos”.

Con el objetivo de ordenar la compra de medicamentos para los subsistemas públicos de salud, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementó la consolidación de compra de estos insumos a través de Hacienda y más específicamente a través de la Oficialía Mayor de la dependencia, que encabeza Raquel Buenrostro.

Sin embargo, existe la preocupación de que este esquema ponga como prioridad el ahorro y en segundo plano la salud de los derechohabientes.

“Por ejemplo, el Centro Nacional para la Prevención y control del VIH y Sida hace una compra centralizada, cuando se deja de hacer se genera todo un problema, hoy la compra la va a hacer una autoridad que no tiene nada que ver con la salud y que a veces sólo ve porcentajes y no a personas. La gran preocupación es que se haga sólo ahorrar por ahorrar cuando en la salud no se puede tener esa visión”, advierte Quiroz.

El presupuesto aprobado para la compra de medicamentos en el sistema de salud pública para 2019 ascendió 79,417 millones de pesos, que representa un recorte de 1.6%, es decir, 1,316 millones de pesos con respecto a lo que se entregó el año pasado.

El presupuesto público para medicamentos representa 13% del total de recursos que se destinan al sector salud que para este año ascendieron a 621,063 pesos.

Junto con otros activistas por la salud, Quiroz presentará un informe de las personas que han sufrido por el desabasto de medicamentos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El activista señala que esta situación se ha vivido en anteriores administraciones federales, sin embargo, en los últimos meses se ha agudizado por el cambio de esquema en la compra de estos medicamentos.

en ese sentido la plataforma «Huachicol de Medicamentos», presentará un informe con testimonios y datos de las personas que han tenido problemas para abastecerse de medicamentos, sobre todo aquellos con padecimiento como hipertensión, cáncer, diabetes y VIH.

Con la renuncia de Germán Martínez a su cargo como director del IMSS tras acusar que funcionarios de la SHCP tienen una “injerencia perniciosa” en el instituto, diversos señalamientos han recaído sobre la gestión del nuevo gobierno en el sector salud.

“Algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”, apuntó Martínez.

“El presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”.

El también senador con licencia detalló que los funcionarios de Hacienda quieren reformas al reglamento del Instituto para que ellos coloquen a funcionarios administrativos en los estados, anulando en los hechos a los delegados que el Consejo Técnico aprobó.

