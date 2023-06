La SCJN actúa con fines políticos y se entromete en otros poderes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha excedido en sus facultades al invalidar el llamado “plan B” electoral por lo que consideró que su verdadera motivación tiene fines políticos y entrometerse en otros Poderes de la Unión.

“No están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en el Poder Legislativo; lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder.

“Yo interpreto esto, más que nada, como una actitud política de protección de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta que era que la que dominaba en México los que se sentían los dueños de México”, opinó el jefe del Ejecutivo federal.

Ayer, los ministros de la Suprema Corte invalidaron la segunda parte de la reforma electoral de López Obrador, conocido como “plan B”, pues aseguraron que en la aprobación de estas reformas existieron violaciones al procedimiento legislativo.

La segunda parte del “plan B” electoral contiene cambios a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), reduce los salarios de los consejeros, elimina fideicomisos y pone nuevas reglas para los partidos políticos.

El proyecto fue presentado por el el ministro Javier Laynez Potisek, quien señaló que una de las violaciones que se presentaron en la aprobación de estas reformas fue que los diputados no tuvieron un “plazo razonable” para discutir estos cambios a leyes secundarias.

“Esa minoría rapaz está encumbrando al Poder Judicial convirtiéndolo es un supremo poder conservador, ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de ‘cuello blanco’ que tanto daño le han hecho al país, los que se han dedicado a saquear a México”, consideró.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de reforma al Poder Judicial a través de un decreto, el mandatario federal lo rechazó pues sus opositores políticos tendrían herramientas para llamarlo dictador.

En ese sentido, AMLO reiteró la necesidad de que los ministros de la Corte sean elegidos por voto directo e insistió que en septiembre de 2024, con un nuevo Congreso y si Morena y sus aliados políticos cuentan mayoría calificada, enviará la iniciativa de reforma.

“Si yo emito un decreto, hago lo que no llevo a la práctica de desaparecer Suprema Corte y de renovarla con otros ministros, despidiendo a los que estaban pagándoles muy bien por su retiro, imagínense pondrían el grito en el cielo porque así son de hipócritas los conservadores, su verdadera doctrina es la hipocresía. Dirían que se trata de una dictadura; ‘ya ven, teníamos razón una dictadura’, no, no, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país”, sostuvo.

