La solución a cualquier problema está dentro de la empresa: hallar agujas en la oscuridad

“Para crear un hábito debes pensar en lo que vas a conseguir y no en lo que vas a dejar”. Falconeris Caneda

En el mundo de las empresas familiares es importante comprender que las soluciones a cualquier problema o crisis se pueden encontrar al interior de la compañía. Pienso ahora en la historia de una anciana que pierde una aguja en su casa, pero la busca afuera, en la calle. ¿La razón? Porque en su casa han cortado la luz. Los vecinos le reclaman: “Entonces tome usted una lámpara e ilumine la casa para hallar la aguja”. Pero ella hacía esto para darles una lección a sus jóvenes vecinos: “¿Por qué siempre buscamos las soluciones afuera, o por qué siempre buscamos culpables afuera, cuando para encontrar las respuestas muchas veces tenemos que prestar atención dentro de nuestra propia casa?”, decía ella. En el ámbito empresarial, especialmente cuando hay crisis, es importante tener bien localizadas esas agujas y, si faltara alguna, saber cómo hallarlas. Un líder puede implementar, desde el día uno, hábitos para aprender a encontrar agujas, y hoy me gustaría hablar de los que considero fundamentales.

Liquidez contra las sequías

Una forma fundamental de amortiguar una crisis es mantener control sobre la liquidez de la empresa. Este no sólo es un indicador de salud financiera, significa además la oportunidad y seguridad para solucionar imprevistos para los cuales es imposible planear. Es necesario poseer políticas de crédito claras para asegurar que los clientes paguen en tiempo y forma. También las cuentas por cobrar deben ser gestionadas eficientemente para evitar tambaleos financieros.

Reparar las goteras financieras

Otro hábito que se relaciona con el anterior es el de controlar los gastos de manera correcta. Esto implica, por ejemplo, revisar periódicamente todos los egresos de la empresa e identificar áreas donde se puedan reducir costos y gastos sin que por eso la calidad del producto disminuya. Agregado a lo anterior, es muy útil implementar un presupuesto y respetarlo con firmeza. Tengamos claro que la cultura del ahorro no sólo implica evitar o reducir gastos, se puede enfocar también en optimizar procesos y no hacer lo que no aporta valor para los clientes o empresa.

No hay plan que dure cien años ni empresa que lo aguante

Es deber de un líder reexaminar periódicamente la estrategia de la empresa, de tal forma que se mantenga una vigencia y competitividad que permita figurar en el mercado. Un empresario familiar sabe que el entorno está en constante cambio y que las necesidades varían, por eso los análisis de mercado pueden ser de gran ayuda, o bien, redefinir los objetivos empresariales. Una revisión valiosa es la de los planes de inversión; ya sea en pequeñas o grandes empresas, las inversiones deben estar en congruencia con la visión a mediano y largo plazo del negocio. Para lo anterior, se pueden realizar evaluaciones de rendimiento para evitar inversiones o proyectos que arriesguen la estabilidad de la empresa. Para tomar decisiones asertivas, hay que tener presente que; una fortaleza para una empresa familiar es lo que hacen bien, mientras que una oportunidad es algo nuevo que pueden aprovechar.

“Comprometerse con algunos hábitos con seguridad aumentará la probabilidad de vencer los desafíos y prosperar, incluso, en medio de ellos”.

No se habla suficiente de comunicación

Este podría ser el pilar de todos los anteriores: la comunicación. Ya en otras ocasiones he hablado de la importancia del diálogo claro y respetuoso, pero a eso sumémosle el contacto abierto y frecuente con socios comerciales, como los bancos y acreedores. Si la compañía atraviesa un momento difícil, es menester informar a aquéllos sobre la situación de manera oportuna, esto para planear planes de pago o nuevos esquemas de financiamiento que favorezcan a ambas partes. Una gran comunicación genera un activo invaluable: una gran confianza, pero hay que tener en cuenta que esta se cultiva antes de enfrentar problemas, no durante y no después.

Por supuesto, crear esta disciplina de buenos hábitos para una empresa familiar no es cosa sencilla, pero tiene su inevitable recompensa. Comprometerse con estos y otros hábitos aumentará la probabilidad de vencer los desafíos y prosperar, incluso, en medio de ellos. Apoyémonos en estos hábitos para encender luces, iluminarlo todo y encontrar esas agujas, esos insights que nos ayuden a tejer una red fuerte y duradera que sostenga, guíe y eleve a la empresa y a la familia. Renovar el liderazgo en la empresa familiar es clave para asegurar su longevidad y adaptabilidad en un mundo cambiante.

