La tecnología debe volverse más humana y sensible al trabajo de la gente: Bill Burnett

Para Bill Burnett, el padre del Design Thinking, las tecnologías se deben volver más humanas y sensibles a la manera en que la gente trabaja. “Más que el diseño de la tecnología, ahora debemos saber cómo funcionan las computadoras y es algo difícil”, dice el diseñador de la computadora portátil Apple Power Books. En entrevista con Forbes México, pasa revista a cómo empresas alrededor del mundo adoptan su metodología para agilizar sus procesos de innovación.

Con una serie de asesorías para firmas tecnológicas como Snapchat, el coautor del libro Designing Your Life, Burnett es un hombre que siempre ha respirado tecnología y hablar de Inteligencia Artificial o Machine Learning, no le quita el sueño, lo toma con calma. El también director del Programa de Diseño de Stanford platica sobre cuál es su percepción en el modelo actual de adopción tecnológica en las empresas, así como las aportaciones que tienen estas al sumarse a novedosas metodologías como Design Thinking.

“Tenemos un chiste en Standford, decimos que la Inteligencia Artificial es la tecnología del futuro, que siempre lo ha sido y siempre lo será, decimos que está por llegar, pero nunca llega. Por ello creo que pasará mucho tiempo, tal vez varias décadas, antes de que tengamos un propósito general para la Inteligencia Artificial”, detalla.

Dentro del desarrollo de la metodología Design Thinking, Burnett señala que desde los años 60, de la mano de la Universidad de Stanford, han trabajado en el desarrollo de esta herramienta que básicamente combina un enfoque de ingeniería con un enfoque centrado en el ser humano. Emplea ingeniería de la psicología y un poco de antropología para saber cómo estudiar a las personas y saber qué es lo que necesitan los seres humanos.

“El proceso del Design Thinking empieza con empatizar, es decir, con una comprensión profunda de las personas y de los sistemas que se van a diseñar. Y eso te hace único, por ejemplo, puedes utilizar la gestión de master data, si quieres construir un puente y decirme qué tan lejos llegará, con esto puedo darte una gran solución. Yo estuve en Apple por siete años, pero antes del iPhone estuve trabajando en sus primeras laptops, lo que tratamos con el diseño es que no sabíamos cómo sería el futuro sólo construimos muchos prototipos”, dice.

Por ello, las bases del Design Thinking empiezan con entender lo que las personas realmente necesitan, y construye prototipos para descubrir cuáles son esas necesidades. Eso justo es lo que hace diferente a la ingeniería de negocios, y a la vez se complementa, se puede hacer ingeniería en negocios, pero el diseño puede ser una herramienta más avanzada.

¿Cómo el Design Thinking ayuda a las compañías a innovar en sus métodos?

La compañía más grande que conocemos que realiza Design Thinking es IBM. Ellos lo han adoptado y han capacitado a 90,000 empleados, y esto les ayuda porque han comenzado a redefinir los problemas buscando más valor y más beneficios en cosas que son nuevas para el mundo. Esto ayuda a las personas a descubrir cómo funcionan las cosas y esto es posible gracias al proceso de empatía para entender a la gente y luego para construir rápidamente nuevas ideas hasta que se encuentra una verdaderamente innovadora.

La firma consultora McKinsey, menciona que las compañías que utilizan Design Thinking son dos veces más rentables que las compañías que no lo utilizan. Esta empresa estudió a 300 empresas y la conclusión fue que las que utilizan un proceso de innovación van más rápido que las demás y obtienen más dinero.

Bajo tu visión, ¿cuáles son los retos que las compañías enfrentan cuando integran tecnología?

Es muy difícil, porque la mayoría de las tecnologías requieren que las personas aprendan nuevas habilidades y es muy difícil tener que capacitar a los empleados, pero esto es importante porque sólo tienes dos opciones en el negocio por ser bastante competitivo, así que, o haces la innovación y obtienes las recompensas, o compites contra la innovación y te quedas atrás. Así que no tienes oportunidad de hacer nada, tienes que mantener a la tecnología apropiada para tu negocio, además de aprenderla e implementarla. No obstante, el reto es más un desafío humano, porque la gente no quiere cambiar y les resulta difícil aprender nuevas cosas.

¿Cómo ves hoy el trabajo de las empresas de tecnología, y cómo éstas pueden mejorar en cuestiones de seguridad?

La ciberseguridad se convertirá en algo aún más importante porque hemos comenzado a trabajar cada vez con más datos y tenemos que tener cuidado con la información privada, de esta forma considero que las compañías deben volverse más sofisticadas en la forma que implementan sus estrategias de ciberseguridad. También, mientras las tecnologías mejoren, podemos instalar dentro de ellas aplicaciones de seguridad como la encriptación y otras tecnologías como las que utiliza Apple, ya que esta compañía nunca ha sido hackeada.

¿Cuáles son las oportunidades que ves en la integración de nuevos métodos de Design Thinking y el uso de la tecnología?

Algunas personas están preocupadas porque creen que los robots tomarán nuestros trabajos, pero yo no estoy asustado por eso, creo que será una fantástica tecnología en los próximos diez años. Estas nuevas tecnologías nos ayudarán a aumentar el impacto del cuidado de la salud para las personas, y a tener mayor acceso a la tecnología en lugares donde todavía no existe. Asimismo, las tecnologías se deben volver más humanas y sensibles a la manera en que la gente trabaja, Más que el diseño de la tecnología, ahora debemos saber cómo funcionan las computadoras y es algo difícil, por ello sólo pocas personas lo hacen.

Pensando el futuro, tendremos que ser capaces de lograr que las computadoras hagan cosas que nosotros queremos como que tengan voz, interactúen y que tengan una mayor comprensión de lo que los humanos piensan. Soy positivo al pensar que las tecnologías trabajan con diseñadores inteligentes pensando en para qué quieren utilizar las personas estas tecnologías.