La transformación de Grupo Modelo

“El agua lo es todo”. Tal es la frase que sintetiza la sed que siente Grupo Modelo por transformarse, de acuerdo con un plan de sostenibilidad que va más allá de una estrategia de responsabilidad social y ambiental, sino que burbujea en su ADN cervecero.

“El ingrediente principal de la cerveza es el agua, y nosotros tenemos un cuidado extremo en consumo y calidad; vamos por esos dos pilares. En los últimos años redujimos en 25% el consumo de agua para la producción de cerveza”, dice, en entrevista con Forbes México, Cassiano de Stefano, presidente de Grupo Modelo.

El ejecutivo brasileño habla de las diversas acciones en favor del agua, donde el consumo racional del líquido se ha vuelto el estandarte de su enfoque de sustentabilidad para el presente y, sobre todo, para el futuro.

“El mundo no va a parar; la gente tiene la consciencia de que debemos ser más sostenibles. Entonces, tenemos que invertir todo lo posible en tecnología y procesos para consumir menos. Y eso es lo que estamos logrando.

Uno de los ejemplos tangibles, abunda De Stefano, es su cervecera ubicada en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en Zacatecas, la más grande productora en todo el mundo, donde el consumo de agua para la elaboración de un litro de cerveza se redujo sustancialmente, hasta convertirse en uno de los grandes referentes de ahorro mundial.

Cassiano de Stefano, presidente de Grupo Modelo. 13 de julio 2022. Foto: © Andrea Gama

En dicha planta, se ha logrado un nivel de eficiencia de 2.1 litros de agua por litro de cerveza envasada. El promedio mundial para la elaboración de 1,000 mililitritos de cerveza está entre 2.5 y 5 litros de agua, de acuerdo con organismos de vigilancia internacional.

“En Zacatecas se da la mejor operación que tenemos, con 2.1 litros de agua por litro de cerveza producida. Es el promedio. Y Zacatecas es la cervecera más grande InBev […] Es una combinación buena entre escala y eficiencia, calidad y agua. Toda el agua que regresamos al medio ambiente tiene una calidad superior al agua captada en cualquier acuífero de cualquiera de nuestras cervecerías”, sostiene Cassiano de Stefano.

Pero la historia de Grupo Modelo no sólo toma en cuenta su insumo principal, sino una dosis tecnológica para innovar y crecer en el mercado. Éste es el periplo de la cervecera que presume tener en su portafolios a la máxima reina de las cervezas.

AGUAS FIRMES

Dentro de las múltiples estampas que ofrece México, hay una cada día más cotidiana: mujeres y hombres, niños y ancianos haciendo grandes filas, con cubetas y diversos tipos de envases esperando obtener un poco de agua para sus necesidades esenciales.

La espera, en el mejor de los casos, puede ser de horas; en otros, más extremos, de días y semanas. Los mexicanos viven una de las peores épocas de sequía.

La escasez causada por la falta de lluvias en diversos estados del norte, centro e, incluso, del sur de México, forma parte de las primeras consecuencias del cambio climático.

Nuevo León, el estado donde el problema es más visible, vive una de las peores crisis hídricas de los últimos años, y padece, desde hace algunos meses, el agotamiento de sus reservas de agua, a tal grado que no posee, hasta el momento, ninguna presa capaz de abastecer a su capital, Monterrey, y su zona conurbada.

Sin embargo, aunque son menos mediáticas, entidades como Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Aguascalientes, la península de Yucatán y el Valle de México también enfrentan la sequía extrema.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alrededor de 764 municipios del país afrontan problemas por algún tipo de estiaje.

Los gobiernos locales tienen que racionar el poco líquido del que disponen para consumo humano

Ahora, la mirada de las autoridades se enfoca en los grandes consumidores de agua en la industria y, en un grito de auxilio, han pedido a los empresarios refresqueros y cerveceros que aporten parte del agua que consumen.

En el caso de Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que dichas industrias frenaran sus producciones para destinar a la comunidad toda el agua que explotan, a cambio de apoyos, incluso fiscales, para contener la crisis.

Ante este panorama (que ya puso a la industria cervecera en el ojo de la opinión pública), Grupo Modelo, con 10 plantas en todo México, y específicamente en zonas donde hay emergencia por sequía, responde: El agua lo es todo.

Adicionalmente, en este estado del país, donde hay estiaje severo, la compañía implementa el programa “Aguas Firmes”, que busca recargar los mantos acuíferos con soluciones naturales y garantizar la disponibilidad de agua para la comunidad aledaña a la planta.

Este plan también tiene eco en la cervecería de Apan, en Hidalgo, donde Grupo Modelo tiene como meta recargar 2 millones de metros cúbicos de agua en los acuíferos de ambos estados.

Empero, las acciones van más allá. A fin de tener un enfoque integral, la compañía ha implementado una serie de mejoras en su gestión del agua para reutilizar una gran cantidad de agua en sus procesos de producción, como en lavadoras de botellas y pasteurizadores de envasado.

Hasta ahora, dichas prácticas le han permitido a la cervecera reutilizar hasta 2,400 millones de litros de agua.

El uso de agua en la agricultura, y que forma parte de la cadena de valor de Grupo Modelo, también ha recibido incentivos para su tecnificación y, con el uso de big data, ha podido hacerse un uso más racional del agua, utilizando lo estrictamente necesario para los cultivos, de manera que no se ponga en riesgo la producción y se aproveche el líquido al máximo.

“Hay que ser responsables con el consumo de agua; tiene que ser sostenible y tiene que ser, gradualmente, más reducido, más eficiente. El agua que regresas debe ser de calidad y, si estamos en alguna región y hay alguna preocupación, tenemos que ser responsables por abastecer estas comunidades”, afirma el directivo, quien ve en el horizonte los caminos rumbo a nuevos oasis de oportunidad.

PANDEMIA: TRASFORMAR EL MIEDO EN ACTITUD

Aunque parece que los efectos más adversos de la emergencia sanitaria de Covid-19 han pasado, la estela de incertidumbre y problemas como el de las economías débiles, el estancamiento de las cadenas de suministro al que ahora se le suma una alta inflación y desabasto de materias primas, para algunas empresas ha significado un área de oportunidad para crecer.

Desde hace poco más de cuatro años, Grupo Modelo piensa más en el futuro y su capacidad de expandir sus verticales de negocio para llegar a nuevos mercados.

Aunque la pandemia hizo pausar algunos de sus planes, dio paso a la creatividad y, con ello, a una serie de proyectos acordes con la importancia que hoy tiene el mercado mexicano para InBev, matriz de la compañía.

El espíritu de innovación se percibe en los pasillos de la cervecería. Cassiano de Stefano luce relajado y sin corbata: los negocios son ahora un terreno tranquilo, donde se privilegia la imaginación, antes que la rigidez de los viejos tiempos.

Quizá esto sea perceptible con la ampliación del portafolios que hoy ofrece Grupo Modelo. A la Corona Extra, León, Pacífico y Modelo Especial se suman Corona Agua Rifada o versiones micheladas de Victoria.

A la tranquilidad de conversación que implanta De Stefano sólo la interrumpe un marcado acento hacia los objetivos de la compañía que hoy conduce. Grupo Modelo debe ser visto ahora como un ejemplo de implementación tecnológica de vanguardia, señala.

México es un regalo, se apresura a decir el directivo, quien ya enfrentó unos de sus principales retos: la emergencia sanitaria y un mercado poco desarrollado.

Foto: © Lucy Nicholson / Reuters

Las oportunidades de expansión e innovación son incomparables. Tan es así que, hoy, la cervecera busca que su referencia no sea únicamente como productora, sino como una plataforma multiservicios.

Gracias a la implementación de diversos procesos tecnológicos y el despegue de su plataforma de comercio electrónico, a lo que se le suma el fortalecimiento de sus marcas (Corona Extra tiene presencia en 180 países), han hecho de México el segundo mercado más importante para la belga InBev, superando a Brasil y China.

“La transformación debe darse mientras estés ganando, porque ahí es donde logras crear un ciclo positivo, donde creas un ciclo virtuoso de cosas buenas y una inercia de crecimiento […] La pandemia nos ayudó porque nos puso a pensar en cómo transformar las cosas, desde el objetivo de controlar costos al frenarse la producción, pero salir de esto más fuertes”, afirma.

Transformar el miedo en creatividad es una de las premisas de De Stefano para describir la transformación por la que atraviesa Grupo Modelo. Una de estas innovaciones tiene que ver con su plataforma de ventas digital y que hoy representa el mayor porcentaje de sus ingresos de su canal tradicional: Bees.

De ser un plan a cinco años, esta plataforma de ventas tuvo un desarrollo acelerado durante la pandemia, a fin de combatir las restricciones físicas que la emergencia sanitaria impuso.

Aunque la presencia física de la compañía no salió del canal de tradicional, su trabajo pudo orientarse a desarrollar el negocio y facilitar el aprendizaje de sus vendedores con base en el comportamiento de sus clientes.

Y, si bien las dudas se hicieron presentes, la digitalización de las tienditas ha hecho que, actualmente, el 90% de las transacciones de canal tradicional de Grupo Modelo provengan de Bees, con alrededor de 200,000 clientes registrados en su plataforma, quienes a diario visitan su app unas 89,000 veces, en promedio.

“Yo tenía dudas porque fuimos a los changarros, a las tienditas y hay gente grande ahí que tú crees que no se va a adaptar, pero el 90% hoy de nuestras transacciones en el canal tradicional, los changarritos, las tienditas, son digitales, prácticamente todo”, dice.

“¿Quién no hace pedidos de manera digital? Hay quien no, pero hoy es una excepción, porque se resisten o porque, por algún motivo, no lo lograron, hubo algo; pero hoy, el 90% de la facturación de nuestro canal tradicional que, en teoría sería el más duro para digitalizar, ya es digital”, señala De Stefano.

A Bees, se le suma Bees Pay, una plataforma crediticia que permite a los tenderos ampliar su canal de ventas a través de la recepción de pagos como la recarga de tiempo aire para diversas telefónicas móviles. Pero la visión va más allá.

El objetivo es ampliar este canal a fin de que, en el futuro, el cobro de otros servicios, como el agua o el gas, incluso la recepción de remesas, sea posible en cualquier changarrito.

MÁS AMAZON Y MERCADO LIBRE

La competencia de Grupo Modelo ya no proviene mayoritariamente de los otros productores de cerveza o refrescos, sino de las plataformas como Amazon o Mercado Libre, que ofrecen multiservicios a los consumidores, reconoce Cassiano de Stefano.

Y es que el desarrollo de su plataforma Bees y Bees Pay ha abierto las puertas a que clientes y consumidores tengan mayor acceso a sus productos y que acciones como pagar el recibo de la luz o recargar con tiempo aire su móvil sea tan cómodo como ir a la tienda de la esquina.

La necesidad de tener bien digitalizado al consumidor de cerveza es el próximo paso de Grupo Modelo, por lo que ya prepara la ampliación de Modelorama Now, servicio de reparto de cerveza fría en 45 minutos, aprovechando sus canales de última milla, Modelorama.

De acuerdo con Grupo Modelo, hoy en día, Modelorama Now es la principal plataforma de reparto de cerveza a domicilio del país, superando a competidores como Rappi, Cornershop y Uber Eats. “Y todavía ni empezados con este juguete”, se jacta De Stefano frente a las preguntas que le hace Forbes México.

Foto: Grupo Modelo

Esta red de servicios se vio fortalecida con inversiones durante la pandemia, a tal grado que hoy cuentan con 10,000 sucursales alrededor del país y serán un importante punto para el desarrollo de la plataforma de reparto en línea. Modelorama tiene presencia en un 30% de la población urbana del país: sin embargo, para 2023, la meta es que se expanda a poco menos de la mitad del territorio, con un 47%.

“La idea es aprender con quien hace cosas buenas, si hay alguna [idea buena] en Oxxo, queremos aprender; si hay algo bueno en Amazon, queremos aprender; si hay algo bueno en Mercado Libre, queremos aprender”. “Ahora estamos cosechando las cosas que sembramos. No paramos de invertir en Modelorama durante la pandemia; seguimos ampliando, seguimos haciendo expansión y de Modelorama partirá el reparto de Modelorama Now. O sea, ya tenemos el footprint; ya tenemos la cadena y Modelorama ya es la más grande estructura de reparto de cerveza a domicilio”, dice Cassiano de Stefano, presidente de Grupo Modelo, quien no olvida atender los temas relacionados con el abasto de agua, pero que tampoco pierde la sed por hacer negocios sostenibles.