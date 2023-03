La variedad de opciones de pago en el ecommerce favorece a todos, dicen expertos

La diversidad de métodos de pago cobra cada vez mayor relevancia en el ecommerce por las múltiples ventajas que ofrece tanto a compradores, como a los emprendedores.

De acuerdo con datos de la plataforma de comercio electrónico Tiendanube, aunque en México predomina el uso de tarjetas de crédito como instrumento de pago en las compras a distancia, esta herramienta solo se usa en 27% de los casos, mientras que hay otras opciones que cada vez toman más terreno.

Después de las tarjetas de crédito, en los últimos seis meses, las de débito han sido el instrumento de pago más usado por la población de México en las compras a distancia, en 15% de los casos.

En el caso de las transferencias, éstas ya ocupan el 12% de los pagos realizados, mientras que la app Wallet le sigue con un 9%.

Asimismo, otras opciones para liquidar las compras están cobrando auge, como es el caso de Mercado Pago, Paypal, pagos personalizados y aplicaciones como Kueski Pay y Aplazo. De acuerdo con Tiendanube, las entidades donde más se usan estos métodos son Ciudad de México, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Tamaulipas y Querétaro.

Desde Tiendanube hemos visto que el hecho de que las plataformas de ecommerce ofrezcan una variedad de métodos de pago a los emprendedores, es un gran acierto, contrario a lo que se piensa, dijo la tienda.

A la vez, añadió que la digitalización de pagos ha permitido que pequeños y medianos negocios se adapten a nuevos hábitos de compra y puedan así elevar sus ventas.

“Se ha demostrado que cada vez son más los comercios que pierden el miedo y se atreven a dar el salto a nuevas formas de pago para así llevar su negocio al siguiente nivel”, comentó Hendrick Aponte, Head of Platform de Tiendanube México.



Con métodos de pago disponibles como TDC, transferencia, débito, Wallet, efectivo, pago en ventanilla, BNPL (Buy now, pay later) y la posibilidad de personalizar los pagos, tanto emprendedores como compradores obtienen beneficios que abarcan desde transacciones seguras, hasta ahorro de tiempo, añadió Tiendanube.

Otras ventajas sobresalientes que ofrece la variedad de métodos de pago a negocios y clientes son el ahorro de costos en las transacciones, la satisfacción de los clientes por disponer de opciones de pago, las transacciones seguras, la inclusión financiera y el control por parte del negocio, así como transparencia ante el cliente.

