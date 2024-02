La verdadera historia detrás de la exitosa serie de Netflix ‘¿Puedo contarte un secreto?’

Las escalofriantes historias de tres mujeres que fueron acosadas por el ciberdelincuente inglés Matthew Hardy han sido reconstruidas en la nueva serie de Netflix ¿Puedo contarte un secreto?, que se estrenó el 21 de febrero y se convirtió en el cuarto programa en inglés más visto en Estados Unidos por la plataforma de streaming dentro de los cinco días posteriores a su lanzamiento.

¿Puedo contarte un secreto? acumuló 6.5 millones de visitas en la semana del 18 al 25 de febrero, lo que lo convierte en el cuarto programa más popular de la semana detrás de Avatar The Last Airbender (21.2 millones), One Day (7.5 millones) y la sexta temporada de Love is Blind (7.5 millones).

La docuserie de dos partes pone a las víctimas de la vida real Jade Hallam, Abby Furness y Lia Marie Hambly en el centro de atención para contar sus experiencias de acoso y abuso en línea por parte de Hardy, quien fue declarado culpable en 2022 y sentenciado a ocho años de cárcel en Estados Unidos por acosar a decenas de mujeres.

Matthew Hardy pasó más de una década acosando a mujeres en línea, acosando a sus amigos y familiares, difundiendo mentiras sobre sus vidas personales e incluso haciéndose pasar por sus víctimas en línea mientras mantenía conversaciones sexualmente explícitas, un patrón que las autoridades creen que perpetró con “cientos” de mujeres, según un Informe 2022 de The Guardian.

Matthew Hardy fue arrestado por su comportamiento 10 veces durante los 11 años antes de que finalmente fuera sentenciado a prisión, de acuerdo con The Guardian, e incluso fue condenado por delitos como acoso y piratería informática en los casos de víctimas individuales, pero cada pequeña condena vino con órdenes de restricción, sentencias suspendidas, multas y servicio comunitario, lo que le permite continuar con su patrón de abuso en línea.

La situación cambió para Matthew Hardy cuando una víctima, Hambly, compartió más de 700 páginas de pruebas de su propio abuso con un agente de policía de Cheshire, quien pudo compilarlas con las de otras 61 víctimas y Matthew Hardy se declaró culpable de cinco cargos de acoso que implicaban miedo a actos de violencia.

¿Puedo contarte un secreto? La pregunta refiere a cómo Matthew Hardy abría una conversación en línea con todas sus víctimas de acoso, informó The Guardian.

La serie de Netflix se basa en un podcast del mismo nombre de Sirin Kale de The Guardian y se centra en tres de los objetivos más victimizados de Matthew Hardy.

Zoe Jade Hallam, ahora modelo y mecánica, fue acosada por Hardy y sus amigos y familiares, que también se convirtieron en víctimas de abuso. Hardy se hizo pasar en línea por el padre del novio de Hallam, un médico, y tuvo conversaciones explícitas con adolescentes usando cuentas falsas de redes sociales a nombre del padre de su novio.

“Fue realmente perjudicial para su reputación profesional”, dijo Hallam. A Abby Furness, bailarina e influencer, se difundieron rumores sobre su vida sexual y Matthew Hardy se hizo pasar por ella en línea, quien intentó iniciar una conversación sexual con su colega. Le envió fotos íntimas de ella a su jefe y le dijo a su entonces novio que lo había estado engañando, lo que llevó a su ruptura. Ella comentó que desarrolló ansiedad y depresión mientras seguía perdiendo amigos y relaciones en medio del acoso.

Lia Marie Hambly, también influencer y propietaria de un negocio, fue acosada tanto en línea como por teléfono. Matthew Hardy hizo cientos de llamadas a su familia y amigos, y le dijo que hablar con la policía “no tenía sentido”.

En última instancia, fue la queja de Hambly sobre el manejo del caso por parte de la policía de Kent lo que la llevó al escritorio del agente Kevin Anderson, quien llevó a Matthew Hardy hasta la condena.

La sentencia de ocho años de Hardy es más de cinco veces más larga que el promedio. Según The Guardian, los condenados por acoso en el Reino Unido cumplen una media de 17 meses de cárcel por el delito.

En internet de 20 a 40% de usuarios en todo el mundo han experimentado al menos un comportamiento de acoso cibernético, según un estudio de 2022 realizado por investigadores de la Universidad de Turín. De ellos, el 61% fueron acosados ​​por alguien que no conocían o apenas conocían. El resto tenía una “relación íntima con los ciberacosadores”.

