Laboratorio mexicano busca liderar mercado de medicamentos de colesterol

Laboratorio Silanes obtuvo recientemente lanzó al mercado un medicamento para tartar el colesterol elevado en los mexicanos con la finalidad de que los pacientes con diabetes e hipertensión estén mejor controlados.

“Decidimos lanzar este medicamento, cuyo registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ​(Cofepris) obtuvimos antes de la pandemia; y la primer razón para lanzarlo tiene que ver con el hecho de que México enfrenta un gran reto y una gran problemática puesto que nuestros índices de obesidad y diabetes son los más altos en el mundo, incluyendo los niveles altos de colesterol”, dijo en entrevista Rafael Quintanilla, director de farma y biológicos de Laboratorios Silanes.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT) el 19.5% de la población mexicana mayor de 20 años tiene colesterol elevado, padecimiento que tuvo un aumento del 6.5% con respecto al 2012. Mientras que el Instituto Nacional de Cardiología indica que cuatro de cada 10 adultos mexicanos, tiene colesterol alto.

“Vemos que hay muchos pacientes con niveles muy altos y que no están en los niveles de colesterol que llevan a estar previniendo un infarto al miocardio así que observamos que es muy importante hoy más que nunca que los pacientes con diabetes e hipertensión con niveles altos en colesterol estén muy bien controlados”, agregó el directivo.

Dicha combinación terapéutica, que une dos principios activos en una sola tableta (Rosuvastatina y Ezetimiba), será un jugador clave en el mercado de las estatinas –grupo de fármacos de primera elección que disminuyen el colesterol y triglicéridos-, el cual está valuado en más de mi 1,700 millones de pesos, su meta es liderarlo con dicha innovación terapéutica.

“Una combinación como esta que única en el mercado mexicano en donde se unen dos fármacos en una sola tableta para darte 20% más de eficacia y te permite una dosis baja con una potencia que puede reducir hasta en un 63% los niveles de colesterol malo para estar en los niveles de colesterol recomendados para que puedas reducir el número de infartos”, apuntó.

¿Por qué México es líder en obesidad y sobrepeso?

“Esto tiene muchas aristas, creo que todos los actores en el modelo de salud del país no hemos estado colaborando y poniendo de cerca al paciente. La industria también se ha centralizado solamente en el desarrollo de medicamentos y tratamientos pero no ha visto más allá de cómo puede contribuir a darle otras plataformas al médico, no desde la perspectiva del tratamiento sino del estilo de vida y sin duda, las instituciones de salud que tratan de liderar esto creo que no hemos trabajado en conjunto y podemos hacerlo mejor si ponemos en el centro al paciente”, apuntó

Laboratorios Silanes, una empresa mexicana con más de 70 años en el mercado, se ha dedicado a desarollar tratamientos relacionados con la diabetes, analgesia y hace un año lanzaron una unidad de negocios en el área de sistema nervioso central.

También produce y desarrolla antivenenos, es la única organización mexicana que tiene dos medicamentos aprobados por la FDA para tratar los piquetes de escorpión y mordedura de serpiente de cascabel en Estados Unidos.

“Este año estamos enfrentándolo de una manera distinta siendo sensibles a todos estos cambios que la pandemia nos ha traído, con mucha acción, flexibilidad y comprometidos con la salud bien hecha en México. Hemos estado creciendo a doble digito en los primeros ochos meses del año en ventas, además de trabajar en el desarrollo de nuevos medicamentos y con 18 productos que únicamente necesitan el registro de Cofepris”, indicó Silanes.

Farmaco nacional podría ayudar a población con covid-19

Laboratorios Silanes también anunció recientemente que realizará estudios clínicos para comprobar la eficacia y seguridad de su molécula Glicinato de Metformina, que por sus características y mecanismos de acción distinto a otras biguanidas (grupo de medicamentos antidiabéticos orales), ayudaría a reducir la carga viral del SARS-CoV-2 en pacientes con el virus en fase moderada y grave.

Cabe mencionar que el Glicinato de Metformina ha probado su seguridad y eficacia en pacientes con diabetes tipo 2; pero para demostrar que también es eficaz para Covid-19, Silanes diseñó el protocolo, junto con diferentes hospitales, para llevar a cabo un estudio clínico en dos etapas, el cual, ya cuenta con la autorización de la Cofepris.

Durante julio dará inicio la primera fase de investigación con un grupo de pacientes, el tamaño de la muestra se ajustará a finales de agosto próximo, con base en un primer corte de resultados.

“Confiamos en que los resultados serán positivos con los primeros pacientes. De confirmar lo anterior, solicitaremos el registro sanitario condicionado en septiembre, y a su vez, la segunda etapa del estudio clínico se ampliará con pacientes adicionales, con la intención de concluirlo en noviembre. El objetivo es poner a disposición de la comunidad médica y los pacientes afectados por el virus, un tratamiento efectivo en el menor tiempo posible”.

