Lamento que EU no tome en serio petición sobre recursos a MCCI: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio su petición de que deje de financiar a organizaciones “opositoras” en el país, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En su conferencia de prensa “mañanera” desde Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró que este financiamiento, que se hace desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y la embajada en el país, es ilegal ya que se vulnera la soberanía del país.

En ese sentido, informó que hasta el momento, la administración de Joe Biden aún no ha dado respuesta a la nota diplomática que envió su gobierno sobre la aportación de recursos a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, encabezada por Claudio X. González.

“Es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición, por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa, de que ya no estén financiando a grupos políticos de México y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político del mundo”, lanzó el jefe del Ejecutivo.

Desde hace unas semanas, López Obrador ha criticado al gobierno de Estados Unidos a través de diversas agencias de su país, financien a grupos políticos mexicanos “opositores” que buscan desestabilizar a su proyecto.

El jefe del Ejecutivo señaló que estas practicas son golpistas, por lo que urgió a ese país a detener la aportación de recursos.

