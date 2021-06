Lanza AMLO manzanas envenenadas al PRI para tentarlos: Zambrano

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, afirmó que la alianza legislativa con el PRI y el PAN está firme, luego que el presidente López Obrador consideró que su partido, Morena, podría negociar con la bancada tricolor la mayoría calificada en ciertas reformas constitucionales.

En entrevista con Forbes México, Zambrano aseguró que el mandatario federal busca tentar a los diputados priistas para deshacer la coalición; sin embargo, sostuvo que el compromiso de los partidos de la alianza Va por México es segura y determinada a impedir cambios constitucionales que puedan afectar al país.

“Son manzanas envenenadas que está lanzando, que está poniendo en la canasta el presidente para ver si se cae en la tentación algunos diputados o diputadas del PRI, que se le salgan del huacal a Alejandro Moreno y entonces pueda con ellos -poco a poquito- ir construyendo esa pretendida mayoría calificada para reformas constitucionales”, señaló el perredista.

Zambrano afirmó que la coalición tiene el compromiso de actuar en bloque en la Cámara de Diputados y sólo dialogar con el partido gobernante aquellas propuestas que signifiquen estabilidad y crecimiento para México.

“Dijimos y lo refrendamos cuando dijimos que íbamos a caminar en la conformación de la coalición legislativa los tres, que íbamos a dialogar sobre la base de construir acuerdos que le sirvan al país, sin descartar reformas constitucionales para lo que requerirá de nosotros, pero nadie por su propia cuenta, vamos a actuar en bloque los tres”, aseveró.

Por su lado, Héctor Larios, secretario general del PAN, consideró que la apertura al diálogo que ofreció el líder del PRI a López Obrador no significa un sometimiento a Morena en el legislativo.

“De ninguna manera la respuesta del PRI significa un sometimiento a Morena. No podríamos prejuzgar sobre este tema, donde vamos a juzgar es con los hechos específicos”, comentó Larios a Forbes México.

“Lo ha dicho a la luz del día y con propósitos muy específicos a nosotros nos parece que no es que no pueda mover la Constitución se trata de no darle al presidente herramientas que deterioran la institucionalidad de este país”, agregó.

Cuestionado sobre si el PAN estaría dispuesto a negociar reformas con el presidente López Obrador, el panista no descartó esta posibilidad siempre y cuando no impliquen ir contra las instituciones del país como el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otros órganos autónomos.

“Desde luego que hay reformas constitucionales que podríamos apoyar, avalar , incluso, encabezar; el problema es cuando hablamos de reformas constitucionales que le interesan al presidente, (como) es la destrucción de instituciones, que nos han costado mucho, como el INE, el Instituto de Competencia, y varias otros que nos dan garantía que en este país las decisiones técnicas las toman técnicos, y las políticas, políticos”, señaló.

Tras las elecciones del pasado domingo 6 de junio, Morena junto al Partido Verde y el PT sólo alcanzarían en bloque hasta 292 legisladores con lo cual no podrían construir mayoría calificada en caso de que todos los diputados asistan a la sesión; para ello es necesario 334 .

Al tener una mayoría absoluta, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se buscaría negociar con el PRI la construcción de una mayoría calificada (es decir, dos terceras partes) para hacer los cambios constitucionales que requiera su proyecto de transformación.

“Quien pretenda dividir a la oposición con un bloque importante es porque ni quiere al país y porque quiere hacerle juego al Gobierno”, respondió el líder del PRI, Alejandro Moreno, aunque no cerró el diálogo.

